Sánchez ensalza a Yolanda Díaz y augura una coalición sin ruido: “Las cosas pueden ser más fáciles que con Unidas Podemos”

A pesar de lo que dicen todas las encuestas y a pesar del balance del cara a cara con Feijóo, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, se afana en mantener viva la esperanza de victoria entre el electorado progresista, al que ofrece revalidar cuatro años de una coalición de izquierdas que, en su opinión, generaría menos ruido que durante esta última legislatura. “Yolanda es una candidata capaz, es una mujer con fuerza y con criterio. Podemos hacer que las cosas fluyan y sean más fáciles y más funcionales a como lamentablemente han sido con Unidas Podemos”, ha dicho este jueves durante una entrevista en la Cadena SER.

El debate impulsa a Feijóo, que ya sumaría mayoría con Vox

Más

El presidente ha restado trascendencia a lo que indican de manera prácticamente unánime todos los sondeos, que es que el resultado de las elecciones del 23 de julio arrojarían una mayoría de derechas en el Congreso de los Diputados que permitiría al PP y Vox la formación de un Gobierno. “Le doy credibilidad a aquellas encuestas que te dan la materia prima antes y que publican de manera transparente sus datos. Unas veces aciertan y otras no. Hay que exigir transparencia porque, si no, es más un ejercicio de fe que un análisis científico”, ha asegurado antes de poner el foco en el cambio de tendencia tras las autonómicas y municipales: “Hace cuatro semanas no estábamos como estamos hoy. Hay un avance del PSOE y del bloque progresista. Nos quedan todavía ocho días de campaña”.

Sánchez ha arremetido también contra las palabras del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que alentaba sospechas sobre el proceso de votación por correo. “Tiene por objeto embarrar el debate político y opacar los acuerdos de coalición con vox”, ha criticado antes de subrayar la “estrategia de embarrar y de crear desafección para que la gente no vaya a votar o desconfíe del proceso de votación”. El presidente ha defendido que España “es una democracia plena y vamos a tener un proceso democrático limpio”.

Preguntado por su balance personal del cara a cara que mantuvo el lunes con el candidato del PP y que, en opinión de casi todo el mundo, el presidente perdió, Sánchez ha admitido que no consiguió desplegar su estrategia de reivindicar el balance de gestión de su Ejecutivo y contraponerlo con los planes de la derecha. “El ruido impidió que se pudiera escuchar el balance de mi gobierno y mis propuestas. Uno se prepara los debates y se encuentra con un tono bronco que es distinto a lo que uno esperaba.” En su opinión, la actitud del líder de la oposición obedece a un plan para “embarrar la política y la campaña y para tapar sus pactos con Vox o sus injustificadas dudas sobre el sistema democrático”. “Es una cortina de humo para tapar sus pactos de la vergüenza”, ha comentado en referencia a las coaliciones de Gobierno en Valencia o Extremadura.

El líder de los socialistas ha insistido en su convicción de que el 23 de julio las urnas revalidarán un Gobierno de progreso ante los planes de la derecha y la extrema derecha. “No es que quieran derogar el sanchismo, es que quieren derogar el progreso. Estoy convencido de que vamos a ganar porque lo hemos hecho bien, han sido cuatro años de buena gestión. Merece la pena culminar la agenda de avances. Y porque enfrente los únicos planes son derogar todo lo que hemos construido”.