El PP recrudece sus ataques a Vox tras el fiasco de Murcia: “Hace el juego a Pedro Sánchez”

Minutos después de que Fernando López Miras haya fracasado en su intento de ser investido presidente de Murcia para un segundo mandato, el PP nacional ha lanzado un duro comunicado contra Vox en el que acusan a los de Santiago Abascal de “hacer el juego a Pedro Sánchez”. Todo, el día en el que se celebrará el único debate 'cara a cara' entre los principales candidatos a alcanzar la Moncloa en las elecciones del próximo 23 de julio.

El PP intenta sacudirse en Murcia la grave crisis, interna y externa, en la que se metió al cerrar decenas de acuerdos con la ultraderecha a nivel municipal y autonómico para arramplar con el mayoría del poder territorial que pudiera en los comicios de mayo. Allí donde PP y Vox han sumado, ya fuera tras ganar en las urnas o después de perder ante el PSOE, ambos partidos se han entendido en el intercambio de sillones, programa y presupuesto.

El PP ha propiciado diferentes acuerdos, pero todos pasaban por dar poder real a la ultraderecha. Desde el modelo de la Comunidad Valenciana (vicepresidencia incluida) al de Extremadura (una única consejería y borrar la violencia machista), pasando por Baleares, donde Vox ha desdeñado entrar en consejerías para ocupar sillones en los menos mediáticos consells insulares, instituciones similares a las diputaciones provinciales, pero con competencias sobre cada una de las islas.

En todos ellos, el PP ha asumido el trágala del programa ultra de Vox. Era la opción de López Miras: ofrecer 88 medidas y una comisión de seguimiento para que los ultras aceptaran quedarse fuera del reparto de sillones. Un documento, por cierto, que es secreto.

Pero Vox no se fía de López Miras, quien ya salvó su Gobierno con varios tránsfugas de los ultras después de la fracasada moción de censura de 2021. Santiago Abascal ha repetido en múltiples ocasiones que su 'no' es definitivo y que no lo piensa cambiar salvo que se dé “un golpe en la cabeza”, como el exmilitante del PP sostuvo con sorna recientemente.

La investidura fallida de López Miras dibuja así una mínima esperanza en Feijóo para buscar una grieta en el discurso que lo sitúa hombro con hombro con Abascal tras el 23J. Las encuestas, por ahora, determinan que ambos tendrán que entenderse si el PP quiere gobernar.

“Ambos partidos coinciden en su interés por debilitar al PP, en una comunidad autónoma en la que el PP obtuvo el 43% de los votos, muy cerca de la mayoría absoluta”, apunta el comunicado remitido este medio día a los periodistas. “Ambos protegen su interés electoral desprotegiendo el de los ciudadanos”, prosigue.

“La única posibilidad de que nuestro país tenga un Gobierno fuerte pasa por concentrar el voto en Alberto Núñez Feijóo. Ahora nos queda claro que cualquier voto que no vaya al PP irá al 'sanchismo' y a la inestabilidad”, asegura el PP.

“El PP es la opción más competitiva para frenar la política de bloques, y estamos orgullosos de representar una opción que se sitúa entre Vox y el 'sanchismo'. Somos la opción de quien no quiera ni lo uno ni lo otro. Nadie entiende, ni sus votantes, que Vox haga el juego a Pedro Sánchez al votar junto con el PSOE y Podemos en contra del PP, y en plena campaña electoral nacional. Vox activa ahora la cuenta atrás para una repetición electoral”, sostiene el comunicado, que insiste en la vía programática que López Miras mantiene oculta a la opinión pública.

“Hemos intentado hasta el último momento alcanzar un acuerdo programático con Vox pero, desgraciadamente, este partido no ha querido negociar nada. Solo le ha interesado hablar de sillones y no de programa. Pusimos encima de la mesa un pacto programático con 88 medidas beneficiosas para los ciudadanos: Ninguna tan siquiera ha sido valorada por Vox”, concluye.