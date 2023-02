El PP acusa a Sánchez de no “tocar” a los ministros de Podemos y el presidente les pide volver “al redil” de la Constitución

El presidente del Gobierno ha pedido a la posición “volver al redil” de la Constitución tras los ataques del PP a cuenta de la reforma del ‘solo sí es sí’. “¿Por qué con los trenes hay dimisiones y con las víctimas de agresiones sexuales no? ¿A qué espera para cesar a la ministra Irene Montero? ¿Está su Gobierno sumando algo?”, le ha comenzado preguntado la portavoz de los populares, Cuca Gamarra, en la sesión de control de este miércoles en el Congreso.

“Nos gustaría sumar con ustedes pero necesitan volver al redil de la Constitución. Dejen ustedes de considerar al poder judicial como un coto privado”, le ha respondido el presidente tras hacer alusión a los mensajes publicados en los que Cuca Gamarra respaldaba expresamente a Pablo Casado justo antes de apoyar su derrocamiento en favor de Feijóo. “Hay quien dice injustamente que usted cambia de chaqueta. Creo que no, lo que cambia es el jefe y usted continúa venerando al jefe. Lo mismo que a Casado, con claridad, certeza y verdad”, le ha dicho.

En su réplica, Gamarra ha tirado de uno de los argumentos más recurrentes de la oposición durante la legislatura para devolver el golpe del cambio de chaqueta. “El mayor cambio de chaqueta es el suyo. Le prometió a sus votantes que no gobernaría con Podemos ni pactaría con Bildu. Son millones a los que ha traicionado”, le ha espetado.

La portavoz de los populares ha incidido en las críticas por el ‘solo sí es sí’ y ha llegado a acusar al presidente del Gobierno de tener un interés personal oculta en retrasar la reforma mientras siguen rebajándose las penas a cientos de agresores sexuales. “Parece tener un interés personal en retrasar la solución. A ver si es usted y no Podemos quien quiere un titular el 8M”, le ha dicho.

Sánchez ha lamentado que, a pesar de las circunstancias tan complejas que han atravesado la legislatura, los populares no hayan “echado una mano en nada”. “Cuando no votan al Salario Mínimo, ¿entienden que sus beneficiarios no son gente de bien?”, preguntó el presidente en referencia a las palabras de Feijóo este martes en el Senado. “¿Cuando no apoyan el impuesto a grandes entidades energéticas y financieras será porque consideran que esa gente sí es de bien? Qué poquita gente de bien hay en su país y cuán poderosa es”, ha concluido el presidente.

Montero pide un acuerdo “de la mayoría feminista”

La ministra de Igualdad, Irene Montero, también ha respondido sobre la ley del solo sí es sí a preguntas del PP, que ha mezclado la norma con la ley trans, los supuestos ataques lingüísticos al castellano en Baleares e incluso el error de los trenes en Cantabria.

“Han vuelto a desproteger a las mujeres. Sí, mujeres. Es lo que somos. No somos seres menstruantes. No somos progenitores gestantes. Somos madres, madres heterosexuales, lesbianas, divorciadas, solteras, de familias numerosas, adoptivas. No basta con que se vaya usted, se tiene que ir el Gobierno para que cesen los ataques a las mujeres. Independientemente de las creencias, orientación o lengua. Nos están atacando a todas. Pida perdón, rectifique o dimita. Sí o sí”, ha asegurado la diputada Marga Prohens, quien ha ofrecido al PSOE sus votos para reformar la ley al margen de Unidas Podemos y el resto de aliados habituales de la coalición.

Prohens ha seguido así la estela de su líder, Alberto Núñez Feijóo, quien aseguró ayer que la ley trans “molesta a la gente de bien”. En su turno, Montero le ha replicado: “Deje de difundir bulos y transfobia. La amenaza para las mujeres es el machismo, no las personas trans”. Y ha añadido, dirigiéndose a los diputados del PSOE y a los aliados del Gobierno de coalición: “No podemos dar la oportunidad al PP y Vox de volver al Código Penal de la violencia y la intimidación, de impunidad para los agresores que dejaba a las víctimas desprotegidas”.

Montero ha concluido: “Les pido que nos sentemos y no nos levantemos de la mesa hasta alcanzar un acuerdo. Que no demos la oportunidad a los reaccionarios, a los enemigos de los derecho de las mujeres de volver al Código Penal de la manada, y dar una respuesta unitaria del Gobierno y la mayoría feminista de esta Cámara a la preocupación social y de las víctimas por las decisiones judiciales de las rebajas de penas”.