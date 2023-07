La investidura de López Miras fracasa y PP y Vox buscan en la Región de Murcia un pacto para después del 23J

El candidato a la presidencia de la Región de Murcia, Fernando López Miras, no ha logrado obtener la mayoría simple que necesitaba para ser investido presidente en la segunda votación de la sesión de investidura. No había indicios de que pudiese suceder lo contrario. Tras caer en la primera votación del viernes debido a la rotunda negativa de Vox, el líder popular necesitaba en la celebrada hoy, al menos, la abstención de los ultraderechistas para revalidar los mandos de San Esteban.

El partido liderado por José Ángel Antelo ha sumado sus votos a los de PSOE y Podemos -un total de 24- para sobrepasar a los 21 votos populares. El proceso de votación, en el Patio de los Ayuntamientos, ha sido frío y tenso, y López Miras, tras oficializarse su derrota, se ha marchado de su escaño junto a su portavoz, Joaquín Segado.

López Miras: “El tacticismo de Vox puede llevar a la Región de Murcia a nuevas elecciones”

En su intervención, pasadas las 11 de la mañana, el candidato popular Fernando López Miras ha subrayado que esta sesión de investidura no se trataba “de un trámite más” y ha vuelto a incidir en la idea de que no es “un debate de puestos sino de programas” en referencia Vox. “La Región de Murcia no puede detener su crecimiento”, ha añadido.

“Nadie vio venir tras el 28M que este bloqueo se pudiera producir con esta victoria tan contundente por parte del PP por el no de Vox”, ha señalado el jefe del Ejecutivo murciano en funciones. “Miren las caras de felicidad que hoy tienen diputados socialistas y de Podemos. Lejos del muro contra el sanchismo se ofrecen hoy como su máxima oportunidad”, le ha espetado a la formación de extrema derecha.

López Miras ha recordado que “el tacticismo electoral de Vox puede llevar a la Región de Murcia a nuevas elecciones”. “La mano sigue tendida. Queremos que las políticas y los compromisos de Vox se puedan plasmar en ese Gobierno del PP en solitario”, ha dicho el candidato mientras se ha lamentado de que en otras comunidades autónomas, “como en Baleares”, se estén constituyendo sus gobiernos a diferencia de la Región de Murcia.

Pepe Vélez (PSOE): “El acuerdo con Vox lo sacarán del cajón en la próxima sesión de investidura”

El candidato socialista, Pepe Vélez, ha defendido su negativa a investir a López Miras: “Dijimos que no por responsabilidad y en coherencia con nuestros principios y valores. La Región arroja unos índices insoportables y ustedes son los grandes responsables”.

Vélez ha reprochado al Partido Popular que “en la Región no cabe más fracaso escolar, tasa de pobreza y brecha salarial. No podemos seguir teniendo la mayor deuda y el déficit de España”. El socialista ha calificado la sesión de investidura de “teatrillo”, ya que “todos sabemos que el acuerdo con Vox lo sacarán del cajón la próxima sesión de investidura”: “No está defendiendo los intereses de la Región, esto es una estrategia de campaña para las nacionales”, ha denunciado.

José Ángel Antelo (Vox): “Es usted un telonero del Señor Feijóo”

“Las urnas pidieron un Gobierno estable, serio y en coalición y le llamé la misma noche electoral”, se ha dirigido el líder de Vox en la Región, José Ángel Antelo, al candidato popular. “Pero usted no contestó hasta pasadas tres semanas y sufrimos un veto”, ha añadido. Antelo ha reivindicado a Vox como “un partido responsable” y ha detallado el acuerdo de doce puntos junto con la exigencia de la vicepresidencia y de dos consejerías para un futuro Gobierno de coalición. Entre esos puntos se encuentra la supresión o modificación de la Ley del Mar Menor, el fomento del aumento de la superficie de regadíos o “la integridad del trasvase Tajo-Segura”.

El líder de Vox ha vuelto a recordar que el Gobierno de López Miras “incumplió el acuerdo programático alcanzado hace cuatro años”. “Es usted un telonero del Señor Feijóo”, le ha recordado en referencia al debate que el líder nacional del PP mantendrá esta noche con Pedro Sánchez en Atresmedia.

María Marín (Podemos): “Se trata de una operación que bien podría llamarse Ingenio”

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha compartido la visión de Vélez y ha calificado esta sesión plenaria de “segundo acto de la comedia”: “Esta semana no le abría la puerta de Vox para que Feijoó pudiera decir en el debate de las electoral de esta noche que es un partido de centro”.

Marín ha recordado que PP y Vox ya han formado gobierno en más de un centenar de municipios: “Vox es la muleta del PP y su escudero”, ha definido, y ha apuntado que el PP va a utilizar a Vox para derogar la Ley del Mar Menor. “Si hay un acuerdo de programa será retirando la Ley del Mar Menor, lo acaba de decir Antelo. Se trata de una operación que bien podría llamarse Ingenio”, apunta la portavoz del partido morado, en alusión al lobby agrario negacionista de la relación entre la degradación del Mar Menor y las explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena.“Es con el lobby de la agroindustria con quien ya existe ese pacto a tres bandas: PP, Vox y el agronegocio”, ha defendido.

Joaquín Segado (PP): “Respecto al Mar Menor ni un paso atrás”

El portavoz del PP en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, ha negado que los populares vayan a aceptar un acuerdo con Vox que pase por derogar la Ley del Mar Menor: “Respecto al Mar Menor ni un paso atrás, esa es nuestra condición” ha subrayado.

Ha reprochado a Vox una “falta de seriedad” en su propuesta programática: “No es serio poner en un documento que quieren derogar o modificar la Ley del Mar Menor. Digamos que quieren exactamente con la Ley, derogar es una cosa y modificar es otra bien diferente”.

