Moción.- Abascal cuestiona que Podemos haya dado voz a sus diputadas: "Figurantes y floreros del machito alfa"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido este jueves contra la decisión de Unidas Podemos de que solo interviniesen mujeres durante el debate de la moción de censura y se ha referido a ellas como "floreros" del "machito alfa" y "figurantes que forman parte de un decorado".

Abascal ha censurado la "performance" de Podemos durante su turno de réplica a las diputadas Sofía Fernández Castañón, Aina Vidal, Roser Maestro y Lucía Muñoz. "¿De verdad quieren hacer creer que representan a las mujeres independientes?", ha preguntado el líder de Vox acusándolas de subir a la tribuna del Congreso a hacer una "caricatura" de él como personaje machista solo porque se lo ha ordenado "el machito alfa".

Y les ha preguntado si a ellas también les "custodian" la tarjeta del móvil, en referencia al proceso judicial del líder de Podemos, Pablo Iglesias, con Dina Bousselham; o si las obligan a ir con velo cuando viajan a negociar a Irán. "Ustedes son mujeres, pero no representan a las mujeres", ha sostenido Abascal apuntando que, al menos, no representan a las diputadas de Vox, a las mujeres que ellos conocen, a las mujeres de sus familias o a las "millones de españolas que jamás les votarían". Y tampoco representan a las niñas "tuteladas y abusadas" de Baleares, ha reprochado.

Además ha criticado que las mujeres de Unidas Podemos se dediquen a "gritar groserías por la calle". "Pero la gran mayoría de mujeres de este país no son así, no son como ustedes, no asaltan capillas, no insultan ni agreden policías, no van pidiendo la muerte de gente por la calle o gritando que Madrid será la tumba de Abascal", ha avisado.

"¿SABEN LO QUE PESA UNA PERSIANA?"

El líder de Vox y la diputada de Podemos Sofía Fernández Castañón se han enzarzado también en un debate sobre el trabajo de cada grupo parlamentario y sus diputados. "Son unos vagos", ha reprochado Castañón, a lo que Abascal ha respondido recordando las más de 1.000 registradas en el Congreso por su grupo parlamentario frente a las 149 de Unidas Podemos. "Nosotros trabajamos en el BOE", ha respondido la diputada 'morada'.

Y ha preguntado a Abascal y los suyos si han levantado alguna vez una persiana, si han paseado por barrios como los de Usera o Vallecas en Madrid, si han cogido el metro a las seis de la mañana o la FEVE con el frío de Asturias.

"¿Cómo se atreve a hacer esas caricaturas?", ha preguntado airado Abascal, que ha recordado que él mismo levantaba a las 8.30 de la mañana la persiana del negocio de su padre, amenazado por la banda terrorista ETA.

Y ha criticado que las filas de Podemos se dirijan a ellos com clasistas. "Clasista y machista es no pagar la Seguridad Social a su asistenta --ha replicado en alusión a la condena al portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique--. No admitimos una sola lección".

PIJOS HEREDEROS DEL FRANQUISMO

Castañón ha lamentado este discurso de "pijos herederos del expolio franquista jugando a ser franquistas", que cree que están haciendo "un ridículo berlanguiano". Pero ha reconocido que "se puede ser ridículo y al mismo tiempo peligroso" y por ello ha criticado que PP y Ciudadanos se apoyen para gobernar en los votos de Vox.

La diputada de Unidas Podemos ve el discurso de Vox como "una olla de agua hirviendo en plena ebullición" y ello conlleva peligros. "Se les está yendo de las manos. Y eso sí que es una preocupación y un peligro que asusta a toda la ciudadanía", ha lamentado.