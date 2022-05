PSOE y PP vetan la investigación sobre el espionaje en el Congreso, pero Sánchez deberá comparecer por el escándalo

Los dos grupos mayoritarios en el Congreso de los Diputados, PSOE y PP, además de Vox y Ciudadanos, han vetado este martes en la Junta de Portavoces la celebración de una comisión de investigación acerca del escándalo del espionaje. La comisión había sido solicitada la semana pasada por Unidas Podemos y todos los socios parlamentarios del Gobierno –además de Junts, PDeCAT, CUP y el BNG–, pero los socialistas han rechazado apoyarla incluso después de que este lunes el Gobierno anunciara que, además de 66 dirigentes independentistas, abogados y periodistas, también fueron espiados por Pegasus el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Al ser los grupos con más diputados, el apoyo de PSOE o PP a la creación de la citada comisión era imprescindible para que saliera adelante. Los populares, sin embargo, sí han apoyado una comparecencia urgente de Sánchez en el Parlamento para que dé explicaciones sobre el caso, por lo que esa solicitud sí ha salido adelante y el presidente deberá acudir al Parlamento a hablar sobre Pegasus, aunque aún no se ha fijado una fecha concreta para su intervención ante el Pleno.

“Hemos abierto diferentes vías para esclarecer el asunto con absoluta transparencia a través de una investigación interna, desbloqueando la comisión de gastos reservados que secelebrará esta semana y además esta semana habrá una comparecencia de la ministra de Defensa”, se ha justificado en rueda de prensa el portavoz del PSOE, Héctor Gómez, que también ha recordado que está abierta otra investigación a través del Defensor del Pueblo. “Entendemos que las líneas que se han abierto son suficientes”, ha remchado. Gómez ha arremetido además con dureza contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por cuestionar el espionaje de Sánchez y Robles.

Justo antes de la junta, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, consideraba que había “llegado el momento de que se asuman responsabilidades políticas motu proprio” por parte del Gobierno. Él no ha querido, en cambio, dar nombres, ni mencionar directamente la dimisión de Robles o de la directora del CNI. “¿Qué confianza va a depositar la ciudadanía en los mismos responsables que han gobernado mientras se estaban produciendo esas prácticas?”, se ha preguntado.

Interrogado una y otra vez por los periodistas sobre quién tiene que dimitir, Echenique ha dicho que “es evidente dónde están las responsabilidades” y ha reclamado que se “depuren” las “cloacas del Estado”. Unidas Podemos sí ha respaldado en la Junta de Portavoces la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre el espionaje, que el PSOE, su socio en el Gobierno, no ha apoyado.

En cuanto a los socios parlamentarios del Gobierno, también habían exigido esa comisión en sus comparecencias de este martes. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha considerado que “las explicaciones” dadas hasta el momento por el Gobierno acerca del espionaje “son lamentables” por lo que ha pedido a los miembros del Ejecutivo que pongan “todos los mecanismos que tengan a su alcance” para esclarecer lo sucedido. “No lo digo como independentista, progresista o republicano, lo digo como demócrata”, ha remachado.

Las advertencias de los socios

En su opinión, “cualquier persona que estime los valores democráticos tiene que estar escandalizado”. “Como demócrata me escandaliza que los servicios de inteligencia no hayan sido capaces de evitarlo, lo digan y se enteren un año después”, ha recalcado. También ha dicho que en el PSOE “no son conscientes de las consecuencias” de que este mismo martes, en la Junta de Portavoces, haya votado en contra de la creación de una comisión de investigación en el Congreso acerca de ese espionaje.

“Quien crea que esto se va a tapar y no se va a cargar la legislatura no está evaluando lo que tiene enfrente”, ha remachado. “Es un escandalazo a nivel internacional que está llegando a mesas de ministerios y de diputados”, ha añadido. Su reflexión, ha matizado, “no es una amenaza o una advertencia, no es opinable”. “Esto no solo se puede cargar la legislatura, se puede cargar la democracia”, ha zanjado.

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha asegurado que su partido “siempre” ha sabido que estaba siendo espiado, por lo que ha aclarado que no cambiará su relación con el Gobierno por el escándalo del espionaje a dirigentes independentistas, al propio Pedro Sánchez y a la ministra de Defensa, Margarita Robles. “Sea el anuncio hecho por el Gobierno una cortina de humo o no lo sea, esto no empaña la necesidad de investigar todas las escuchas realizadas”, ha asegurado Esteban en rueda de prensa.

“Todo tiene que ser investigado”, ha dicho, añadiendo que en el PSOE están “absolutamente equivocados” por no apoyar una comisión de investigación sobre el escándalo. “La comisión de gastos reservados es informativa, pero no es una comisión de investigación en la que se van sucediendo una serie de comparecencias y se extraen una serie de conclusiones. Eso es lo que es necesario ahora”, ha zanjado. “Ya la hemos tenido, la de la policía patriótica, iba de esto, de escuchas ilegales”, ha recordado. En su opinión, “el caso es de cajón para que se realice una comisión de investigación.

Las “cloacas del Estado”

Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu, ha considerado este martes que “el Gobierno está actuando torpemente” ante el escándalo del espionaje, si bien ha abogado por esperar a que exista una investigación sobre lo ocurrido antes de exigir dimisiones. A su juicio, “se debe aclarar, con pruebas, que el programa Pegasus no ha sido utilizado por las cloacas del Estado para el espionaje político. Porque si no, el Gobierno es responsable por acción o por omisión”, ha zanjado.

En su opinión, “hay que llegar hasta el final de este asunto, saber qué está pasando”, por lo que una “comisión de investigación” parlamentaria “serviría para arrojar luz” al respecto. Para ella, es “extraño” que en el Parlamento Europeo “se pueda constituir una comisión de investigación y aquí no”. “Es lamentable y torpe porque es el Gobierno, el propio Ejecutivo que ha sido investigado el que debería aclarar todo”, ha zanjado.