Segado ha recordado a Antelo que llevan “semanas” intentando que el partido de extrema derecha se pronuncie sobre el documento de 88 medidas que les enviaron como propuesta de gobierno:“Hablan de su preocupación sobre el programa y dicen que quieren una vicepresidencia y dos consejerías. Lo que quieren son sillones, ni especifican las competencias”, ha denunciado

El portavoz de los populares le ha recordado a Vox que la legislatura anterior “no es comparable” a ésta: “La anterior legislatura había posibilidad de mayoría de izquierdas y de centro derecha. En esta legislatura no hay alternativa, solo el bloqueo de Vox”.

Notorias similitudes y “mano tendida”, pero sin investidura de López Miras

Ambas formaciones han protagonizado una intensa ronda de sesiones parlamentarias que comenzó el pasado jueves y que ha estado marcada por infructíferas negociaciones y por una escasa predisposición al entendimiento. En palabras del propio López Miras y del portavoz adjunto de Vox, Rubén Martínez Alpáñez, los dos partidos se emplazaron, el viernes, con “la mano tendida”, a una nueva ronda de conversaciones durante el fin de semana. Lo cierto es que las ha habido, pero en ellas, según fuentes cercanas, no se produjo avance alguno porque, según afirman, el líder popular, Alberto Núñez Feijóo no quiere llegar al debate que mantendrá el lunes por la noche con Pedro Sánchez en Atresmedia con un acuerdo con Vox recién cocinado en la Región de Murcia.

A lo largo de toda la investidura, los mensajes y el tono transmitido por parte de PP y Vox ha tenido notorias similitudes. En ningún momento han parecido estar cerca de alcanzar un pacto que permitiera desbloquear la situación. Los populares únicamente valoraban llevar a cabo un acuerdo programático, en la línea de Baleares, sin sacrificar puestos en el Ejecutivo; los de Antelo, por su parte, y alegando su desconfianza hacia el PP a raíz de desavenencias durante la pasada legislatura, reclamaban todo lo contrario: han expresado en cada rueda de prensa, en sus intervenciones durante el pleno, su firme voluntad de obtener el liderazgo en alguna de las futuras consejerías del Gobierno.

La sombra de la repetición electoral

Sin acuerdo a la vista, la posibilidad de una repetición electoral comienza a ser tangible. La mesa de la Asamblea Regional dispone, desde hoy, de un plazo de dos meses para celebrar una segunda sesión de investidura. Presumiblemente ésta se llevará a cabo a finales de julio, tras las elecciones generales.

En la rueda de prensa posterior al fracaso de la investidura, el portavoz popular, Joaquín Segado, se ha mostrado contundente ante la fracasada votación, y también ante el futuro que puede deparar a la comunidad si ambas formaciones continúan sin alcanzar un acuerdo: “Vox se ha situado, hoy, como el responsable de querer llevar a esta Región a una nueva convocatoria electoral. Ha planteado, en el último minuto, un acuerdo impreciso y sin lógica”. Sin embargo, los populares siguen, ha dicho, con la “mano tendida”. “Llevamos semanas”, ha continuado Segado, “pidiendo que se constituya una mesa de negociación. Presentamos un documento de 88 puntos que todavía no ha tenido respuesta. Nosotros estudiaremos el que nos han propuesto en profundidad. El bloqueo es malo para la Región”.

Por su parte, José Ángel Antelo ha arremetido duramente contra el candidato a la presidencia, sugiriendo que sus decisiones están motivadas por el panorama político nacional: “Ha sido una pena, un despropósito. Vox quiere un gobierno en la Región de Murcia, y hay otra parte que está pensando en el cálculo elector”, ha manifestado el líder ultraderechista.

La izquierda vislumbra con claridad un pacto tras el 23J

PSOE y Podemos han mantenido la postura que llevan defendiendo desde el inicio de la investidura. Ambos han mencionado, asimismo, el debate electoral de esta noche. “La única ambición del PP en la Región es seguir en el poder a toda costa, cueste lo que cueste. Los dos partidos están utilizando la Asamblea para hacer campaña para sus jefes nacionales. Sobre todo, Feijóo. A partir del 23 de julio habrá acuerdo”, ha expresado Vélez.

En la misma línea, la portavoz de Podemos, María Marín, ha calificado de “segundo acto de una pantomima” la corta sesión de hoy. “Esta noche, Feijóo irá al debate a decir que el PP es un partido de centro, transversal. Pero no cuela. Nos volveremos a ver en las últimas semanas de julio para realizar la investidura de verdad, que ya ha sido pactada entre PP, Vox y el lobby del agronegocio. El precio a pagar será, sobre todo, el Mar Menor”, ha concluido.

Dos sesiones de investidura en 2019

En la anterior legislatura, López Miras fue finalmente investido a finales de julio de 2019, dos meses después de la convocatoria de elecciones. En aquella ocasión fue nombrado presidente en el segundo debate de investidura, ya que en el primero –celebrado los días 3 y 4 de julio– no consiguió la mayoría de apoyos parlamentarios que necesitaba tras las negociaciones que celebró a dos bandas con Ciudadanos y Vox.

Para la segunda sesión de investidura, el PP acordó con Cs su entrada en el Gobierno de coalición, mientras que con Vox alcanzó un acuerdo programático, que el partido de ultraderecha asegura que no cumplieron. Por otro lado, Abascal ha señalado en diferentes ocasiones que no tiene “confianza” en López Miras ya que tras la moción de censura que sufrió en marzo de 2021, el jefe del Ejecutivo murciano ahora en funciones incluyó en su Gobierno a “tránsfugas” de este partido de extrema derecha, como fue la consejera de Educación y Cultura, Mabel Campuzano.