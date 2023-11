El PP pide a Vox que no se presente en Galicia: “Nos jugamos una mayoría absoluta que no es fácil”

“En Galicia que nos jugamos una mayoría absoluta que no es fácil, hay que hilar fino para sostener esa mayoría”. Así ha justificado el vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, que Vox no debería presentarse a las inminentes elecciones autonómicas que debe convocar el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, heredero político de Alberto Núñez Feijóo tras asumir el liderazgo estatal del partido.

Tellado, fontanero mayor de Feijóo en Galicia como secretario general del partido, ha asegurado en esRadio que “Vox no tiene posibilidades en ninguna de las cuatro provincias”, pero que sus votos puede interferir en el reparto del último escaño en cada una de ellas. “Si hay votantes de derecha que cogen la papeleta de Vox se lo quita al PP para consolidar el último escaño en las provincias”, ha sostenido.

Vox nunca ha logrado representación en el Parlamento gallego, pero en las elecciones de 2020 logró algo más de 26.000 votos, por encima del 2%. Cantidad insuficiente para obtener diputados, pero no para interferir en el reparto si el resultado es muy ajustado, como parecen temer los estrategas del PP.

El partido de Santiago Abascal ya ha anunciado su intención de concurrir a los comicios. La papeleta de Vox se unirá a otra que puede ser incluso más peligrosa: la de Democracia Ourensana. El partido del polémico alcalde de la capital de la provincia también tiene intención de presentarse a las autonómicas. Y con serias opciones de lograr algún diputado. El PP, además, no contará esta vez con la maquinaria del que fuera todopoderoso presidente de la diputación, José Manuel Baltar.

Así las cosas, la consecución de una quinta mayoría absoluta consecutiva se ha convertido en un reto para el candidato designado a dedo por Feijóo. El propio líder del PP se ha puesto como objetivo revalidar el Gobierno de la Xunta, y ha asumido en primera persona la responsabilidad. En una entrevista en ‘El Mundo’; Feijóo dijo: “Si no sacamos la quinta mayoría absoluta consecutiva en Galicia, yo no habré cumplido mis expectativas. Es una obligación política conseguirlo. Y fíjese si me estoy arriesgando, porque no soy el candidato”.

Tellado, presente en todas las quinielas en la próxima reestructuración del PP, ha arremetido contra Vox por no “entender que el objetivo común es plantar cara al PSOE y a Pedro Sánchez” y “no el cálculo partidista”, sino “el interés general” que, ha sostenido, representan ellos.

El estrecho colaborador de Feijóo ha defendido una suerte de reunificación de la derecha alrededor del PP para, ha asegurado, garantizar resultados electorales que la actual división impide. Tellado ha señalado a Vox como responsable en parte del fiasco del 23J y ha acusado a los de Abascal de equivocarse de estrategia: “Si Vox dedica parte de su tiempo a criticar el PP, se equivoca”.

“El objetivo es acabar con Sánchez cuanto antes”, ha sostenido. “Pido a Vox que gobernemos de forma seria y responsable, para todos”, ha añadido, en referencia a las decenas de gobiernos autonómicos y municipales que comparten con la extrema derecha. “Estamos ante una situación grave, no hagamos el idiota”, ha zanjado.

“Tenemos que sumar más votos”, ha apuntado porque “solo en las urnas podemos derrotarlos”, ha dicho. “Si nos unimos, les vencemos. Si nos dividimos, es lo mejor para Pedro Sánchez”, ha concluido, un mensaje que también ha hecho extensible a UPN.

Ambos partidos, junto a Coalición Canaria, fueron los únicos que apoyaron la investidura de Feijóo.