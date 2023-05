Feijóo promete eliminar el impuesto a los ricos y el de Patrimonio, mientras pide más dinero para las comunidades

Alberto Núñez Feijóo ya está en campaña. El líder del PP ha participado este miércoles en un acto organizado por el Cercle d'Economia de Barcelona, donde ha prometido entre aplausos de los empresarios de la capital catalana eliminar el impuesto a las grandes fortunas aprobado por el Gobierno de coalición, además de “devolver” el de Patrimonio a las Comunidades Autónomas (pese a que nadie se lo ha “quitado”) para que estas lo eliminen en la práctica, como él mismo hizo en Galicia. A renglón seguido, y tras criticar las cifras de déficit público, ha exigido más financiación del Gobierno central a los autonómicos. De paso, ha insinuado que los trabajadores defraudan a la Seguridad Social con las bajas laborales

Feijóo ha asistido a la anual cita que reúne a representantes de la economía catalana con políticos. El líder del PP, exultante por los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del pasado domingo, ha recibido el elogio directo del presidente del Cercle y ex consejero delegado de Banco Sabadell, Jaume Guardiola.

Ante un auditorio ideológicamente muy definido, Feijóo ha desplegado una agenda económica neoliberal como programa para las elecciones generales convocadas el próximo 23 de julio. El líder del PP ha vuelto a decir que el Gobierno miente con los datos del paro, ha insinuado además que los trabajadores cometen fraude por el incremento de las bajas laborales, y ha planteado una política fiscal de derechas, con la bajada de impuestos a los ricos como bandera, la reducción del déficit que no exige Bruselas como compromiso.

Eso sí: inmediatamente ha reclamado incrementar la financiación del Ejecutvo central hacia las comunidades autónomas, que gestionan el Impuesto de Patrimonio. Un tributo que, ha dicho, quiere eliminar.

Feijóo ha ironizado con la “fama” de tacaños de los catalanes. “Son los más expléndidos porque son los que más impuestos pagan de España”, ha dicho, entre aplausos. Una afirmación que bebe de una única fuente: el Instituto de Estudios Económicos, un 'think tank' de la patronal española.

El líder del PP ha considerado “injusto” el Impuesto de Patrimonio, uno de los principales mecanismos de redistribución de la riqueza que mandata la Constitución Española. “Es injusto”, ha dicho. “No se puede pagar siempre por lo mismo todos los años”, ha añadido. “Una vez que has pagado un año por lo que tienes, me parece razonable que por lo que has pagado no vuelvas a pagar todos los años”, ha insistido.

Entre más aplausos de los asistentes, incluidas las principales grandes fortunas catalanas, Feijóo ha recordado que él bonificó “al 99%” el tributo siendo presidente de la Xunta de Galicia, y ha dicho que va a “devolver” la gestión de Patrimonio a las comunidades autónomas.

Pero el tributo sigue siendo de gestión autonómica, como han demostrado los gobiernos del PP que lo han reducido al máximo en los últimos años. A lo que se refiere Feijóo es a que tiene intención de derogar el impuesto a las grandes fortunas aprobado por el Gobierno de coalición para paliar la reducción de recaudación provocada precisamente por las bajadas de impuestos a las clases más altas de las regiones que gobierna la derecha.

El discurso de Feijóo ha sido recibido con alborozo por los asistentes. Antes, el presidente del Circle había reclamado acuerdos entre la derecha y el PSOE “para consensuar reformas” porque, si no, “ganan los extremos” y “se impone la demagogia”. Guardiola ha citado expresamente pensiones y vivienda. Además, ha lamentado que “el nivel de bienestar” de los españoles lleve 15 años alejándose de la convervencia Europa. Un “retroceso que no es coyuntural, sino de país”, ha dicho. Lo que ha obviado es que, a la vez, el número de multimillonarios se ha multiplicado en España en la última década.

Muchos de esos millonarios se concentran en Madrid, región que ha liderado la batalla ideológica por la rebaja de impuestos a quien más dinero tiene. Algunos cálculos cuantifican en 1.300 millones de euros los que dejan de ingresar solamente las arcas públicas que gobierna Isabel Díaz Ayuso por la bonificación de Patrimonio. La recaudación de ese impuesto a nivel nacional, muy desigual, se sitúa entorno a los 1.200 millones.

