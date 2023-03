El PP se abre a legalizar la “gestación subrogada” sin “interés mercantil”

El PP gira en el debate sobre los vientres de alquiler y se abre a legalizarlos en España, siempre que no hay “interés mercantil” por medio. Así lo han explicado fuentes de la dirección del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo a los periodistas después de que Ana García Obregón haya anunciado la adopción de un niño nacido por este sistema en EE UU. El PP abrió en 2017 la discusión a nivel interno, todavía con Mariano Rajoy al frente, pero todavía no ha afinado su posición formalmente, pero por primera vez desde la dirección se apunta a la necesidad de legalizar lo que el partido prefiere llamar “gestación subrogada”. Eso sí, no será antes de las próximas elecciones generales.

En la dirección del PP no quieren entrar al debate sobre la situación concreta de Obregón. Pero sí hacen un análisis de la situación que hay en España. El primer punto es constatar que “es ilegal” ahora mismo, pero el partido quiere “abrir un debate sosegado y serio, bien para mantener la ilegalidad o abrir alguna vía” de legalización. ¿Con qué condiciones? “Que sea absolutamente clara” en sus límites y “sacando la mercantilización” de la ecuación.

“No cabe debatir si hay interés mercantil”, apuntan las mismas fuentes, que sí apuestan claramente. “No puede haber pago ni directo ni indirecto”, insisten.

El motivo por el que el PP se plantea la legalización de los vientres de alquiler que han rechazado en el pasado en diversas votaciones en el Congreso es, según la dirección de Feijóo, que “en los consulados españoles se registran como españoles” los niños nacidos por este método en el extranjero. Por lo tanto, añaden, hay una colusión entre “la legalidad, por un lado” y la “situación de hecho” de que hay personas españolas que traen al país niños nacidos en esas circunstancias y son aceptados por las instituciones.

“Es bueno regularlo para que no se produzca doble situación sinsentido”, concluyen las mismas fuentes.

Patada adelante en 2017

Hace ya más de un lustro, el PP dirigido entonces por Mariano Rajoy optó por posponer este debate. En la ponencia del congreso interno de 2017, el documento ideológico dirigido en este ámbito por el hoy senador Javier Maroto.

“En el ámbito de esta realidad se encuentran los niños que llegan en este momento a España y que han nacido por gestación subrogada en otros países. Todo ello responde a una realidad sobre la cual existen opiniones y posiciones diversas”, apuntaba el documento de 2017. “Un debate que tras escuchar a los expertos tanto desde el ámbito científico, como jurídico y ético, nos permita dialogar, debatir y construir juntos un posicionamiento que de una respuesta clara y de amplio consenso ante un tema tan importante que afecta a la vida, la dignidad humana y a la conciencia de todos”.

Una “debate” con “expertos” que nunca se produjo. En 2018 la moción de censura echó al PP del Gobierno, y la llegada de Pablo Casado al liderazgo del partido lo durmió. Y en 2022 se produjo el relevo por Feijóo.

En este contexto el PP sí se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en contra de legalizar la gestación subrogada. De hecho, ha votado alguna vez en contra en el Congreso en los últimos años. Ese mismo 2017, por ejemplo, a una ley propuesta por Ciudadanos.

Eso sí, un año antes, en 2016, el PP de Madrid sí se posicionó a favor de legalizar los vientres de alquiler. La ausencia de algunos diputados que no querían votar 'sí', como David Pérez, hoy consejero de Isabel Díaz Ayuso, impidió que la votación saliera adelante. La presidenta madrileña ha evitado este miércoles responder a las preguntas de los periodistas.