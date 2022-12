Sánchez, a Feijóo: “A pesar de que intenten que el Parlamento no hable, les garantizo que lo hará alto y claro”

Los puentes entre el Gobierno y la oposición están rotos. Y no parece sencillo que se puedan reconstruir para algunos asuntos clave como la renovación de los órganos constitucionales. La decisión del Tribunal Constitucional, a instancias del PP, de paralizar la reforma legislativa destinada a modificar el sistema de designación de miembros del tribunal de garantías ha atrincherado a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, quienes han protagonizado este miércoles el último cara a cara del año en el Senado. Un agrio debate en el que ambos se han acusado de despreciar las instituciones y en el que el presidente del Gobierno ha confirmado que insistirá en desbloquear la renovación del Constitucional: “El Parlamento va a hablar alto y claro”.

Feijóo ha replicado: “Convoque elecciones y hablamos de verdad”. El líder del PP llegaba a la sesión de control con un triunfo bajo el brazo: la decisión del Constitucional de suspender la tramitación parlamentaria de una parte de la reforma del Código Penal por incluir dos enmiendas destinadas a modificar las leyes del Poder Judicial y del propio tribunal.

El líder del PP ha acusado a Sánchez de “perfeccionar el manual de obediencia a los independentistas”. “Ellos ofrecen una cosa, les dice que no, suben el tono y usted se pone a estudiarlo y llega a la conclusión de que merece la pena, es lo correcto, mejora la convivencia y no tiene otra salida. Y antes de que diga que sí, ellos ya le hacen otra propuesta nueva, adicional. Y no pasa nada porque la bancada socialista le aplaude a usted”, le ha espetado.

“Prometió no depender de los independentistas, recuperar el delito de referéndum ilegal y luchar contra la corrupción”, le ha reprochado, para vaticinar que con la reforma del delito de malversación “pasará igual que con el sí es sí”. Feijóo ha concluido su primer turno con una pregunta: “¿Va a seguir así? ¿Va a seguir en el independentismo o se va a pasar al constitucionalismo?”.

La respuesta de Sánchez ha sido inmediata, y no es la primera vez que el presidente recurre a ella: “Ha habido dos referéndum ilegales bajo el Gobierno del PP y una declaración unilateral de independencia con ustedes en el Gobierno”.

Sánchez ha reprochado a Feijóo que haya recurrido al Constitucional para paralizar la tramitación de una ley. “Esto que estamos haciendo usted y yo, hablar libre y democráticamente, sin restricción, ha sido la práctica habitual a lo largo de estos 44 años de democracia”, ha asegurado. “Sucede que desde hace unos días los poderes que le arropan y le dirigen, cada vez menos ocultos, han conseguido un hito trascendente e importante en este país, que es quitar competencias a los parlamentos. La facultad de proponer, debatir y de legislar”., ha añadido. “Esta es la cuestión”, ha apuntado, para concluir: “Le he escuchado decir que esta dispuestos a hacer lo que haga falta”.

“El señor Feijóo lleva nueve meses en la política nacional”, ha proseguido. “¿Qué ha conseguido? Todo un hito, enmudecer a las Cortes Generales. Esa es la gran aportación del PP de Feijóo”. Y ha zanjado: “Señorías del PP, señor Feióoo. Lo están intentando, pero a pesar de que intenten que el Parlamento no hable, ya les garantizo que el Parlamento va a hablar alto y claro”.