Ese dinero dejaría de entrar en las arcas públicas si se extiende la propuesta de Feijóo. Y eso que, según él mismo ha denunciado sistemáticamente desde hace meses, España tiene un problema con sus cuentas. La tesis del PP, que ha repetido este miércoles su jefe en Barcelona, es que se ha producido un aumento de la deuda desproporcionado y muy alejado del resto de países de la UE. El propio Feijóo triplicó la deuda gallega cuando fue presidente de la Xunta, y el aumento con Mariano Rajoy de la deuda estatal fue superior a la actual, pese a la pandemia y la guerra de Ucrania.

Feijóo ha criticado el déficit público actual, que en 2022 estuvo en el 4,8%, y ha señalado que la UE ha avisado de que España debe afrontar recortes presupuestarios. Pero no es verdad, tal y como lo ha expuesto el líder del PP. Es cierto que Bruselas plantea una reducción del déficit de 9.000 millones, pero la Comisión Europea permite a España que en 2024 presupueste hasta un 2,6% de incremento de gasto para cumplir con esa cifra, cuando las previsiones de las propias instituciones comunitarias son menores: que crezca “un 1,4% en 2024, por debajo del tasa de crecimiento recomendada”.

Es decir, la Comisión avala que el gasto en España crezca un 1,4% porque, aunque creciera un 2,6%, se cumpliría la necesidad de bajar el déficit en 9.000 millones. Las previsiones del Ministerio de Hacienda pasan precisamente por compensar el déficit con mayor recaudación. Con todo, Feijóo se ha lanzado en tromba a reclamar una reducción de la deuda, del gasto y del déficit, lo que sí o sí pasa por recortes sociales.

Así, Feijóo ha prometido bajar los impuestos a los más ricos en las comunidades que gobierna y a nivel estatal, si gana las elecciones de julio, la deuda, el déficit y el gasto. ¿Y aún así puede pedir a la vez que se aumente la transferencia de dinero a las Autonomías y lamentar que no pueden sufragar los servicios públicos?

Sí. Tal cual lo ha hecho este miércoles en Barcelona. Pese a que, por ejemplo, Madrid aglutine cuatro de cada 10 euros perdonados en los impuestos cedidos, una política que copian ya Andalucía y Murcia a la carrera, Feijóo ha lamentado que estos mismos ejecutivos no tengan dinero para Sanidad, por ejemplo. Y ha reclamado un nuevo sistema de financiación y más recursos desde el Estado, desde el Gobierno central, a las regiones. Por ejemplo, para Dependencia.

El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ha repartido ya miles de millones en Dependencia. Fue precisamente el PP de Mariano Rajoy quien eliminó completamente

la financiación de este servicio. Este 2023, la cantidad presupuestada es de 3.522 millones de euros. 600 más que el año anterior, en una progresión pautada desde el inicio de la legislatura que debería alcanzar los 6.000 millones.

Los trabajadores, unos defraudadores

La Sanidad también depende de las comunidades autónomas. El PP ha reconocido un problema de gestión, pero lo eleva a categoría estatal y responsabiliza al Gobierno de coalición.

Al menos hasta hoy. Feijóo ha dicho que en los últimos cinco años, los que coinciden con el mandato de Pedro Sánchez, España tiene “unos servicios sanitarios y una farmacología mucho mejor”.

Pero Feijóo no estaba alabando una política del PSOE y de Unidas Podemos. Lo que ha hecho el líder del PP es deslizar que los trabajadores españoles defraudan a la Seguridad Social con las bajas laborales por enfermedad. “Tenemos una incapacidad temporal que es incompatible con la competitividad de las empresas”, ha dicho. “No podemos seguir teniendo bajas superiores a dos dígitos en buena parte de empresas y servicios públicos”, ha añadido. “No tenemos una peor salud que antes. Tenemos unos servicios sanitarios y una farmacología mucho mejor que hace cinco años”, ha concluido.

Es cierto que las bajas laborales por enfermedad han aumentado en España. También que ha habido una pandemia. De hecho, una de las primeras medidas que tomó el Gobierno de coalición en 2020 fue, precisamente, prohibir que se pueda despedir a personas con baja médica, como aprobó el PP de Rajoy. Aquella reforma laboral de 2012 que ejecutó la hoy recuperada Fátima Báñez empobreció a los trabajadores, según el FMI.

En el mismo pack de fraude ha situado Feijóo al propio Gobierno, al que ha vuelto a acusar de mentir con las cifras del paro y los fijos discontinuos. En un año, la reforma laboral ha reducido los contratos temporales al mínimo histórico del 15%.