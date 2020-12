La Rioja amplía el cierre al 15 de enero y deja salir en Nochebuena y Nochevieja

Logroño, 16 dic (EFE).- La Rioja ha ampliado el cierre perimetral de la comunidad hasta el 15 de enero y autorizará los desplazamientos fuera de la comunidad del 23 al 26 de diciembre -Nochebuena y Navidad- y del 30 al 2 de enero -Nochevieja y Año Nuevo- para reunirse con familiares y allegados con motivo de las fiestas navideñas.

La presidenta del Ejecutivo riojano, Concha Andreu, ha anunciado este miércoles, en una rueda de prensa, las medidas acordadas por el Consejo de Gobierno de cara a las próximas celebraciones de Navidad.

Ha recordado que la restricción de movimientos de entrada y salida de la comunidad riojana está en vigor hasta el 19 de diciembre y se ha acordado ampliarla al 15 de enero de 2021, con las excepciones citadas.

Andreu ha dicho que solo podrán reunirse un máximo de diez personas durante las celebraciones navideñas y, preferiblemente, pertenecientes a un máximo de dos unidades de convivencia, siempre bajo el cumplimiento de las medidas sanitarias.

También ha anunciado que entre el 23 y 26 de diciembre y el 30 y el 2 de enero los bares y cafeterías de La Rioja -no el conjunto de la hostelería- cerrarán a las 20 horas, salvo para el reparto y recogida de comida a domicilio, respecto a las 23 horas del período actual.

Además, para los desplazamientos fuera del territorio de La Rioja entre el 23 y 26 de diciembre y 30 de diciembre y el 2 de enero será precisa una declaración responsable, que puede ser pedida por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

El actual toque de queda en La Rioja desde las 23 horas hasta las 05:00 horas del día siguiente queda prorrogado también hasta el 15 de enero, salvo los días 24 y 25 de diciembre y 31 de diciembre y 1 de enero, que se ampliará de las 23:00 horas a las 01:30 horas, con el fin de poder retornar al lugar de residencia en las celebraciones familiares.

Ha apelado a la responsabilidad cívica y ciudadana para que estas navidades no supongan abrir la puerta a una tercera oleada de contagios por la covid-19 porque no hay excusa para no cumplir las normas, aunque estas medidas podrán modificarse en el caso de un empeoramiento de los datos.

Ha incidido en que la pandemia está "en un momento crítico" y ha pedido cumplir las medidas sanitarias porque la presión asistencial en esta comunidad es "muy elevada".

"Todos estamos cansados de esta situación. Todos deseamos, más que nada, volver a estar junto a nuestros familiares y amigos, pero la prioridad sigue siendo controlar la propagación del virus", ha subrayado.

Andreu ha insistido en que "nadie se lleve a engaño" porque "ni estamos, ni vamos a estar durante las próximas semanas en una situación de relajación. Todo lo contrario".