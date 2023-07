López Miras cae en la primera votación para presidir la Región de Murcia y se encomienda al apoyo de Vox el lunes

Tal y como estaba previsto, Vox ha votado en contra de Fernando López Miras en la primera votación de la sesión de investidura de la Región de Murcia. Sigue sin haber acuerdo entre la formación de ultraderecha y el PP tras una escasa semana de negociaciones que no han podido llegar a buen puerto. Los de Antelo continúan reclamando un lugar dentro del Ejecutivo, en las futuras consejerías, pero López Miras se ha mostrado en todo momento inflexible ante ello.

Los 21 escaños -y votos a favor- del PP no han sido suficientes para obtener la presidencia del Gobierno: Vox, PSOE y Podemos, con sus votos negativos, 24 en total, han dilapidado las opciones populares, que ahora se centran exclusivamente en la próxima votación del lunes, en la cual necesitarán una mayoría simple: si la formación de Antelo, como mínimo, se abstiene, López Miras será investido presidente de la comunidad por segunda vez. Si, como hoy, vuelven a votar en contra, todo quedará a merced de una nueva sesión de investidura, cuya celebración presumiblemente será a finales de julio.

En la sesión del jueves, ambos partidos se mostraban en su línea, incapaces de llegar a un acuerdo: por el momento Vox no contempla la abstención, aunque su portavoz adjunto, Rubén Martínez Alpáñez, exteriorizaba un tono más indulgente en la rueda de prensa posterior a la sesión parlamentaria: “Únicamente votaremos sí o no, queremos formar un gobierno fuerte, que represente al 60 por ciento de los murcianos, pero el Partido Popular no está por la labor”, decía. Joaquín Segado, portavoz popular, volvía, por su parte, a establecer conatos de diálogo: “Sólo pedimos a Vox que no bloquee. Es el partido con el que más coincidencias tiene nuestro programa. El acuerdo es posible y necesario”, manifestaba.

De forma previa a las fracasadas votaciones, cada portavoz parlamentario ha hecho uso de su turno de palabra en el Patio de los Ayuntamientos de la Asamblea para responder al discurso y el programa que López Miras expuso el jueves ante la cámara.

Pepe Vélez (PSOE): “Cuando un hombre asesina, acosa o viola a una mujer es machista”

La primera de todas ellas ha sido la de Pepe Vélez, portavoz socialista, quien ha comenzado su intervención a las 9.45 de la mañana criticando el discurso de investidura de este jueves de López Miras, que construyó “en mentiras y medias verdades”, le ha recordado que “se agarró al poder como una lapa apoyándose en tránsfugas para gobernar”, sin aceptar “las comparecencias que reclamamos” a sus consejeros. Ha vuelto a repetir -ha dicho Vélez- las mismas promesas incumplidas“ que la pasada legislatura, sin hacer ni una sola referencia a la igualdad, la violencia machista que sufren miles de mujeres en la Región, a aquellas que han tenido que irse fuera a abortar, al colectivo trans o a los que viven inmersos en la pobreza o la exclusión social.

La Región, ha enumerado el socialista es la única en la que aumenta la tasa de riesgo de exclusión social, con 177.712 personas viviendo en pobreza severa. “Usted dijo que a nuestros empresarios hay que tratarlos con dignidad, pero también lo merecen las personas que viven en riesgo de exclusión”. Vélez ha afirmado que el Gobierno popular también “ha fracasado” en la lucha contra la violencia machista: “A las cosas hay que llamarlas por su nombre, dice usted que da igual denominarla así o intrafamiliar, pero cuando un hombre asesina, acosa o viola es violencia machista”. Y ha repasado las cifras de fracaso escolar: con un 18,7% frente al 13,9 de la media nacional, y le ha recordado que en la pasada legislatura “usted lo que hizo fue pactar con Vox y darle la consejería de Educación”.

