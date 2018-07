Las dudas ante la jueza del rector de la URJC sobre el máster de Pablo Casado

È

Pablo Casado aprobó su máster sin ir a clase, sin hacer exámenes y convalidando 18 de 22 asignaturas. La jueza investiga su posgrado en una pieza separada del caso Máster e interrogó al respecto al rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Javier Ramos. Este admitió que sus convalidaciones pudieron ser irregulares y que necesitaba un permiso para saltarse las clases que no pidió.

La titular del juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, citó a Ramos para preguntarle, sobre todo, por las irregularidades del máster de Cristina Cifuentes. Pero aprovechó también para preguntarle por Pablo Casado, aunque al principio no le mencionó, y solo dijo que iba a centrarse en las promociones del posgrado desde 2008. El ahora aspirante a presidir el PP lo cursó ese año.

La jueza comienza preguntándole sobre los trámites para conseguir la autorización que permite a un alumno no ir a clase. Casado no las pisó. Ramos explica que es necesaria una dispensa académica, que el alumno debe solicitar por escrito con una argumentación. La Universidad también debe contestar por escrito, aunque el rector afirma que no sabe si se guarda copia de esos trámites.

Tras ello, la jueza se adentra en las convalidaciones. Pregunta al rector si se aplicaba el Real Decreto de 2005 sobre convalidaciones, pero Ramos dice desconocer qué norma concreta estaba vigente, si esa o el Real Decreto de 2007. Alega en varias ocasiones que él no era rector en esa época.

La jueza le pide entonces que lea el Real Decreto de 2005 y le pregunta si, aplicada esa norma, pudo Casado convalidar 60 créditos. Ahora ya le cita con nombre y apellido. Ramos concluye que no, porque la norma deja claro que tienen que cursarse un mínimo de 60 créditos del posgrado y luego convalidar el resto.

"Leyendo esto, entiendo que este Real Decreto es el que se le aplicaba, si he entendido bien lo que acabo de leer, no se le pudo convalidar nada, es irregular", concluye Ramos ante la jueza.

Rodríguez Medel le pide entonces que se ponga en la situación de que se aplicaba el Real Decreto de 2007, que exige una defensa pública del Trabajo de Fin de Máster. "¿Le consta si en la edición del señor Casado hubo defensa del Trabajo de Fin de Máster?", pregunta la jueza. "Lo desconozco", contesta Ramos, que tampoco sabe precisar en qué año se exigió este requisito.

La jueza, ante la falta de respuestas, le informa de que requerirá toda la información a la Universidad. Así lo hizo, aunque ha tenido problemas para recabar alguna documentación por parte de la URJC.

Rodríguez Medel continúa con la investigación del máster de Casado, que el candidato a presidir el PP aprobó entregando cuatro trabajos y sin hablar con sus profesores. Solo trató con el catedrático Enrique Álvarez Conde, el mismo que dirigió el máster de Cifuentes. La jueza y la Fiscalía creen que puede haber un delito continuado entre ambos posgrados.