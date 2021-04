La ministra Maroto, tras denunciar en comisaría: "Todos los demócratas estamos amenazados de muerte si no paramos a Vox en las urnas"

La ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, ha denunciado en la comisaría del Congreso la amenaza que ha recibido a través de una carta con una navaja ensangrentada. Tras interponer la correspondiente denuncia, la socialista ha reconocido ante los periodistas que siente algo de "miedo" porque "esto van en serio", pero ha asegurado que las amenazas les dan incluso más "fuerza" si cabe para seguir trabajando y luchando contra el discurso de odio: "Por eso estoy aquí, no nos van a amedrentar". Como ha ocurrido desde que Fernando Grande-Marlaska, María Gámez y Pablo Iglesias recibieran sobres con balas en su interior, las fuerzas de izquierdas han señalado a Vox por alentar la confrontación. "Hoy todos los demócratas estamos amenazados de muerte si no paramos a Vox en las urnas", ha afirmado Maroto tras salir de comisaría.

"Esto va en serio, nadie se está inventando nada", ha reiterado la ministra en referencia al cuestionamiento que ha hecho el partido de extrema derecha sobre las amenazas, acusando incluso al Gobierno de un "montaje". "Vivimos en un país que ha dejado atrás muchas guerras y vamos a seguir trabajando por la paz y la convivencia frente a personas que creen que no cabemos, que nos tenemos que ir -ha expresado Maroto- e incluso nuestra vida está en juego. Pido a todos los que defienden la democracia que unan su voz para decirles alto y claro que el odio no nos va a callar".

"Es una amenaza a cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros podemos estar comprando y que alguien quiera atentar contra nuestra vida", ha avisado la ministra, que ha pedido abandonar "esta crispación para hablar de la buena política". La que será vicepresidenta económica si Ángel Gabilondo gobierna tras el 4M ha insistido en que las amenazas no van a "callar" a los demócratas. "Defenderemos la democracia y si eso significa que en las urnas tenemos que parar a la ultraderecha pues habrá que ir a las urnas para decirles que basta ya", ha dicho Maroto, que ha emplazado a los madrileños a votar para impedir que Vox tenga representación. "El cordón sanitario lo tenemos que hacer todos para que Vox no llegue no solo a la Asamblea sino a las instituciones", ha dicho la dirigente socialista, que ha aprovechado, además, para instar a Isabel Díaz Ayuso a que diga si pretende gobernar con la extrema derecha. La presidenta madrileña ha rechazado el cordón sanitario a Vox.

Maroto ha explicado que lo primero que ha hecho tras recibir la carta -que llegó el viernes al ministerio- ha sido llamar a su familia para decirles que está bien. "Me preocupa que las personas pongan el foco en mi persona que no represento más que alguien que defiende hacer las cosas bien y que trabaja por que Madrid y el mundo sea un poco mejor", ha expresado la ministra, que ha recordado que ella ni siquiera ha estado inmersa en ninguna polémica durante su mandato.

Sobre la carta recibida en el ministerio y que sorteó el escáner de seguridad gracias a un CD que impidió que la seguridad detectara el arma, Maroto ha dicho que en esta ocasión sí llevaba un remite y que es lo que ha puesto en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están intentando dar con la persona que presuntamente la envió.