“Tenemos el tercer salario medio más bajo del país y nuestra economía es de las menos competitivas, en 2023 según datos del BBVA seremos los que menos crezcamos de España; en lo que sí estamos a la cabeza es en accidentes laborales mortales, con 51 personas fallecidas el año pasado”.

En cuanto al Mar Menor, le ha recriminado la “baja” inversión para regenerar la laguna salada y ha dado cifras para “demostrar” que con el Gobierno de Pedro Sánchez se ha trasvasado más agua que con el de Rajoy. “Pero además tenemos un plan razonable para fomentar el agua desalada y bajar su precio con energías renovables”. De los últimos cuatro presidentes del PP en la Región, ha concluido Vélez, “su padrino está condenado por corrupción, otro va camino del banquillo y Alberto Garre está sentado ahora con Vox; se queda usted solo, señor López Miras”.

José Ángel Antelo (Vox): “Toca sacrificar Murcia”

El líder de Vox en la Región de Murcia, José ángel Antelo, ha comenzado su intervención sacando músculo del 18 por ciento de los votos que la formación de extrema derecha obtuvo en las elecciones del pasado 28 de mayo en la Región y que les permitió aumentar de 4 a 9 escaños su representación en la Asamblea, “siendo el partido con mayor crecimiento” en esta comunidad.

Antelo ha señalado que la formación de ultraderecha tendió “la mano esa misma noche a López Miras para negociar un acuerdo justo y generoso”, pero en lugar de aceptar sus propuestas el jefe del Ejecutivo murciano en funciones “hizo un análisis erróneo y se fue a los medios de comunicación”. “Toca sacrificar Murcia”, ha subrayado Antelo al explicar que “estamos celebrando una sesión de investidura que se presenta sin los apoyos necesarios por la falta de responsabilidad del señor Feijóo, dicho por ustedes”.

El portavoz de Vox en el Parlamento murciano ha declarado que en Vox “no confían” en la palabra de López Miras. La formación de extrema derecha considera que no se cumplió el acuerdo programático alcanzado con el PP y Ciudadanos en 2019 y puso como ejemplo que no se hubiera cerrado “el centro de menas de Santa Cruz” y tampoco se pusiera en práctica “el pin parental” en los centros educativos de la Región.

Antelo ha reclamado una ley del Mar Menor que no perjudique a “agricultores, ganaderos e industrias auxiliares”, un Plan Hidrológico Nacional con interconexión de cuencas que -a diferencia del PP, Vox exige en todas las comunidades autónomas- y más “seguridad” para la Región. El de Abascal terminó su discurso con el grito de “¡Viva Murcia! ¡Viva España!”.

María Marín (Podemos): “Señor López Antelo”

María Marín ha sido la tercera en intervenir este viernes en la Asamblea Regional y lo ha hecho ironizando sobre la investidura del “señor López Antelo”, porque “para nosotros son lo mismo”. La portavoz del Grupo Mixto ha afeado a López Miras ser el presidente de un Gobierno condenado por el Tribunal Constitucional por vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres para abortar.

Marín le ha recriminado no hacer referencia en el discurso del jueves a la violencia machista, “lo ha ignorado deliberadamente porque no le interesaba con el discurso que traía para sus compañeros de Vox; hay muchas maneras de comprar las ideas negacionistas de Vox y ha escogido la más cobarde”. Ustedes son la “derechona” de toda la vida, “desde Fernando VII a Fraga”.

En cuanto a las votaciones, ha dicho Marín, “estamos ante una opereta para tener entretenida a la gente, pero este cuento se acaba el 23J porque es una película con un guión escrito en Madrid en las sedes de Vox y del PP”, como ha pasado -ha recordado- en la Comunidad Valenciana, Baleares y en Extremadura. “Han pactado con Vox en todos los sitios donde podían hacerlo, por eso no nos cabe duda de que el pacto aquí también está hecho porque ustedes trabajan para los mismos jefes, sirven a los mismos intereses, son de la misma reala y cazan para el mismo amo, los poderes fácticos de esta Región y ustedes son sus mayordomos”, haciendo referencia a Tomás Fuertes (ElPozo), Proexport, la Fundación Ingenio y Luis del Rivero (Sacyr).

