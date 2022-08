PP y Ciudadanos piden que la ministra de Transportes dé explicaciones sobre el tren acorralado en un incendio

El PP y Ciudadanos creen que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, debe dar explicaciones “urgentes” por el incidente que se produjo el pasado martes con un tren de media distancia que cubría la ruta Valencia-Zaragoza y que se había detenido debido al incendio de Bejís (Castellón). Ese incidente provocó una veintena de heridos, varios de ellos de gravedad. Algunos viajeros sufrieron quemaduras al decidir bajarse del tren una vez que este se detuvo con la idea de volver atrás debido al incendio. El partido de Alberto Núñez Feijóo quiere que esas explicaciones las dé la ministra en el Senado, y el de Inés Arrimadas, en el Congreso.

El líder del PP ha asegurado desde la localidad de Porto do Son, en A Coruña, que “es evidente que ha habido un fallo, y un fallo grave, que ha puesto en peligro vidas humanas” y se ha preguntado después “por qué no se avisó a la maquinista ni se cortó la vía férrea”. No obstante, ha querido ser prudente y ha señalado que “sin prejuzgar culpabilidad, necesitamos explicaciones de Renfe, de Adif y de la Generalitat Valenciana”, mostrando su comprensión ante las condiciones climatológicas que había ese día, con rachas de viento que propagaron a una velocidad inesperada el fuego. Pero después ha argumentado que con un viento tan fuerte se deberían haber precintado las vías férreas y de circulación hasta que el riesgo disminuyera.

Por su parte, Ciudadanos ha registrado en el Congreso la comparecencia “urgente” de la ministra para que explique “las circunstancias del incidente que afectó al tren que cubría el trayecto Valencia-Zaragoza debido al incendio que se produjo en Bejís (Castellón) el pasado 16 de agosto”.

El partido de Arrimadas ha puntualizado que, aunque sabe que la ministra tiene pendiente una comparecencia urgente solicitada a petición propia desde el pasado 28 de julio, esta “aún no se ha producido”. “Desde Ciudadanos entendemos que es una ocasión perfecta para que comparezca ya y dé cuenta de las explicaciones oportunas”, aseguran.

La petición de comparecencia la anunciaba previamente Inés Arrimadas desde Rota (Cádiz), en donde ha calificado de “angustiantes” las imágenes de los pasajeros abandonando el tren de media distancia ante la cercanía de las llamas y ha advertido de que “podría haber sido una desgracia de magnitudes incalculables”. Por todo ello cree que la ministra tiene que dar “muchas explicaciones” para saber por qué ese tren estaba circulando por la zona en la que se estaba produciendo el incendio. “Si no hubo más desgracias humanas ha sido de milagro, pero hay que dar muchas explicaciones”, ha advertido.

A juicio de Arrimadas, este incendio “no es un caso aislado”. “España es un país muy vulnerable a los incendios forestales”, por lo que ha pedido que se ponga en marcha un plan nacional de prevención de incendios y de actuación rápida y coordinada“ entre todas las administraciones. ”Esto debe ser prioridad nacional“, ha insistido. ”Hay que ponerse manos a la obra, lo que no se puede es que el Gobierno culpe a las comunidades autónomas y estas se laven las manos y culpen a las diputaciones“, ha señalado.

La líder de Ciudadanos ha añadido que “este año es el peor que se recuerda, con altas temperaturas y sequía, y hay que ponerse manos a la obra”, y se ha jactado de que su partido es uno de los pocos que defienden que hay “dos factores originarios de los incendios”, por una parte “el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos” y por otro, “el abandono del campo” y el no limpiar las zonas forestales en invierno, algo que, como se está comprobando, “tiene consecuencias”.