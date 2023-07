López Miras abre una sesión de investidura incierta con un guiño a Vox: “Sus votantes se sienten cerca del PP”

“Es el momento de abandonar posiciones maximalistas y partidistas”, ha afirmado Fernando López Miras al afrontar su segunda investidura como presidente de la Región de Murcia en el Parlamento murciano, y lo hace, como la primera vez en 2019, sin haber sido capaz de obtener, por el momento, ningún apoyo. Ha hecho uso de unos escasos 50 minutos. “Ganamos con el 42 por ciento de los votos y es importante resaltar que ganamos en 41 de los 45 municipios” de la Región, ha dicho el jefe del Ejecutivo murciano en funciones sacando pecho de los resultados del PP el pasado 28 de mayo.

“Sería frustrante” no alcanzar un acuerdo para la investidura, ha dicho López Miras, al tiempo que ha pedido apoyo para encabezar un Gobierno “que empiece a trabajar ya”. “La gente quiere que abandonemos la trifulca y nos exigen acuerdos”, ha abundado.

Rubén Martínez Alpañez, diputado de Vox y portavoz adjunto en el Parlamento murciano, se había mostrado visiblemente molesto a su entrada en la Asamblea y antes del discurso de López Miras había señalado que “el señor Feijóo está usurpando las competencias como presidente del PP de la Región de Murcia y mostrando un claro desconocimiento de lo que sucede en la Región” al proponer que “vengamos a una supuesta investidura sin los apoyos necesarios” para que López Miras se convierta de nuevo en el presidente de la comunidad murciana.

“Nosotros queremos formar un gobierno fuerte que represente al 60 por ciento de los murcianos, pero el Partido Popular no está por la labor por el interés exclusivo de Núñez Feijóo”, ha añadido Alpañez, incidiendo en que Vox votará sí o no, pero no está dispuesto a abstenerse.

López Miras, por su parte, ha defendido que está dispuesto “a llegar a grandes acuerdos que no serán solo repartos de sillones con buenas intenciones, sino reformas con impacto directo en el funcionamiento de nuestra sociedad”. “No caigan en el fetichismo del sillón ni se refugien en las trincheras de la ideología. Los votantes de Vox se sienten cerca del PP”, ha señalado como un guiño al partido de ultraderecha.

Para el jefe del Ejecutivo murciano en funciones “permitir mi investidura es un acto de responsabilidad con la Región de Murcia, pero no de generosidad, pues desde este momento quedaría plenamente vinculado a ustedes”.

Fernando López Miras ha destacado que su programa de gobierno está basado en “una acción transformadora y de modernización” con cinco ejes: educación, fomentar el binomio ciencia y empresa, la modernización administrativa, la protección del medio ambiente y un pacto intergeneracional para proteger a la juventud.

En materia de modernización educativa, ha dicho López Miras, se trabajará de manera transversal entre las distintas consejerías para mejorar el sistema educativo y reducir la tasa de abandono temprano, así como la mejora en el diagnóstico de distintas necesidades en las primeras etapas educativas o la promoción de políticas de investigación y desarrollo en el campo universitario.

El popular ha afirmado que apostará por el binomio ciencia y empresa para reducir la dependencia económica de la Región e impulsar sus fortalezas en materia logística en el sur de Europa. Se ha comprometido a apostar por las industrias verdes, la reindustrialización digital y maximizar las energías renovables. También ha señalado como punto estratégico potenciar la fabricación de componentes y bienes de equipo.

El tercer punto del programa es la modernización administrativa y la digitalización inclusiva, “con un cambio de paradigma en la comunicación entre administración y ciudadano”, ha concretado en este sentido que se aumentará el cuerpo de altos funcionarios.

El cuarto punto que ha nombrado López Miras es el de la protección del medio ambiente y el Mar Menor, así como la gestión de los residuos y la proyección de las energías renovables pero “haciéndolo compatible con el respeto a la libertad individual y la actividad económica”. Y ha destacado la importancia de mejorar la resiliencia climática “y garantizar un correcto estudio de la contaminación en la salud”. Acto seguido ha dejado clara su apuesta por la defensa del Plan Hidrológico Nacional, “pues el motor de nuestra economía es la agricultura y su combustible es el agua del trasvase Tajo Segura”.

Y como último punto ha enumerado el pacto intergeneracional para proteger a la juventud a través de programas para retener el talento y reducir el impacto de la salud mental.

El candidato se ha comprometido además a bajar impuestos, eliminar el de sucesiones en tercer grado, poner en marcha una estrategia de protección a la maternidad y la conciliación para fomentar la natalidad con una ley integral y destinar 2 millones de euros para ayudas de comedor escolar y extraescolares. Además, ha apuntado que se deducirán en el IRPF las cuotas de la Seguridad Social para contratar asistencia a mayores de 65 años; que se mejorará el apoyo a la diversidad escolar, se promulgará una ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado para garantizar el respeto y la tolerancia y un plan de climatización y eficiencia energética en los centros educativos, además de un plan de financiación plurianual para las universidad públicas que reconozca la relación investigación, universidad y empresa.

