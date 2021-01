Rodríguez Uribes recuerda a Podemos que conocen de primera mano "el trabajo enorme" de Illa durante la pandemia

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ha recordado este lunes a Unidas Podemos que conocen de primera mano "el trabajo enorme" que ha realizado, a su juicio, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la gestión de la crisis de la pandemia y ha encuadrado las críticas de la formación morada al recriminarle que abandone su cargo en el Ministerio en la tercera ola para centrarse en su labor como candidato del PSC a que "están en campaña" de cara a los próximos comicios en Cataluña.

En una entrevista en el programa 'La Noche en 24 Horas' de TVE, recogida por Europa Press, Rodríguez Uribes ha destacado la figura de Illa como un "gran hombre y servidor público", que ha hecho una "tarea ingente y dificilísima" durante la pandemia. "Los demás están en campaña", ha zanjado.

Respecto a las críticas de Unidas Podemos, cuya coportavoz, Isa Serra, ha recriminado al ministro de Sanidad que abandone su cargo en plena "tercera ola" del coronavirus, el titular de Cultura y Deporte ha respondido que la formación sabe "el trabajo enorme" de Illa durante "el combate de la pandemia". "Están de campaña", ha insistido.

Así, el ministro ha quitado importancia a que Illa deje el Ministerio durante la pandemia pues "hay un equipo detrás" que va a seguir la senda de la "cogobernanza" con las comunidades. "Hay continuidad en el trabajo. Sanidad tiene una dinámica y el trabajo con las CCAA se mantiene", ha explicado.

"Lo responsable y lo serio es lo que va a hacer mañana" al dejar el puesto de ministro, ha recalcado el titular de Cultura, quien ha reiterado que aunque Illa haya liderado la lucha contra la Covid-19 "hay un equipo, hay un Gobierno, y quien le sustituya va a seguir esa senda y por tanto no va a haber ningún vacío en ese combate, que además ha sido en cogobernanza con las CCAA".

"Criticable es todo y si se hubiese quedado también. Me parece que es la lógica de la política muchas veces. A mi juicio hace lo que tiene que hacer y me parece que no pasa nada. Hay una continuidad en el trabajo, el Ministerio tiene una dinámica estable de trabajo y el trabajo con las CCAA se mantiene. No hay nada que reprochar", ha argumentado.

Sobre las diferencias internas entre los socios del Gobierno de coalición, Rodríguez Uribes ha afirmado que hay "mucho de teatro" y que mantiene una "relación muy fluida" con Unidas Podemos, pese a las discrepancias. "Venimos de tradiciones distintas", ha señalado, al tiempo que ha recordado que los acuerdos del Ejecutivo "son resultado de una deliberación" correspondiente a una "decisión de todos" los miembros.