Sánchez comparecerá en el Senado como reclamó Feijóo, que exige ahora un debate de política general

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá la semana que viene en el Senado para informar “sobre el plan de ahorro y gestión energética y su perspectiva territorial, así como del contexto económico y social del mismo”. Una intervención que este pasado fin de semana había reclamado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que el Ejecutivo había rechazado en un primer momento. El cambio de opinión de Moncloa, que casa con el anuncio de la Unión Europea de una modificación del mercado energético a nivel comunitario, ha pillado con el pie cambiado al primer partido de la oposición, que ha reaccionado criticando el anuncio de Sánchez porque “habla de lo que él quiere, no de lo que a la ciudadanía le preocupa”.

La comparecencia la ha anunciado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Queremos que sea un debate sereno y constructivo”, ha dicho. “Tenemos claro cuál queremos que sea nuestro modelo. Vamos a trabajar para que en esta crisis no paguen los de siempre y que las familias, los autónomos, las empresas y los trabajadores se sientan protegidos por su Gobierno”, ha señalado la también ministra de Política Territorial.

Rodríguez ha apuntado que el Gobierno quiere una “comparecencia en la que comparar modelos en el ámbito energético e industrial”. Un debate, ha añadido, en el que “el Gobierno tiene muy claro cuál es su lugar: del lado de una mayoría de los países de nuestro entorno”. Una referencia a la reunión urgente convocada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para que los países de la UE revisen el actual mercado energético comunitario. “Estamos trabajando en una intervención de emergencia y una reforma estructural del mercado eléctrico”, dijo la dirigente, del PP europeo.

En la petición formal de comparecencia, registrada esta mañana en el Senado, se apunta a que el presidente abordará “el contexto económico y social”, en un momento en el que la inflación suma su tercer mes en cifras de dos dígitos, pese a que se ha moderado levemente, y con unos datos de empleo del mes de julio preocupantes para el Gobierno.

Pese a la literalidad del documento, el PP ha reaccionado en cuestión de minutos con una enmienda al movimiento del Ejecutivo. En un comunicado remitido a los medios, el partido de Feijóo pide a Sánchez “rectificar y comparecer para hablar de las incertidumbres económicas y sociales que afectan a este país”.

Desde el PP añaden: “Que sólo se atenga a explicar en el Senado un decreto ya convalidado en el Congreso evidencia su falta de interés en debatir con Alberto Núñez Feijóo de política general. Sánchez habla de lo que él quiere, no de lo que a la ciudadanía le preocupa”. Pero la derecha obvia que el Congreso celebró el pasado mes de julio un debate de política general, el debate sobre el estado de la nación. Sí es cierto que Feijóo no pudo participar más que como invitado silente ya que no es diputado. Fue la secretaria general, Cuca Gamarra, quien representó al PP en el debate.

“El modelo que plantean es un debate parcial, y en él dejan fuera problemas que atenazan el presente y futuro de los españoles. Esta comparecencia no responde a la invitación a un debate sereno efectuado por el presidente del PP”, concluye el partido de Feijóo.

Giro de guion del Gobierno

La reacción del PP choca con lo que ha sido un giro de guion del PSOE. Feijóo inició el pasado sábado el curso político con un mitin en la localidad pontevedresa de Cerdedo-Cotoba, en Galicia. Allí, reclamó una cara a cara en el Senado en el que ambos puedan confrontar posturas sobre la situación que atraviesa el país.

El lunes, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, rechazó la idea de una comparecencia monográfica de Sánchez y recordó que el presidente asiste cada mes a la preceptiva sesión de control al Gobierno en el Senado. La también ministra de Transportes circunscribió el debate entre Sánchez y Feijóo a ese limitado marco: un breve cruce de monólogos que en la Cámara Alta suma un total de siete minutos, según el Reglamento. Ambos se enfrentaron por primera vez el pasado mes de junio, y su siguiente cara a cara estaba previsto para la semana que viene, cuando se producirá la comparecencia del presidente.

De hecho, en la dirección del PP despreciaron el mismo lunes la respuesta del PSOE e insistieron en reclamar una comparecencia del presidente, una modalidad de debate más larga y que permite por tanto abordar los asuntos con mayor profundidad. El cambio de opinión del Gobierno, sin embargo, ha sido recibido por el PP con críticas.