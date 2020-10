PNV se reunirá la próxima semana con Montero para hablar de PGE y los apoyará si prevé prioridades sociales y económicas

BILBAO, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha anunciado que su partido se reunirá la próxima semana con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para hablar de los Presupuestos Generales del Estado, y ha considerado que los apoyarán si el proyecto prevé atender a las prioridades de los servicios sociales y las políticas económicas, y si Euskadi "se ve bien representada".

También ha apostado por acordar las cuentas de Euskadi y ha defendido que el PNV mantiene el mismo "talante dialogante" en Vitoria, en Madrid y en Bilbao, ante las críticas de la oposición que le acusa de recurrir al "rodillo". Ortuzar lo ha rechazado y ha asegurado que "no puede ser que el PNV se convierta en un querubín dialogante cuando pasa de Miranda hacia Madrid" y en la Comunidad Autónoma Vasca sean "unos ogros".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el líder jeltzale ha afirmado que su partido es "razonable y previsible", y mirará que los Presupuestos estatales "atiendan las prioridades que hay ahora, que tiene que ser garantizar los servicios públicos, en especial, sanidad, educación y servicios sociales, y que se vaya a favor de la recuperación económica".

Su intención también es que Euskadi "se sienta bien representada en esos Presupuestos". "Si eso se cumple, nosotros vamos a apoyar que haya Presupuestos. También queremos que en Euskadi los haya. Por cierto, los Presupuestos de España y de Euskadi, como los de media Europa, van a ser muy parecidos porque estamos en una situación todos igual, con una merma de recaudación enorme, una contención en el gasto superfluo, abordar las prioridades al máximo, desde la garantía de los servicios públicos y la economía", ha insistido.

El presidente del EBB ha explicado que este pasado jueves el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, recibió la llamada de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para empezar a hablar la semana que viene.

"Ahora parece que tienen prisa. Creo que hay, y no me gusta mucho, demasiado tactismo en esta negociación presupuestaria, se está enredando demasiado con la situación política y antes hacían unos cálculos de que no había prisa para los Presupuestos, pero ahora parece que, por la conversación que tuvo ayer Aitor Esteban con la ministra, sí hay prisa y quieren correr", ha añadido.

Ante ello, ha asegurado que los jeltzales se sentarán en la mesa y, cuando vean los números y las estrategias presupuestarias, establecerán una posición. La reunión se producirá la próxima semana.

SITUACIÓN EN EUSKADI

El presidente del EBB ha señalado que en democracia "la imposición no cabe ni cuando viene de la mayoría". "Yo no creo que la mayoría tiene legitimidad 'per se' para imponer nada, pero, si la mayoría no tiene legitimidad para imponer nada, menos la tiene la minoría", ha advertido.

En este sentido, ha reprochado que en Euskadi la oposición, que es minoritaria, "quiera imponerse a la mayoría". "Y, o haces lo que ellos dicen, pero no un poquito, sino el cien por cien de los que ellos dicen, o te acusan de pasar el rodillo", ha lamentado.

En este contexto, se ha mostrado favorable a negociar "hasta el último segundo, pero en el último segundo que se hagan las cosas de manera razonable". Además, se ha referido a "un pequeño espectáculo, no muy constructivo", que se vio ayer en el Parlamento Vasco, cuando el parlamentario de EH Bildu Ander Rodríguez rompió los papeles de sus intervención.

"Nunca mejor dicho, pierde los papeles porque no se salió con la suya. Dice que estaba frustrado. ¿Y los demás no estamos frustrados de soportar ese tipo de comportamientos?. ¿Alguien en democracia entiende que es normal salir a la tribuna y romper los papeles?. A mi me da la sensación de que hubieran cambiado la 'kale borroka' por la 'erakunde borroka (lucha institucional)'. Hemos cambiado los métodos, pero no el fondo", ha remarcado, para apuntar que "al diálogo nunca hay que renunciar".