Pero “no se confíen”, ha advertido Marín, “porque la gente cuando se moviliza tiene un poder inmenso, ya lo hemos hecho antes y volveremos a hacerlo si tocan nuestros espacios naturales (en referencia al Mar Menor)”. En cuanto a la gestión de la laguna salada, ha criticado que se haya dado una prórroga para que los agricultores puedan acreditar el cumplimiento de la Ley del Mar Menor, lo que se traduce en “impunidad total y barra libre de nitratos”, pero lo que están planeando es la “derogación o modificación” de la ley, ha pronosticado mientras le enseñaba fotos del Mar Menor por fuera, en la que no se aprecia deterioro, y por dentro, plagado de medusas. Y “recemos por que la temperatura no suba 2 grados y no tengamos que ver de nuevo a las doradas dando botes en la orilla por falta de oxígeno”.

Joaquín Segado (PP): “No defrauden a los suyos votando no junto con socialistas y podemitas”

“Nadie entendería que los señores de Vox y PP no nos pusiéramos de acuerdo”, el portavoz popular, Joaquín Segado, ha reprochado a la formación de José Angel Antelo el no haber firmado el acuerdo que presentaron esta semana para facilitar la investidura de López Miras. Ha apelado a la legitimidad que le han dado las urnas diciendo que “casi la mitad de los que acudieron a votar nos piden que gobernemos en solitario”.

Segado se ha dirigido a los socialistas para pedir su abstención y que “superen que la legislatura pasada [para el PSOE] fue un fracaso. Fracaso tras fracaso que se traduce en que ustedes han recibido 40 mil votos menos y nosotros 80 mil votos más.” También les ha aconsejado que deben reflexionar sobre los resultados obtenidos el pasado 28M. “Algo tendrán que cambiar en su forma de hacer política si quieren ser una alternativa real en esta Región. El lunes tienen una oportunidad para hacerlo. Absténganse y por primera vez en 28 años sean útiles a la Región de Murcia”

La impronta popular en su pacto con Vox, según Segado, ha sido clara: “Proteger la propiedad privada, luchar contra la okupación y legislar para que se pueda actuar contra esas mafias”. Y ha continuado con su regaño al partido de Antelo: “En las últimas semanas, desde el 28M hemos escuchado aquí distintas razones para justificar su negación. Les hemos presentado una propuesta de 88 puntos para colaborar en la defensa del trasvase, una política de agua con marca Región de Murcia, para proteger al sector primario, indispensable para nuestro futuro, para proteger al medio ambiente o para bajar los impuestos”.

“Ustedes hoy dicen no. Hacen felices a 15 personas de izquierdas y ultraizquierda a las que van a sumar sus votos. Hoy están haciendo que Pedro Sánchez esboce una sonrisa”, ha continuado el portavoz del PP en el Parlamento murciano. “Creo que Vox hace lo correcto pidiendo respeto para sus votantes” y ha pedido “el mismo respeto para los votantes del PP”. El portavoz popular ha pedido a Vox que “no defrauden a los suyos votando no junto con socialistas y podemitas” y se ha preguntado por qué lo que sirvió hace en la Comunidad de Madrid [la abstención a Isabel Díaz Ayuso], no sirve ahora en la Región de Murcia“.

Fernando López Miras: “El pacto de Baleares, un ejemplo a seguir”

El candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, ha agradecido a Antelo “su tono, como siempre” y ha subrayado los puntos en común que tienen en cuanto a sus objetivos para con la Región; “libertad frente a intervencionismo” y “reducir el papel de la administración al mínimo y simplificar los procedimientos”. López Miras ha arremetido contra el Ejecutivo central y ha afirmado que “tenemos que contar con un gobierno que deje de actuar contra los intereses de Murcia porque recibimos la mitad del presupuesto que otras comunidades autónomas”.

