El PP mantiene a la alcaldesa de Marbella como candidata pese al procesamiento de su marido por narcotráfico

Ángeles Muñoz será la candidata del PP para revalidar la Alcaldía de Marbella el próximo mes de mayo. Así lo confirman diferentes fuentes de la dirección nacional del partido, que tiene que dar el visto bueno a todos los cabezas de cartel para las elecciones autonómicas y municipales. Y todo pese al auto de procesamiento por narcotráfico que la Audiencia Nacional ha dictado contra su marido, Lars Gunnar Broberg, y contra su hijastro, Joakim Peter Broberg, y que les sitúa a un paso del juicio oral, tal y como ha adelantado elDiario.es.

Muñoz es alcaldesa de Marbella desde 2007 (salvo por un breve periodo de dos años entre 2015 y 2017) y aspira a un quinto mandato. Un puesto que la convierte en uno de los referentes principales del PP andaluz. De hecho, el presidente Juan Manuel Moreno la situó como coordinadora del área de Grandes Municipios tras el último congreso autonómico. Sus sucesivos éxitos electorales la convierten en un valor seguro para retener una de las principales plazas de Málaga y de toda la región en las cruciales elecciones previstas para la primavera del año que viene.

Unos comicios que son fundamentales para Alberto Núñez Feijóo y sus expectativas de alcanzar la Moncloa a finales de 2023. La dirección nacional se ha marcado el objetivo de ganar algún gobierno autonómico al PSOE para lanzar la campaña de las generales, pero el éxito de la estrategia pasa también por no perder plazas propias. Y Marbella es una de las imprescindibles.

Pero en el camino de Muñoz para lograr un quinto mandato como alcaldesa se ha cruzado una investigación policial y judicial, que ha implicado a autoridades españolas y suecas, y que ha concluido con un auto de procesamiento contra su marido y un hijo de este de un anterior matrimonio. La Fiscalía Antidroga de la Audiencia y el juez instructor, Manuel García Castellón, atribuyen indiciariamente al empresario sueco, afincado en Marbella desde hace décadas, un delito de pertenencia “activa” a organización criminal y otro de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

“La ciudad es nuestra”

La investigación, y la instrucción del juez, apunta también a la implicación del hijastro. En una de las conversaciones interceptadas por la UDEF y desveladas por elDiario.es, Joakim Broberg asegura: “La ciudad es nuestra, la Junta... la jodida Andalucía”. La unidad de la Policía Nacional concluye en un informe: “De las conversaciones telefónicas interceptadas se desprende la gran influencia que tiene el sueco sobre cuestiones urbanísticas y esto es debido a las relaciones de parentesco con la regidora marbellí”.

Pese a las investigaciones y decisiones judiciales, en el PP no tienen hoy por hoy ninguna intención de sustituir a Muñoz. De hecho, tanto en público como en privado intentan aislar a la alcaldesa de lo sucedido en su familia. “Es algo que no le afecta a ella”, apuntan desde la dirección del partido de Feijóo. “Ella no está imputada”, insisten.

La decisión final sobre Muñoz no tardará mucho en producirse. Quedan siete meses exactos para las elecciones y el Comité Electoral del PP tiene que dar el visto bueno a los candidatos. Al frente del organismo está el coruñés Diego Calvo, designado por Feijóo el pasado mes de abril. La decisión del Comité es, por tanto, la decisión del presidente.

Muñoz ha coincidido esta misma semana en el Senado con Elías Bendodo, quien fuera su jefe en el PP de Málaga hasta hace escasamente unos meses, cuando dio el salto definitivo a la política nacional como número tres del PP de Feijóo. Pese a los intentos de la prensa en la Cámara Alta, Muñoz no ha querido pronunciarse sobre el procesamiento de su marido y su hijastro.

Bendodo y Muñoz se han saludado afectuosamente en el pasillo del Senado. Un espaldarazo del coordinador general del PP, el que fuera mano derecha de Juan Manuel Moreno en la Junta de Andalucía y en el partido a nivel regional, presidente de la Diputación de Málaga entre 2011 y 2019, cuando dio el salto al Gobierno autonómico. Más años dirigió el PP provincial: desde 2008 hasta 2022. Su sucesora, Patricia Navarro, fue elegida en un congreso a principios de mes que se celebró precisamente en Marbella, tal y como anunció con orgullo su alcaldesa en una publicación de Instagram en la que quiso “agradecer de manera muy especial” el “apoyo” de Bendodo “en los momentos más importantes y su trabajo y compromiso con Marbella durante estos 14 años” al frente de la organización.

La alcaldesa compagina desde 2015 su cargo en Marbella con el de senadora electa. Tal y como figura en sus declaraciones, Muñoz no cobra un sueldo como tal en su labor como regidora, pero sí recibe remuneración del Ayuntamiento por su asistencia a las reuniones municipales: 600 euros por cada Pleno y 200 por las comisiones plenarias. Ella misma declara unos ingresos de 84.621 euros al margen del sueldo como senadora.

Ese salario como senadora sumaría un total de 86.004,8 euros al año: la común para todos los representantes, la indemnización por ser de fuera de Madrid y el complemento como vicepresidenta de una comisión. Es, además, viceportavoz en comisión, pero la normativa del Senado no permite cobrar dos veces por cargos en comisión. Su cuota líquida de IRPF sumó en 2018, último ejercicio del que hay datos en la web de la Cámara Alta, 40.068,83 euros.