El PSOE pide a Ciudadanos que rompa sus acuerdos con el PP en comunidades y ayuntamientos por "dignidad"

El PSOE pide a Ciudadanos que rompa sus acuerdos con el PP en comunidades autónomas y ayuntamientos ante la operación que lanzando Génova para quedarse con buena parte de su dirigencia. El secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha hecho ese planteamiento "por higiene democrática y por dignidad propia" a Inés Arrimadas en una rueda de prensa en Ferraz en la que ha cargado duramente contra el partido de Pablo Casado, al que ha acusado de "cobijar oportunistas y aventureros que abandonan el barco y ponerlos en nómina" ante el llamamiento que han hecho los conservadores a cargos que abandonan el partido autodenominado liberal y que ha tachado de ante "campaña del PP para fagocitarles".

"El PP no quiere aliados, quiere cómplices, clientes y vasallos", ha dicho Ábalos, que ha cargado contra Casado por haber celebrado la reunificación del centro derecha después de que fracasara la moción de censura en Murcia gracias a tres diputados tránsfugas de Ciudadanos y de tres disidentes de Vox. "No requería que el PP girara al centro", ha dicho el dirigente socialista sobre esa operación en la que ha acusado al PP de "comprar" votos "aprovechando la miseria política". Ábalos ha llegado incluso a ironizar con que el PP puede abrir en la sede nacional "una planta para traidores".

“A la financiación ilegal, al espionaje de adversarios políticos, a las tramas parapoliciales y a las mordidas ahora suman la compra de voluntades, no sienten vergüenza por la corrupción”, ha dicho Ábalos, que ha censurado que Casado se "vanaglorie de la corrupción" después de que los conservadores defendieran en el Congreso la operación en Murcia, a donde se desplazó el líder del PP para apadrinarla.

En ese marco, el PSOE pide a Ciudadanos que "por dignidad propia" rompa todos los acuerdos que tiene con el PP en comunidades y ayuntamientos, que en la mayoría de casos sirvieron para evitar que gobernaran los socialistas pese a haber ganado en las urnas, y le ha dicho a Arrimadas que empiece por Castilla y León, donde este lunes ha comenzado el debate de la moción de censura impulsada por el grupo que lidera Luis Tudanca contra el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea, de PP y Ciudadanos, respectivamente.

Ábalos se ha mostrado incluso dispuesto a que el PSOE se haga con el poder de Castilla y León gracias al voto de tránsfugas, como el de la diputada que abandonó Ciudadanos pero mantuvo el acta en el grupo de no adscritos y ha asegurado que no tiene nada que ver con lo ocurrido en la Región de Murcia, donde los tres diputados de Ciudadanos que votaron en contra de la moción de censura la habían firmado. "No es transfuguismo porque no hemos comprado a nadie, los compañeros de Castilla y León no han ofrecido nada en Murcia", ha dicho Ábalos.

"Nosotros pedimos votos, no los compramos", ha sentenciado el secretario de Organización, que ha hecho estas declaraciones, no obstante, antes de que se supiera que la moción de censura finalmente fracasaba al anunciar su abstención la exdiputada de Ciudadanos y los parlamentarios regionalistas.