Los puntos en común entre Vox y el Partido Popular, según su candidato, son “irrenunciables” como “el campo, el agua y la defensa del futuro de la Región”. También ha anunciado que van a defender “frente a quien sea necesario” un Plan Hidrológico Nacional tras el 23J. En su alegato a la extrema derecha, López Miras ha remarcado otros puntos en común con los de Antelo, que pasan por la “defensa de la educación”, en la potestad de los padres en la educación de sus hijos “sin el sectarismo ideológico de la izquierda” y asegura que los hijos serán de los padres, y no “del Estado, como decía la exministra socialista” Isabel Celaá.

El candidato popular le ha recordado a Vox que “su grupo parlamentario votó a favor de los presupuestos de 2019 y 2020 porque estábamos cumpliendo”. “Los ciudadanos esperan que dejemos de hablar de sillones y hablemos de sus problemas”, ha vuelto a repetir. “El pacto de Baleares es un ejemplo a seguir”, ha concluido. En la fijación de su postura Antelo ha respondido a López Miras al respecto que Vox “nunca ha votado a favor de los presupuestos, se está confundiendo con los tránsfugas de nuestro partido”.

Mientras que López Miras ha subrayado “la falta de respeto” mostrada por Marín en la tribuna, a Vélez le ha echado en cara haber vertido en la Cámara “una sarta de mentiras para confundir, como con respecto a la violencia de género”. La Región, ha dicho el candidato popular, “es la cuarta comunidad de España que más invierte en sanidad y la que más invierte en relación con su PIB” y ha recordado que fueron los primeros en alcanzar un acuerdo con los sanitarios.

“Usted ha defendido que se recorte el 50 por ciento del trasvase Tajo Segura y ese es uno de los factores del resultado electoral del PSOE en la Región”, le ha espetado a Pepe Vélez. El candidato a presidente de la Región de Murcia ha puesto sobre la mesa que “el agua desalada no puede sustituir nunca a la del trasvase porque técnicamente es imposible llevarla a determinadas cotas y tiene unas propiedades que hace que los arboles no crezcan o no den frutos”. “No entiendo su empeño” por ir en contra “del motor” económico y social de la Región, ha dicho Miras. “La ministra Ribera ha recortado todos los trasvases posibles y usted lo sabe”, ha añadido.

“Vienen a cuestionar los pactos del PP, usted que ha sido delegado de un Gobierno que ha pactado con aquellos que no son capaces de condenar a los que han pegado tiros en la nuca, a Bildu, los herederos de ETA”, ha incidido López Miras en referencia al líder socialista de la Región, que ha ocupado recientemente esta posición.

Dos sesiones de investidura en 2019

En la anterior legislatura, López Miras fue finalmente investido a finales de julio de 2019, dos meses después de la convocatoria de elecciones. En aquella ocasión fue nombrado presidente en el segundo debate de investidura, ya que en el primero –celebrado los días 3 y 4 de julio– no consiguió la mayoría de apoyos parlamentarios que necesitaba tras las negociaciones que celebró a dos bandas con Ciudadanos y Vox.

Para la segunda sesión de investidura, el PP acordó con Cs su entrada en el Gobierno de coalición, mientras que con Vox alcanzó un acuerdo programático, que el partido de ultraderecha asegura que no cumplieron. Por otro lado, Abascal ha señalado en diferentes ocasiones que no tiene “confianza” en López Miras ya que tras la moción de censura que sufrió en marzo de 2021, el jefe del Ejecutivo murciano ahora en funciones incluyó en su Gobierno a “tránsfugas” de este partido de extrema derecha, como fue la consejera de Educación y Cultura, Mabel Campuzano.