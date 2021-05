La ministra de Exteriores señala a la Comunidad de Madrid por la exclusión turística de Reino Unido a España

El Gobierno vuelve a señalar directamente a Isabel Díaz Ayuso por los datos de la pandemia. En este caso ha sido la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, que ha responsabilizado a la Comunidad de Madrid de la recomendación del Reino Unido a sus nacionales de no viajar por turismo a España. "Las cifras de esa comunidad, por cierto, de las perores de nuestro país, cuentan para la media de nuestro país, que los británicos están usando para colocar a España en su semáforo", ha expresado la jefa de la diplomacia sobre la exclusión de España del listado de países "verdes" por baja incidencia del coronavirus. El Gobierno está convencido, no obstante, de que Reino Unido incluirá a España en el listado de países seguros en la revisión del 20 de mayo y, según explicó la ministra de Industria y Trusmo, Reyes Maroto, trabaja para que territorialice los datos de incidencia acumulada.

"El Reino Unido acaba de publicar un semáforo en el que lista los países, no las regiones, sobre la base de la situación epidemiológica en cada país. España ha estado trabajando y sigue trabajando con Reino Unido para compartir toda la información a nivel nacional y también a nivel regional regional (...) para que Reino Unido tenga confianza en la manera en que España y sus comunidades están gestionando la evolución del COVID", ha comenzado González Laya en su respuesta al PP durante la sesión de control al Gobierno.

"Pero de repente llega una comunidad, con una presidenta a la cabeza, que dice que lo que importa en este país es la libertad, que lo que importa es irse de cañas, que lo que importa es irse a los toros, que lo que importa es la movilidad cuando y donde le dé la gana. Es más, a los que dicen que hay que respetar unas reglas de distanciamiento social, que hay que ser prudentes y responsables se les acusa de ser comunistas", proseguido la ministra de Exteriores señalando directamente a la gestión de la pandemia que ha hecho Ayuso.

A partir de ahí ha reprochado que las cifras de la Comunidad de Madrid, que es la segunda en incidencia acumulada en los últimos catorce días por detrás de Euskadi, lastran las opciones de España en la competición por el turismo internacional. "Si le importa el turismo asegúrense de que controlan la pandemia, que invitan a los ciudadanos a respetar las pautas y que animan a los ciudadanos a ser responsables y así vamos a lograr entre todos que Reino Unido nos coloque en la luz verde. Si no hace eso, no necesitamos sus lágrimas de cocodrilo", le ha espetado al diputado del PP Agustín Almodóbar.

Almodóbar, que había comenzado su intervención refiriéndose a la victoria de Ayuso al asegurar que "los madrileños les hundieron", había reprochado al Gobierno la "inacción", entre otras cosas por no "desplegar los instrumentos diplomáticos necesarios para tener corredores seguros", y el "retraso" en la vacunación respecto a otros países. "No se les pide otras cosa más que defiendan al turismo, lo protejan, lo han abandonado. No son ustedes conscientes del sufrimiento de la gente, no sienten la mas mínima empatía con el sector que más alegrías nos ha dado y nos va a seguir dando", ha dicho el diputado del PP, que ha advertido de que el está en riesgo que España se mantenga como "destino preferido" de los británicos con un coste que ha situado en 3.700 millones de euros en mayo y junio.

El Gobierno está convencido, no obstante, de que Reino Unido incluirá a España en el listado de países seguros para el turismo este verano, según expuso la ministra Reyes Maroto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el martes. Maroto explicó que España "lleva meses poniendo en la agenda como prioridades" las dos exigencias británicas para permitir la entrada de sus residentes: bajar la incidencia acumulada y seguir el proceso de vacunación. También explicó que el Gobierno trabaja para que Reino Unido territorialice los datos de incidencia acumulada.