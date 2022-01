Sánchez llevará al próximo Consejo de Ministros la actualización de las pensiones para 2022

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que llevará al Consejo de Ministros del próximo martes la actualización de las pensiones para el año 2022. En un acto de la Federación Socialista Asturiana en Gijón, Sánchez ha puesto en valor "el esfuerzo que estamos haciendo entre todos para que nuestros mayores tengan pensiones más dignas".

En concreto, el jefe del Ejecutivo ha indicado que "a lo largo de 2021 y 2022" se van a invertir "6.500 millones de euros en la dignificación de las pensiones para nuestros mayores". En un ejercicio comparativo, Sánchez ha asegurado que, de mantenerse el sistema del PP, una pensión mínima de 637 en 2017, hoy estaría en 646 euros y "con el nuevo modelo, cobrará 720", mientras una pensión media, que hace cuatro años se situaba en los 1.071 euros, hoy sería, sin la reforma, de 1.085, pero con los cambios se quedará en 1.182. Unas subidas que Sánchez ha afirmado que dan "justicia y dignidad para nuestros mayores".

"El próximo martes vamos a actualizar las pensiones de nuestros mayores para el año 2022", ha dicho Sánchez. El Gobierno ya había confirmado la subida de las pensiones del 2,5% para este año 2022, tras la ratificación del dato del IPC de noviembre. Con este alza, las pensiones no contributivas se situarán este año en los 10.103,8 euros, repartidos en 14 pagas, mientras la máxima llegará a los 39.468,6 euros, unos 2.819 euros al mes.

"Pese a las dificultades y los errores, el Gobierno no ha descansado ni un solo día para mejorar la dignificación de nuestros mayores", ha dicho Sánchez durante su intervención, en la que ha asegurado que ellos han sido "los que han sufrido con especial gravedad el embate del covid". Además, ha apostado por "reforzar nuestro estado de bienestar" porque "el progreso individual va en paralelo con el progreso colectivo". El presidente del Gobierno ha insistido también en la necesidad de salir de la pandemia con un sistema nacional de salud y una atención primaria "mucho más fortalecida y más recortada". "Ahora que estamos viendo cómo ómicron está golpeando sobre todo a la atención primaria, hay que solidarizarse con todos los profesionales sanitarios", ha dicho.

"Bloquear la recuperación"

En el mismo acto, Sánchez ha pedido al PP que frene su campaña contra la gestión de los fondos europeos: "Les imploro que no pongan en cuestión los fondos europeos, porque eso es lo más importante ahora para que España siga creciendo". "Que no pongan en riesgo eso", ha dicho el presidente del Gobierno, porque "bloquear los fondos europeos no es bloquear al gobierno de España, es bloquear la recuperación y la creación de empleo".

Estos fondos, ha dicho Sánchez, "representan una enorme oportunidad, como la representaron los fondos de cohesión y los fondos estructurales en los años 80 y 90". "Hay cosas que no cambian, porque los mismo que a Felipe (González) le llamaban pedigüeño, son los que hoy dicen que estos fondos no son necesarios para nuestro país o que están mal gestionados", ha reprochado a la oposición.

En un tono más duro se ha pronunciado la vicesecretaria del partido, Adriana Lastra, que desde la tribuna y ante un aforo reducido por la pandemia, ha acusado a la oposición de no tener "ni idea de lo que hablan" y le ha pedido "que deje de hacer el ridículo". "Esta semana estamos viendo una especie de ofensiva del PP contra los fondos europeos", ha dicho Lastra, que ha mencionado la acusación por parte de la oposición de que el Gobierno reparte los fondos entre las comunidades afines, cuando entre las seis que más han recibido, cuatro están gobernadas por los 'populares'. "Entonces dicen que les da igual, que lo que quieren son mecanismos, cuando los mecanismos los aprueba la Comisión Europea", ha defendido.

Como viene siendo habitual en sus últimas intervenciones, Sánchez ha reivindicado la "cultura del diálogo y el acuerdo como una forma de hacer política". Un diálogo que el presidente siempre reivindica con el ejemplo de la reforma laboral. "Es evidente que no es la reforma laboral que hubiera hecho el PSOE. Seguro que tampoco la de nuestros socios de gobierno o los empresarios", ha justificado, para defender la virtud del acuerdo. Lastra, por su parte, se ha mostrado convencida de que la reforma se aprobará el día 3 porque "es un acuerdo de país, que es bueno para los trabajadores y para los empresarios" y se ha preguntado "qué defiende el PP (votando en contra) si no defiende el interés de los trabajadores ni de los empresarios".

El líder de los socialistas asturianos y presidente del Principado, Adrián Barbón, ha aprovechado su intervención para recordar que "todos los gobiernos de coalición de la derecha han volado por los aires y al que queda, le queda poco". "Fijáos lo que supone la estabilidad frente a eso: ni uno solo de los gobiernos de coalición socialista ha volado por los aires", ha afirmado, en alusión a la convocatoria de elecciones anticipadas en Castilla y León.