Una mujer de 107 años, una misionera o un donante, los 'elegidos' por el rey

Felipe VI ha condecorado este miércoles a 41 ciudadanos de todas las comunidades autónomas por ser ejemplos para la sociedad civil, entre los que ha habido desde una ama de casa valenciana de 107 años, a una misionera madrileña destinada en Haití a un donante de sangre sevillano.

El Palacio Real ha congregado a un elenco de personas de diversas generaciones, procedencias y profesiones a las que don Felipe ha considerado "expresión y ejemplo de los mejores valores humanos de la sociedad española".

En total, han sido 19 mujeres y 22 hombres los que han recibido las condecoraciones de la Orden del Mérito Civil, dedicados a oficios variopintos como maestros, empresarios, investigadoras, ingenieros, médicos, enfermeras o voluntarios.

Al frente del batallón de ciudadanos anónimos ha estado la veterana del grupo, Clotilde Veniel, que hace apenas un mes cumplió 107 años.

La fundadora y socia de la Asociación de Amas de Casa de la localidad valenciana de Bicorp se ha plantado ante el rey sin bastón para recibir la medalla.

Nacida en 1912, antes del comienzo de la I Guerra Mundial, Clotilde ha ido a palacio con una hija, una nieta y una biznieta, después de la sorpresa que se llevó cuando le dijeron que era una de las elegidas.

"Qué tengo que hacer y que decir delante del rey. Madre mía, de mi vida, casi nada", fue su reacción cuando la llamaron por teléfono.

Tras recordar los tumbos que ha dado para ganarse la vida -"estas manos, no saben lo que han trabajado"-, ha homenajeado a las amas de casa porque "trabajan como el hombre y hay que reconocerlas".

Una vez que el rey le ha impuesto la medalla, la princesa Leonor y la infanta Sofía la han acompañado del brazo hasta su asiento, un detalle que ha agradecido.

Otro de los veteranos al que Felipe VI ha impuesto una condecoración ha sido el sevillano Eugenio Baisón, reconocido por haber donado sangre 161 veces.

"La paz que uno siente al donar sangre es incomparable con nada", ha asegurado a los periodistas, a quienes ha revelado que ha sido padre a los 71 años.

Aunque por edad ya no le pueden extraer sangre, ahora se dedica a ir a los institutos a concienciar a los estudiantes para que donen.

La benjamina del grupo ha sido la voluntaria tinerfeña de Manos Unidas Natalia Díaz, de 19 años, distinguida por representar el espíritu solidario de la juventud española.

De más lejos ha llegado la misionera madrileña Mónica de Juan, quien ayuda desde hace siete en el colegio que las Hijas de la Caridad de San Viente Paul tienen en Cité Soleil, el suburbio más pobre de Haití, que la reina Letizia visitó en mayo del pasado año.

"Me han hecho un segundo regalo, porque vengo a España de vacaciones cada dos años y éste no me tocaba", se ha felicitado De Juan.

Aunque ha afirmado que "no hace nada extraordinario" en su día a día como misionera, sí se ha considerado un reflejo de "mucha gente que entrega su vida a los demás".

Los últimos del grupo han sido dos "héroes" de San Llorenç, el municipio mallorquín donde murieron trece personas debido a las inundaciones ocurridas en octubre del pasado año.

El funcionario Miquel Galmés y el herrero Miquel Montoro no dudaron en auxiliar a una familia holandesa que quedó atrapada el interior de un vehículo en un torrente.

Las mujeres han sido mayoría, entre ellas, la cántabra Rosaura Campuzano, quien fue la primera mujer que accedió a las cuadrillas forestales contra incendios hace 33 años.

El ámbito rural también ha estado representado por el apicultor albaceteño Diego Jiménez, la empresaria bodeguera extremeña Marifé Fuentes y la quesera asturiana María de los Ángeles Álvarez.

A ellos se ha unido el también asturiano Elías Suárez, vigilante-guarda de la Fundación Oso Pardo, quien se 'enamoró' de este mamífero cuando vio a su padre salvar la vida de uno que quedó atrapado en un cepo.

El abulense Javier González, que en 2013 quedó invidente, ha recogido su medalla acompañado de su perro guía, con el que visita a personas con discapacidad para animarles a seguir luchando.

A él se ha unido el adiestrador de perros guía el madrileño Ricardo Vicente, con más de 600 canes formados a sus espaldas.

También ha habido varios profesionales del ámbito cultural y artístico.

Entre ellos, el belenista murciano Juan Antonio Griñán, de 83 años; el director del proyecto musical "Barrios orquestados", José Manuel Brito; la responsable del Museo Diocesano de Jaca (Huesca), Belén Luque, o José Ignacio Micolau, quien cumplió su sueño de fundar una biblioteca en Alcañiz (Teruel) hace 37 años.

Ha habido dos representantes catalanes, ambos de Barcelona: el médico Ramón Cugat y el arquitecto Federico Crespo, en silla de ruedas debido la lesión medular que le causó un accidente de tráfico hace quince años.

Del País Vasco, ha habido un matrimonio de Vitoria, Juan Antonio Colás y Marian Martín, que ha acogido a 15 niños abandonados, y el empresario Javier Roquero, quien dirige una empresa dedicada a la fabricación de cerraduras electrónicas.

Como ya ocurrió en 2015, cuando Felipe VI otorgó las primeras condecoraciones, ha habido dos ciudadanos extranjeros.

Uno, el búlgaro Jivko Vassilev, ingeniero electrónico que llegó a España en 1997 y que ha acabado aprobando una oposición en la empresa Canal de Isabel II de Madrid.

La segunda es la jugadora de voleibol brasileña, Daniella da Silva, quien milita en el Haro Rioja Voley.

Vassilev ha tenido ocasión de charlar con los reyes, a quienes ha visto "muy cercanos con la gente".

A la derecha de don Felipe, se ha situado la princesa Leonor, ambos luciendo la insignia del Toisón de Oro.

Además de los condecorados, al acto han asistido varios alumnos de sexto de primaria del colegio "Infanta Leonor" que tienen la edad de la infanta Sofía, doce años.

A los premiados los han presentado los periodistas Pablo Motos (Antena 3) y Elena Ochoa (TVE).

Carlos Pérez Gil