En los primeros cien días de gobierno, ha afirmado López Miras, se pondrá la base de la Agencia de Transformación Digital de la Región de Murcia, la primera en España con el cien por cien de las competencias digitales; y se pondrá en marcha también la oficina contra la okupación en la línea opuesta a lo que propone el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, porque “aquí” la propiedad privada “se defiende”. Y se facilitará, ha dicho, un seguro para los impagos de alquiler.

En el área sanitaria, ha apuntado, se trabajará en un plan de choque durante esos primeros cien días para reducir las listas de espera y se crearán 64 nuevas plazas de profesionales para la salud mental, que tendrá una dirección general propia.

López Miras ha señalado también que exigirá al próximo presidente del Gobierno en la Nación la recuperación del plan vertido cero, “lo cual será mucho más fácil con un presidente que lleve este plan en su programa”. Y, por último, ha dicho que se hará una nueva convocatoria del bono para las ayudas a la hipoteca con la mirada puesta en las familias numerosas y monoparentales, además de un plan de modernización del comercio para aquellos negocios con más de medio siglo de historia y necesiten un empujón.

Tras una escasa semana de negociaciones con Vox -que se ha limitado prácticamente a la jornada del martes y el miércoles por la mañana-, su único socio posible tras las elecciones del 28M, el desencuentro entre ambas formaciones, la ultraderechista y el PP, ha sido permanente. Vox, que cuenta con nueve diputados en la Asamblea Regional, ha solicitado desde el minuto uno formar parte del Gobierno regional y ha llegado a pedir una tercera parte del Gobierno, según fuentes populares, pero se ha encontrado siempre con la negativa de López Miras, que ha conseguido 21 escaños, a dos de la mayoría absoluta.

Hubo, no obstante, en las pasadas jornadas, algunos acercamientos: se trata de una serie de concesiones populares hacia los Antelo que él mismo, en declaraciones posteriores, calificó como “algo simbólico”, aunque “fructífero”. Vox presidirá tres de las ocho comisiones en la Asamblea Regional en la presente legislatura. A la de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua que se le adjudicó al grupo parlamentario de ultraderecha este martes, se unieron el miércoles la de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo y la de Peticiones y Defensa del ciudadano. Las otras cinco serán populares. La primera de todas ellas está íntimamente ligada a una de las máximas pretensiones de Vox al margen de la entrada en el Gobierno: el Mar Menor, y la derogación o modificación de su Ley de Protección. Con la Comisión medioambiental, controlarán la ordenación de los debates parlamentarios sobre la laguna salada. Pero a primera vista no parecen haber surtido efecto en las intenciones de los ultraderechistas.

Abstención improbable de Vox de cara al lunes

Sin entendimiento a la vista, los 21 escaños del PP -a dos de la mayoría absoluta- no serán suficientes por sí solos para obtener la presidencia del Ejecutivo en la votación de mañana. Necesitan, como mínimo, el sí de un par de diputados ultraderechistas, lo cual, a estas alturas, parece del todo improbable.

Los partidos de oposición -PSOE y Podemos- están convencidos de que ya existe un acuerdo y de que, por motivos de campaña electoral, éste no se materializará hasta pasadas las elecciones del 23J. Se trata de una jugada, dicen, bajo la cual ninguno de los dos partidos que la protagonizan saldrían perjudicados en los comicios.

Si el candidato no obtiene mañana la mayoría absoluta que busca, este lunes 10 de julio se celebrará una segunda votación, en la que necesitará una mayoría simple: a López Miras le valdría con la abstención de los de Antelo. Pero éste avisó, durante el devenir de las negociaciones, con contundencia: “No contemplamos la abstención”. La misma noche del lunes, por otra parte, tendrá lugar el cara a cara de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo en Atresmedia. A este último no le interesa llegar al debate con un acuerdo con Vox recién cocinado.

Una vez transcurrida la segunda votación fallida, se establecen dos meses –hasta el 7 de septiembre– para nombrar al presidente en una nueva sesión de investidura o, en el caso de que volviera a fracasar, se tendrían que convocar elecciones de nuevo.

En la anterior legislatura, López Miras fue finalmente investido a finales de julio de 2019, dos meses después de la convocatoria de elecciones. En aquella ocasión fue nombrado presidente en el segundo debate de investidura, ya que en el primero –celebrado los días 3 y 4 de julio– no consiguió la mayoría de apoyos parlamentarios que necesitaba tras las negociaciones que celebró a dos bandas con Ciudadanos y Vox. Para la segunda sesión de investidura, el PP acordó con Cs su entrada en el Gobierno de coalición, mientras que con Vox alcanzó un acuerdo programático, que el partido de ultraderecha asegura que no cumplieron. Por otro lado, Abascal ha señalado en diferentes ocasiones que no tiene “confianza” en López Miras ya que tras la moción de censura que sufrió en marzo de 2021 incluyó en su Gobierno a “tránsfugas” de este partido de extrema derecha, como fue la consejera de Educación y Cultura, Mabel Campuzano.

-Seguimos ampliando-