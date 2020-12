El PP cree que las leyes que prepara Igualdad provocan división y conflicto

Madrid, 24 dic (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, considera que las leyes en las que trabaja el Ministerio de Igualdad, como la del "sólo sí es sí" o la ley trans "lejos de unir a la sociedad la están dividiendo" y además están causando "muchísimo conflicto interno".

Gamarra afirma en una entrevista con la Agencia Efe que "como mujer" no le gusta "que estas leyes se utilicen como banderas en días indicados del calendario" como el 8 de marzo porque lo importante es que sean garantistas.

"Lo importante es legislar de una forma seria y responsable, con la calidad legislativa suficiente para que sea un instrumento de protección a las mujeres, una mala ley es una ley que desprotege porque no genera seguridad jurídica", apunta la portavoz popular.

En la entrevista, la portavoz del PP no adelanta la posición de su partido respecto a la ley trans con la que el Gobierno busca despatologizar la transexualidad y que ha generado una división en el seno del feminismo y un choque entre los socios del Gobierno de coalición, por aludir a la autodeterminación de género.

El PP no desvela su voto sobre el texto, que busca que no sea necesario un diagnóstico médico de disforia de género y un tratamiento hormonal de dos años para que una persona transexual pueda cambiar su sexo en el registro, porque todavía no se ha facilitado su redacción.

Sobre la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como ley del "solo sí es sí", Gamarra recuerda que el borrador, presentado en marzo por la ministra de Igualdad, Irene Montero, "ha tenido que ser enmendado por todo aquel que ha tenido que informarla posteriormente".

Gamarra defiende además el rechazo del PP a la ley de eutanasia, aprobada en el Congreso, porque a su juicio se debe legislar primero sobre los cuidados paliativos. "Garanticemos el acceso a todos los cuidados paliativos y regulado esto veremos como el escenario es diferente al planteado con la ley de eutanasia", asegura.

Según asegura, un 60 % de los españoles no tiene acceso a los cuidados paliativos que buscan una "muerte digna", "sin dolor, sin sufrimiento y con garantías de estar acompañados de todos aquellos a los que quieres" y defiende que esta normativa es una petición de los sanitarios.

Cuca Gamarra añade, además, que hay "muchísimas voces en contra" de la ley de la eutanasia, una norma que "no tiene ni un solo informe, no ha sido informada ni por el Ministerio de Justicia ni por el de Sanidad" ni ha contado para su debate con comparecencias previas, en línea con su tesis de que el Gobierno está legislando sin escuchar a la sociedad y "amordazando" al Congreso.

La portavoz del PP muestra también su rechazo a la ley de Memoria Democrática con la que el Gobierno busca sustituir a la actual ley de memoria histórica y reclama rigor histórico y no abrir heridas ni crear "dos Españas".

A su juicio, algunas fuerzas políticas quieren "reescribir la historia" y cambiar lo que pasó durante la transición a la democracia, un legado que los populares quieren reivindicar y trasladar a las nuevas generaciones con su propuesta alternativa, la ley de Concordia, cuyo contenido todavía no han hecho público.

"No hay nada peor que los políticos metidos a historiadores con el objetivo, en este caso además, de reabrir heridas", zanja.