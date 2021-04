Todos los partidos condenan las amenazas a Reyes Maroto aunque Casado y Ayuso evitan mencionar a la ministra

Los principales partidos políticos españoles han condenado este lunes las amenazas recibidas por la ministra de Industria, Reyes Maroto, a través de una carta con una navaja aparentemente ensangrentada, aunque el líder del PP, Pablo Casado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y Vox han evitado referirse directamente a la dirigente socialista.

"El PP rechaza cualquier amenaza o cualquier agresión de las que se están viendo en esta campaña y apela a volver a lo que de verdad importa a los españoles", ha asegurado Pablo Casado. "Las amenazas a los representantes públicos no tienen sentido en un país en Libertad. Mi condena a estos incalificables últimos actos", ha tuiteado, en la misma línea la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso. Quien sí ha hecho mención directa a Maroto ha sido la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra: "Mi rotunda condena a la amenaza que ha recibido la ministra Maroto", ha tuiteado.

La extrema derecha también ha abogado por una condena genérica de toda la violencia y ha anunciado que se personará en la investigación judicial abierta para esclarecer de dónde procede dicha amenaza a Maroto. "Denunciamos esta amenaza, como todas. Nos personaremos en la causa. Pedimos de nuevo a todos los partidos que condenen toda la violencia", ha dicho Vox a través de su cuenta oficial de Twitter.

"Basta! No vamos a permitirlo. No vamos a dejar que el odio se apodere de la convivencia en España. Nuestra rotunda condena a la grave amenaza recibida hoy por la ministra de Industria, Reyes Maroto", ha escrito en su cuenta oficial de Twitter el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Estamos contigo, Reyes", ha añadido. "A todo delito de odio lo precede un discurso de odio", ha afirmado, por su parte, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, tras enterarse durante su intervención del incidente. "Desde aquí, al fascismo: No vais a pasar. Se acabó. Esto sí que va de democracia", ha sentenciado.

El líder de Unidas Podemos y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, también ha optado por un tuit para mostrar su condena a esta nueva amenaza que suma a las balas recibidas la semana pasada por él mismo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la directora general de la Guardia Civil. "Toda nuestra solidaridad con Reyes Maroto. Ya está bien de amenazas fascistas", ha escrito.

"Nuestra condena más firme a la terrible amenaza de muerte que ha sufrido Reyes Maroto. Espero que se dé con el autor de esta barbaridad y responda ante la Justicia. Esto no puede seguir así, hacemos un llamamiento a la sensatez para frenar ya esta deriva", ha asegurado, por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también en otro tuit.

Su candidato en Madrid, Edmundo Bal Bal ha aprovechado una comparecencia para mostrar su "repulsa más absoluta y la condena más vehemente" a la carta que ha recibido Reyes Maroto. Asimismo, ha terminado haciendo un llamamiento "a la convivencia, a la tolerancia, al respeto, a la democracia de esta Comunidad Autónoma y a la libertad de todos".