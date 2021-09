El PSOE no entra en el "debate estéril" de las disculpas del Papa por los "pecados" de la Iglesia en la conquista

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha rechazo este jueves "entrar en una polémica" sobre las disculpas que el Papa ha mostrado a México por los "pecados" de la Iglesia durante la evangelización en la conquista española de América. A su juicio, se trata de un "debate estéril que no aporta absolutamente nada en este momento", teniendo en cuenta los "retos" y desafíos" que existen ahora.

"Estamos en el 2021, tenemos muchos retos y desafíos por delante como para estar en un debate estéril", ha zanjado el portavoz socialista a preguntas de los medios en el Congreso, tras señalar, además, que la postura de su formación ya ha quedado "bastante clara" en el pasado, en las "numerosas ocasiones" que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha exigido a España que pidiera disculpas por la conquista.

En aquel momento, el propio presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, rechazó que haya que pedir perdón por lo ocurrido hace 500 años, después de que en 2019 López Obrador llegara incluso a enviar una carta al Rey, Felipe VI, reclamando esas disculpas.

"Nuestra posición ha quedado bastante clara, es un tema que el presidente de México ha sacado ya en numerosas ocasiones, hemos fijado la posición. Respetamos, no vamos a entrar en una polémica al respecto, nuestra posición en ese sentido es muy clara", ha enfatizado, tras ser preguntado sobre esas disculpas del Papa y las críticas que ha recibido de Vox y del PP, en concreto, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Además, Gómez ha avisado de que ahora mismo estamos "en el 2021" y de que los "retos y desafíos" que hay no son "como para estar en un debate estéril que no aporta absolutamente nada en este momento". "Por lo tanto, no tiene más recorrido y no vamos a polemizar sobre consideraciones que ahora mismo están fuera de contexto", ha zanjado.