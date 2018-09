El líder de la oposición griega inicia el curso con promesas de reducciones de impuestos

El líder de la oposición conservadora griega, Kyriakos Mitsotakis, prometió hoy reducciones en diversos impuestos y presentó su plan para el país de ser elegido en las elecciones de 2019, durante su intervención en la feria de Salónica, tradicional inicio del curso político.

Repitiendo un "podemos" que recordaba al histórico "Yes we can" de Barack Obama, el líder de Nueva Democracia aseguró a los griegos que, aunque ahora se encuentran "al final de una época gris", su plan devolverá la gloria al país.

"Hoy Grecia está en una encrucijada muy crítica. Quiero decir hoy aquí, a todos los ciudadanos, que el peligro para nuestra patria no ha pasado. Mientras el país no tome prestado de los mercados, su posición seguirá siendo extremadamente precaria", recalcó.

Mitsotakis se comprometió a reducir toda clase de impuestos como abolir la tarifa de autónomos, suspender el IVA a la construcción durante tres años, reducir progresivamente este mismo impuesto a la hostelería hasta alcanzar el 11 % o bajar en un 9 % la tasa impositiva al impuesto de la renta.

En clara clave electoral, el opositor presentó sus seis objetivos como "un punto de encuentro para una mayoría social" con los que "no importa la ideología sino los resultados".

Mitsotakis aseguró que trabajará para conseguir una economía productiva, digitalizada e innovadora que atraiga inversiones sólidas, un Estado eficiente, la extensión del derecho de voto a los griegos residentes en el extranjero y una revisión constitucional para aclarar los papeles de las instituciones y acabar con las duplicidades.

Además hizo hincapié en el fortalecimiento de la educación técnica y profesional, enfocada al mercado laboral y al uso de las tecnologías; así como en la mejora de la eficiencia y calidad de la Justicia y mayor seguridad en las calles.

Dos de los objetivos presentados fueron la recuperación de un papel activo en Europa y la OTAN y la "promesa fundamental que debe ofrecer toda sociedad, que la próxima generación vivirá mejor que la anterior".

Dirigiéndose al respecto a los acreedores del país aseguró que recuperará la confianza de socios y mercados para "reclamar" la reducción del objetivo de superávit primario -que excluye el pago de la deuda- del 3,5 % acordado para los próximos años.

Por otra parte Mitsotakis cargó contra el acuerdo alcanzado con Skopje para cambiar el nombre del país vecino a República de Macedonia del Norte y aseguró que su partido votará en contra.

"Una gran sombra cae sobre el norte de Grecia. Es el acuerdo para Skopje que firmaron Tsipras, Kotzias y Kammenos, sin el Parlamento ni el pueblo griego".

Hace una semana el primer ministro griego, Alexis Tsipras, inauguró la feria de Salónica, donde presentó su primer programa económico tras la salida del rescate.