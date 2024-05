El Gobierno critica la reunión de Abascal con Netanyahu: “La foto le perseguirá toda la vida”

Los miembros y socios del Gobierno cargan contra la reunión que ha mantenido Santiago Abascal con Benjamin Netanyahu en Israel este martes, el mismo día en el que España reconoció el Estado de Palestina y solo 48 horas después de una nueva matanza en el campo de refugiados de Rafah. Por el momento, dos vicepresidentas y el ministro de Exteriores han cargado contra el líder de Vox, aunque se esperan más críticas a lo largo de la mañana.

El presidente Pedro Sánchez le ha preguntado este miércoles en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, qué opinión tiene de esa foto y del encuentro de Abascal con el primer ministro israelí, “animándole a continuar con los bombardeos en Gaza y en Rafah”. “Son esclavos de sus pactos con la ultraderecha”, le ha lanzado. Sin embargo, Feijóo no ha respondido y se ha limitado a decir: “No use usted la noble causa del pueblo palestino y la situación del pueblo israelí. No lo use para no darle explicaciones al pueblo español”.

“La foto de Abascal le perseguirá toda su vida y el silencio de Feijóo la suya”, escribió anoche la vicepresidenta tercera y líder de Sumar, Yolanda Díaz, en X.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha reprochado que Abascal abrace las “tesis más extremistas” del Gobierno de Israel y que atice “la guerra” en lugar de estar del lado de la paz. En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, el titular de Exteriores ha criticado que el líder de Vox abrace la “política de bulos, de falsedades, de calumnias y de conjuras de los elementos más extremos del Gobierno de Netanyahu”. Para Albares, esto demuestra que “no solamente no está en el consenso de la sociedad española que mayoritariamente anhelaba y apoya este reconocimiento (del Estado palestino), sino que tampoco está con la paz. Y ya no está ni siquiera con la más mínima humanidad”.

“Mientras unos atizan guerras”, ha continuado“, otros encuentran ”soluciones“ para la paz. Albares también ha arecriminado la posición del PP sobre el conflicto ya que, a su juicio, también ”ha abrazado abiertamente las tesis más extremistas“ del Gobierno israelí. ”Veo que en este caso el Partido Popular vuelve a sus orígenes y vuelve a los orígenes de desconocer el más elemental derecho internacional“.

Después del anuncio de este reconocimiento oficial, la ofensiva diplomática de Israel sobre España aumentó y el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, difundió un vídeo con imágenes de dos bailaores flamencos en el que criticaba la decisión de España. “Nadie nos va a amedrentar en nuestra firme decisión de reconocer al Estado palestino, ni vamos a caer en provocaciones que nos desvíen de nuestro objetivo de paz”, respondió ayer Albaraes.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado que Abascal habría sido vicepresidente si hubiera sumado con el líder del PP. “Elegimos parar los pies a las fuerzas reaccionarias y optamos por el progreso. Y ahora toca hacerlo en Europa”, escribió en X.

En el encuentro, según ha informado Vox, Abascal ha transmitido a Netanyahu el apoyo de su partido al pueblo de Israel, al que reconoce “el derecho a defenderse” y ha señalado que Pedro Sánchez no representa a España.

También el portavoz de Sumar en el Congreso, Iñigo Errejón, ha afeado esta reunión. “Defienden que las víctimas del genocidio en España sigan en las cunetas. Es lógico que se abracen a un genocida que quema niños en tiendas de campaña en Palestina”, escribió. Además, en otro tuit aseguró que las posiciones no podían “estar más claras”, recordando el reconocimiento del Estado de Palestina impulsado por el Gobierno y “la ultraderecha española con la israelí y su gobierno genocida. ¿Y el PP?”, se preguntó.