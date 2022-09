El PSOE responde a Feijóo: “El 55% del IVA nutre a las comunidades. ¿Quiere decir que se están forrando?”

Se acerca la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 y arrecia la presión de Unidas Podemos mientras el PSOE le da la máxima relevancia a la ministra de Hacienda y vicesecretaria general, María Jesús Montero, en la batalla fiscal frente al PP, al que acusa de un “vaciamiento fiscal” que perjudica a los servicios públicos básicos. “Si se forra el Estado, el 55% del IVA nutre la financiación de las comunidades autónomas. ¿Quiere decir que se están forrando las comunidades del PP? No he visto a nadie que haya renunciado a que parte de esa financiación vaya a su territorio”, ha respondido Montero a las palabras de Alberto Núñez Feijóo, que ha reiterado que “el Gobierno quedarse con el dinero de los españoles y distribuirlo como consideren oportuno”.

Montero ha dedicado buena parte de su intervención inicial a atizar al PP por su posición respecto a los impuestos, que ha resumido en “recortes en el estado de bienestar para abrir las puertas al mercado de la privatización”. “Fue el partido de Feijóo el que tuvo el honor de haber subido el IVA de la cesta de los productos básicos [ha contrapuesto Montero a la propuesta que hace ahora de reducir ese tipo a la cesta de la compra]. Cuando gobiernan, suben impuestos y en la oposición a cualquier problema plantean bajadas de impuestos hasta el vaciamiento. Es el PP el que en el mismo año aprobó mayor subida de IRPF e IVA de nuestra historia y puso en marcha la amnistía fiscal vergonzante”.

Subida selectiva de impuestos y algunas bajadas

La ministra de Hacienda ha confirmado que habrá una subida selectiva de impuestos coincidiendo con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado al referirse a un “paquete de medidas fiscales” que dará a conocer “en los próximos días”. Montero no ha querido dar detalles de ese paquete más allá de que los retoques a impuestos que ya existen irán en el propio proyecto presupuestario y que las nuevas se plantearán a través de leyes concretas que se tramitarán por la vía de urgencia, según ha explicado. Ese será el caso del nuevo impuesto a las grandes fortunas, aunque no es la única subida impositiva que prepara el Gobierno, que descarta la propuesta del PP de una bajada generalizada del IVA de los productos básicos de la lista de la compra, aunque no la descarta para cuestiones concretas. El acuerdo programático recoge una bajada del IVA para los productos de higiene femenina y esa es una de las reivindicaciones de Unidas Podemos.

Montero ha restado importancia a las críticas que este mismo lunes han llegado de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, al asegurar que la negociación presupuestaria aún estaba alejada y exigir al PSOE cuestiones concretas, como la subida del IRPF en los tramos más elevados así como el establecimiento del 15% para sociedades, entre otras. “Ambas formaciones del Gobierno sabemos de la importancia de contar con unos Presupuestos en tiempo y forma. Desde mi criterio tendremos nuevos Presupuestos en tiempo y forma. Quiero enmarcar esas palabras en el contexto que siempre ocurre de cuando se esta ultimando una negociación”, ha dicho la titular de Hacienda en una rueda de prensa en Ferraz en la que se ha mostrado convencida de que PSOE y Unidas Podemos llegarán a un acuerdo “pronto”.

“Ustedes son conscientes de la dificultad de las negociaciones presupuestarias y de la necesidad de ser prudentes (...). No me van a encontrar subrayando diferencias sino resaltando lo que nos une”, ha agregado Montero, que ha asegurado que las medidas fiscales “serán compartidas mas allá de que se tengan matices”. “No creo que lo importante es si son temporales o permanentes”, ha añadido sobre la crítica de Unidas Podemos a la intención de Pedro Sánchez de que el gravamen a los ricos se circunscriba la crisis derivada de la guerra en Ucrania y no tenga carácter estructural.

Abre la puerta a cambios en la ley trans

La número dos del PSOE ha tratado de sortear la gran polémica que ha protagonizado el partido este fin de semana a raíz de unas jornadas sobre feminismo organizadas por la Diputación de Valencia y en la que participaron destacadas feministas del PSOE, como la exvicepresidenta Carmen Calvo, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo o Amelia Valcárcel, y en las que se expresaron opiniones contrarias a la ley trans. El secretario del área LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, desautorizó a las ponentes al asegurar a través de Twitter desde al cuenta oficial que las mujeres que participaban “no representan la posición del PSOE”, pese a su militancia y ocupar destacados cargos de responsabilidad. A la polémica se ha sumado una entrevista de Calvo en el periódico El Mundo en la que asegura que la ley trans “puede destrozar la potente legislación de igualdad de nuestro país”.

Montero ha evitado desautorizar a Calvo y ha apuntado a que se pueden incluir cambios en la tramitación parlamentaria de la norma que salió del Consejo de Ministros: “Cualquier legislación que sale del Congreso tenemos que entender que en su trámite recibe enriquecimiento. En este momento estamos en ese trámite”. Lo que ha intentado también la vicesecretaria general es apaciguar la guerra entre sectores del PSOE: “El partido que es la garantía de los derechos de las mujeres y del avance de las personas trans o colectivo LGTBI tienen las mismas siglas: se llaman Partido Socialista Obrero Español”.