"QUERUBINES U OGROS"

También cree que Podemos Euskadi "tiene una gran empanada mental política y no sabe por qué camino acudir". "El PNV es el mismo en Gasteiz, en Madrid y en Bilbao. Yo soy el mismo cuando hablo con unos y con otros. No puede ser que el PNV se convierta en un querubín dialogante cuando pasa de Miranda hacia Madrid y allí todo el mundo dice: ¡Que responsabilidad la del PNV¡, ¡qué alto sentido de Estado!, ¡ya podría ser todo el mundo como el PNV!. Pero, cuando estamos aquí parece que somos unos ogros. Pues no, somos los mismos y tenemos el mismo talante dialogante", ha manifestado.

Andoni Ortuzar ha aludido a las recientes declaraciones la portavoz parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, cuando aseguró que no podían sentarse a negociar un Presupuesto del PNV "neoliberal".

"¿Cómo entenderían Pablo Iglesias o Pedro Sánchez que yo dijera que no se va a sentar a negociar un Presupuesto neocomunista?. Ninguno de los dos sabemos ni un número de los Presupuestos respectivos", ha subrayado.

Por ello, lamenta que se recurra a las "descalificaciones". "Nos pide a nosotros que hagamos una reforma fiscal que el Gobierno en el que ellos están en Madrid ha renunciado a hacer, cuando nosotros tenemos una fiscalidad más progresiva", ha subrayado.

En todo caso, ha dicho que cree en el diálogo y espera que se reconduzca la situación. "Que sea solo una especie de resaca final de la lucha electoral y que, con el 2021, llegue un nuevo talante de todos. Nosotros nos tendremos que esforzar también seguro, pero también de la oposición. Nosotros queremos acuerdos", ha aseverado.

"TIEMPOS DUROS"

Andoni Ortuzar ha recordado que ya "están siendo tiempos duros". No podemos perder de vista ni olvidarnos de la gente que está en ERE, en ERTES famosos, cierres patronales, la situación del comercio y la hostelería, etc", ha añadido.

El presidente del EBB ha explicado que se trata de que "no sean más duros de lo necesario, por lo menos, porque los políticos no sean capaces de ponerse de acuerdo". Además, ha dicho que entiende la conflictividad laboral en algunos casos, pero en otros "no tanto".

"Yo he sido sindicalista y fui hasta representante del comité de empresa. No soy una persona ajena al movimiento sindical y entiendo la legitimidad de recurrir a la huelga, pero me da la sensación de que, en algunos, en la Comunidad Autónoma Vasca y contrastando con lo que no se hace en las zonas limítrofes por los mismos sindicatos, hay un recurso demasiado rápido a la huelga, que tiene que ser el último recurso, un método de protesta para evidenciar que se ha llegado hasta el final y no ha habido acuerdo", ha explicado.

A su juicio, la huelga "no puede ser que el primer punto para ir a una negociación con más fuerza". Asimismo, ha recordado que sigue siendo afiliado de ELA y paga "religiosamente la cuota. "Supongo que la dirección admitirá la crítica de los afiliados que, por cierto, no nos llaman mucho para votar. Yo no sé si he votado nunca ni sé cómo es el mecanismo de votación. En el PNV sabemos todos cómo se vota, cuándo se eligen las cosas y cómo suceden por procedimientos bastante transparentes", ha remarcado.

TRANSFERENCIAS

En cuanto a las transferencias pendientes a traspasar a Euskadi, cree que "el ritmo está siendo lento", pero que "se pondrán en marcha ahora". "Espero que seamos capaces de recuperar el tiempo perdido y que las cosas vayan porque hay voluntad política, pero la historia nos hace ser cautos", ha indicado.

En este sentido, ha dicho que "hay que estar atentos y, sobre todo, presionar, no dejar que haya relajo". A su juicio, "hay que apretar" para culminar las transferencias y ha dicho que ya se conoce "dónde están los escollos más políticos que jurídicos", dificultades que "se podrían subsanar".