El primo del alcalde negó ante el juez haber consultado con Almeida: “Mi primo debía estar en temas más complejos”

El primo del alcalde de Madrid, Carlos Martínez-Almeida, reconoció al juez del caso mascarillas que supone que si Luis Medina se acercó a él fue “por mi condición de familiar del alcalde de Madrid” pero rechazó tajantemente que hablara de este asunto con su primo el regidor: “No, jamás he hablado con él, en ningún momento, me pareció obvio que mi primo debía estar en temas más complejos”, ha dicho para justificar por qué contactó con la coordinadora general de alcaldía del Ayuntamiento de Madrid y no directamente con su familiar.

En su declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es, Carlos Martínez-Almeida explicó cómo María Díaz de la Cebosa, antigua profesora de universidad de Luis Medina Abascal, contactó con él. “Me traslada la situación que todos conocemos que estábamos viviendo en aquella época y dice que hay un antiguo alumno de su universidad que quiere ayudar en esta situación y tiene la posibilidad, por tener experiencia en el comercio con China, de proveer de material sanitario a las administraciones públicas en Madrid”.

En ese momento él decidió contactar con Matilde García, mano derecha de su primo en el consistorio, porque tenían relación desde “hace 15 años” ya que “es compañera de promoción de la abogacía del estado del alcalde”. Habló con ella, le proporcionó el correo y él llamó a Medina para dárselo. “Yo no sabía, desconozco absolutamente nada de lo relacionado con este asunto a partir de haber facilitado el correo electrónico”, explicó para subrayar que no sabía que iban a cobrar comisiones ni cómo se desarrollaron las posteriores negociaciones. “Yo no tengo el más mínimo interés en ayudar ni a María Díaz de la Cebosa ni a Luis Medina, yo pienso que si esto puede servir para que el Ayuntamiento de Madrid pueda tener acceso al material de protección...” dijo Carlos Martínez-Almeida.

Luis Medina volvió a llamarle porque nadie le contestaba y él volvió a ponerse en contacto con Matilde García. “Compruebo que el correo es correcto y le digo, oye Luis...”, explicó. En otro momento de su declaración, a preguntas del abogado de la acusación popular de Podemos, incide: “Toda la referencia que hace es a la situación tan compleja que hay y a su posibilidad de ayudar”, negando en varias ocasiones que supiera que Medina fuera a hacer negocio o cobrar comisiones.

¿Por qué contactaron con él? Carlos Martínez-Almeida explicó que con su primo el alcalde tiene “una relación normal de primos” y que María Díaz de la Cebosa contactó con él ante la petición de ayuda de Luis Medina por su relación familiar con el alcalde. “Quiero suponer que era la persona que tenía más cercana, por decirlo de alguna manera, al Ayuntamiento de Madrid por mi condición de familiar del alcalde de Madrid”, reconoce. Pero nunca habló con él del asunto, sino que acudió a Matilde García. “Acudí a ella porque pensé que Matilde me iba a dar una respuesta más correcta y me pareció obvio que mi primo debía estar en temas más complejos”, explicó.