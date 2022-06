Sánchez confirma la prórroga del plan anticrisis otros tres meses mientras Unidas Podemos reclama más medidas

“Hace cuatro años que España tiene un Gobierno ejemplar”. Pedro Sánchez ha aprovechado la efemérides de la moción de censura para dirigirse a los diputados y senadores socialistas a los que ha tratado de insuflar ánimos en un momento en el que el PSOE va a la baja. El presidente del Gobierno ha acusado a la derecha de intentar crear ese clima como método para llegar al poder, pero ha pedido a los suyos que sigan trabajando en la “agenda social”. De hecho, ha aprovechado para anunciar que el Gobierno prorrogará tres meses más el plan anticrisis que caduca el 30 de junio y que incluye medidas como la bonificación a los carburantes, la rebaja de impuestos de la electricidad, el aumento del Ingreso Mínimo Vital o la prohibición de subir los alquileres más de un 2%.

La confirmación se produce menos de 24 horas después de que el propio Sánchez se mostrara dispuesto a hacerlo y asegurara que el Ministerio de Hacienda está analizando la situación. El socio minoritario de la coalición ha planteado que el paquete incluya novedades, como un fondo para ayuntamientos y comunidades que permita rebajar a 10 euros los abonos de transporte, y que se alargue hasta fin de año. El anuncio del presidente cierra la puerta a esa duración, pero lo que no aclara Moncloa es si el paquete será idéntico al que sacó adelante en abril gracias al voto favorable de EH Bildu. “Vamos a analizar por si hubiera que hacer algún ajuste o mejora. Sustancialmente sería lo mismo, pero es un nuevo decreto”, apuntan fuentes gubernamentales.

“A ver si los que dicen que aman a España lo demuestren amando a los españoles y aprobando medidas que son buenas para los españoles”, ha señalado Sánchez tras el anuncio de la prórroga en un claro mensaje al PP, que votó en contra del decreto. Y es que ha dedicado buena parte de su discurso a tratar de desmontar la estrategia de la derecha cuyo “único propósito”, a su juicio, “es generar ruido”. “¿Por qué hace eso? Buscan desanimar y desmovilizar a la España progresista como han hecho siempre en la oposición”, ha asegurado Sánchez, convencido de que derecha y ultraderecha buscan “abrumar a los ciudadanos a base de un ruido ensordecedor” que les permiten situarse como la “solución”. Con esa táctica, el PP busca que no se hable de lo que está haciendo el Gobierno, según Sánchez, que ha reivindicado la labor que hizo el PSOE al llegar a Moncloa con apenas 89 diputados así como la gestión de la coalición.

“Saben lo que se está haciendo y no quieren que se sepa. Por eso alimentan la crispación”, ha dicho el líder socialista. “Sabemos cuál es el método, su propósito, ¿qué podemos hacer? No caer en su trampa. No podemos hacerles el juego, debemos argumentar con pasión y convicción, sin gritos y con serenidad nuestra acción política. Insistir en hablar una y otra vez sobre aquello que importa a la ciudadanía”, ha señalado el presidente, que ha usado gran parte de su intervención a repasar algunas de las medidas aprobadas tanto cuando gobernaba en solitario como por el bipartito, haciendo especial énfasis en la reforma laboral, la de pensiones y la educativa. “Frente a la estrategia de embarrarlo todo lo que debemos hacer es perseverar en la agenda social”, ha insistido.

“El PSOE está para mejorar la vida de la ciudadanía y para que algunos no se pasen de listos a costa de esa mayoría”, ha expresado en su intervención en la que ha reivindicado el “espíritu” de esa moción de censura al que asegura mantenerse “fiel” en un periodo en el que la relación con los aliados no pasa por su mejor momento.

“Estamos cambiando a mejor la vida de la gente. Lo estamos haciendo”, ha reiterado con empeño para animar a un PSOE que se enfrenta en menos de tres semanas a unas elecciones en Andalucía sin expectativas de gobernar y con el temor a que el crecimiento de la derecha acabe con el mandato de la coalición en un año y medio.

“Vamos a seguir cumpliendo con el conjunto de compromisos adquiridos con los ciudadanos”, ha señalado Sánchez, que ha enumerado algunas de las 140 iniciativas legislativas que tiene el Gobierno en su haber y entre los que ha citado algunas como la ley de eutanasia o la ley de protección a la infancia, entre otras.