El PP, dispuesto a gobernar con Vox pese a tacharlos de “ultras”

El PP de Alberto Núñez Feijóo dice que no quiere pactar con Vox. Que su intención es gobernar en solitario. Tanto en los ayuntamientos, como en las comunidades autónomas. Y también en el Gobierno central. Pese a la experiencia de investiduras apoyadas por la extrema derecha (desde Andalucía a Madrid, pasando por la coalición de Castilla y León), y la actual negociación tras las elecciones del 28 de mayo, el portavoz del partido, Borja Sémper, insistió este lunes: “Vamos a intentar formar gobiernos solo del PP. Es nuestra decisión”. Pero, ¿y si no dan los números? Si no dan los números, silencio. Aunque sean “ultras”, como los calificó este lunes.

Es lo que está ocurriendo de hecho en casi todas las comunidades autónomas que el PP confía en arrebatar al PSOE tras las elecciones del 28M. La derecha se impuso en las urnas, pero la diferencia de voto popular no fue tan contundente en muchos lugares como para garantizar un cambio de gobierno. De hecho, una semana después no está garantizado ningún relevo autonómico.

En la sede nacional de la calle Génova de Madrid, los portavoces de Feijóo intentan sacarse de encima la presión de las negociaciones entre sus barones y Vox en regiones como Extremadura, Baleares o la Comunitat Valenciana, lugar donde la Presidencia de Carlos Mazón pasaría por aceptar como vicepresidente a un condenado por violencia machista, Carlos Flores Juberías.

Alguien sobre quien no tienen opinión en la dirección de Feijóo. O, al menos, no la exponen en público. La dirección nacional del PP se limita a sacarse de encima la presión de los de Santiago Abascal mientras delega toda responsabilidad en sus líderes regionales.

La primera, María Guardiola. La candidata en Extremadura no fue la lista más votada el 28M, pero suma con la ultraderecha. Guardiola rompe la tesis del PP de que gobierne la lista más apoyada en las urnas (en su caso, Guillermo Fernández Vara). Pese a ello, Feijóo la recibió como “presidenta” en Génova un día después de los comicios, dando por hecho que será la jefa del Ejecutivo autonómico.

Guardiola está empeñada en gobernar sola, e incluso ha dado pábulo a la idea de una repetición electoral. En las semanas previas a las elecciones, algunos barones aventuraban que en las negociaciones posteriores habría algún compañero que se tendría que “inmolar” por el bien común. Todos hacían apuestas cruzadas sobre quién sería la persona señalada. Con los actuales números, podría ser la dirigente extremeña. Pero ella se niega a caer para que sus compañeros tengan un mejor relato.

Vox, EH Bildu y ERC, los “ultras”

De momento, los plazos legales han empezado a correr y muchas respuestas llegarán cerca de las elecciones generales.

Cuando se pregunta a los portavoces del PP, todas las respuestas son aspiracionales, expresan el deseo de lo que Feijóo querría. Este lunes volvió a pasar con Borja Sémper. “Creemos que podemos alcanzar un resultado que nos permita gobernar sin otras formaciones políticas”, dijo el dirigente. La intención de Feijóo es, añadió, “ensanchar el electorado”. Liderar “gobiernos que dibujen estabilidad”, zanjó.

Pero preguntado expresamente en varias ocasiones sobre qué haría el PP si Feijóo solo no puede gobernar, el silencio se impone en el partido. Un silencio que contrasta con el partido hermano del PP en Alemania, la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU), que en las últimas horas ha vuelto a rechazar expresamente el apoyo de la ultraderecha, aunque les cueste el gobierno.

Pero en el PP prefieren no ser tan taxativos y desviar la andanada hacia Pedro Sánchez y EH Bildu, la palanca que ha encontrado Feijóo para hacer daño al líder del PSOE. Según expuso Borja Sémper, hay “dos modelos”. El de Sánchez, “con ERC, Bildu y Podemos”. Y otro, “el del PP con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza”. “El único, entre Sánchez y Feijóo, que no quiere pactar con ningún ultra, de ningún tipo, de ninguna condición, es Feijóo. Sánchez es capaz de pactar con ultras. ¿O es que EH Bildu no es un partido ultra? ¿O es que ERC no es ultra?”, zanjó.

Sémper puso así en el mismo plano a EH Bildu, ERC y Vox. Y a todos ellos los metió en el saco de “ultras”. Como es habitual, el portavoz jugó con la idea de que su jefe de filas no ha pactado nunca con nadie, ya que siempre gobernó con mayoría absoluta, pero obvió la realidad de los acuerdos pasados con la ultraderecha.

Contra Alemania por las fresas

Y mientras el PP intenta que no se establezca que el PP y Vox puede compartir gobierno, sí comparten discurso. Ha sido a cuenta de la visita que parlamentarios alemanes iban a hacer al Parque de Doñana para ver ‘in situ’ cuál es la situación del espacio protegido y cómo puede afectar la ley de regadíos que la derecha y la ultraderecha negocian en el Parlamento andaluz.

Borja Sémper señaló directamente a Pedro Sánchez por “dar pábulo” a una misión que calificó de “bochornosa” y cuyo objetivo, con la anuencia del presidente del Gobierno, es provocar un “boicot” de productos españoles.

Sémper dijo que los diputados alemanes son “señores que nada tienen que decir en España” porque “el Parlamento alemán no tiene nada que decir sobre la fresa y los productos agrícolas españoles”. “Lo mínimo es que defienda a los agricultores y la fresa española”, apuntó.

Todo, sin una sola palabra sobre Doñana, el estado de la sequía en España ni los retos medioambientales que afronta el país. Y justo el día el Día Mundial del Medio Ambiente, para el que Feijóo tuvo un tuit en el que dejó escrito su compromiso con “el agua como fuente de vida y de trabajo”.

Preservar el medioambiente y proteger los recursos naturales es cosa de todos.



La lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad medioambiental y el agua como fuente de vida y de trabajo son unos de nuestros firmes compromisos.#DíaMundialDelMedioAmbiente pic.twitter.com/WkNqZIva0s — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) 5 de junio de 2023

