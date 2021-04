El positivo en el grupo de ERC impide a sus diputados acudir al Congreso esta semana y debatir mañana con Sánchez

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El grupo parlamentario de ERC en el Congreso, confinado desde el pasado jueves tras registrarse un positivo en coronavirus en sus filas, no podrá intervenir esta semana en el Congreso y, por tanto, se quedará sin poder debatir con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión plenaria de este miércoles sobre el reparto de los fondos europeos.

Según han confirmado a Europa Press en fuentes de esta formación, todos los diputados de ERC están siguiendo las medidas que establece el protocolo sanitario y seguirán confinados y sin poder acudir al Congreso hasta la semana que viene. Eso sí, aseguran que seguirán con atención el desarrollo de la actividad parlamentaria, aunque porvía telemática.

Así las cosas, esta formación no participará presencialmente en ninguna de las actividades parlamentarias de esta semana. Este lunes ya no acudieron a la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, tampoco están presentes en la sesión plenaria que ha arrancado este martes y su portavoz, Gabriel Rufián, no podrá dar la réplica a Sánchez este miércoles.

Esta situación impedirá también que la diputada Montserrat Bassa formule la pregunta sobre el funcionamiento del Ministerio Fiscal que había registrado para el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la sesión de control al Gobierno que tendrá lugar tras el debate con Sánchez.

Además, la Junta de Portavoces ha acordado la exclusión del orden del día de la sesión del jueves de la enmienda de totalidad que ERC ha presentado a la proposición de ley impulsada por PSOE y Unidas Podemos para reformar el voto rogado de los españoles residentes en el extranjero.