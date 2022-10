Sánchez contrapone su plan anticrisis a la “respuesta neoliberal” del PP y Feijóo le reclama que “retire” los Presupuestos

Pedro Sánchez ve “datos esperanzadores” en la contención de la inflación, aunque no quiere lanzar las campanas al vuelo consciente de que la guerra en Ucrania puede provocar “retrocesos”. De lo que se ha mostrado convencido es que España no entrará en recesión y que será una de las economías que más crecerá el próximo año. Ahora bien, reconoce que “con las cifras actuales no hay nada que celebrar”. Así lo ha expresado el presidente del Gobierno en su discurso inicial en el 'cara a cara' en el que se enfrenta de nuevo a Alberto Núñez Feijóo en el Senado y en el que ha aprovechado para contraponer su plan anticrisis, que ha cuantificado en 35.000 millones de euros hasta diciembre, a la “respuesta neoliberal” que dio el PP a la crisis financiera.

Feijóo reclama a Sánchez que rompa el Gobierno con Unidas Podemos y le ofrece su apoyo puntual

Saber más

“Los desafíos están lejos de disiparse, pero nuestro rumbo es el adecuado. Las medidas que estamos adoptando están funcionando. Lo dicen los datos y los organismos internacionales. No vamos a caer en autocomplacencia o el triunfalismo, pero no podemos abonar el miedo”, ha afirmado el presidente del Gobierno, que se ha comprometido a no “edulcorar” la situación y a poner todos los recursos disponibles para “proteger a la mayoría social”.

Sánchez ha reconocido que el Ejecutivo cometer “errores” al no tener un “manual de instrucciones” frente a la pandemia o la guerra y ha asegurado que “no se dará por vencido”. “Tenemos un único empeño, que es sacar a España de estas situaciones difíciles. No vamos a parar hasta lograrlo. (...) Tenemos un plan para hacerlo posible y al mejor equipo para llevarlo a cabo”, ha sentenciado el líder socialista tras felicitar a su gabinete, especialmente a las tres vicepresidentas, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, que se ha emocionado.

El presidente ha insistido en que “la respuesta” a la crisis que deja la guerra debe asemejarse a la que se dio durante la pandemia y ha hecho una especial mención a la “corresponsabilidad fiscal”. “Lo que debemos hacer es repartir de forma justa los costes de esta crisis para que, a diferencia de la crisis financiera, no caiga sobre los hombros de los ciudadanos de a pie. Esta vez el ajuste debe producirse por la vía de los ingresos y no de los gastos”, ha aseverado antes de insistir en que “una parte del sector privado” –en referencia a las empresas energéticas y las financieras que se están viendo beneficiadas de la situación– “tienen el deber moral de devolver a la sociedad una parte de lo que recibieron durante la pandemia”. De ahí el impuesto especial para los próximos dos años que se está tramitando ya en el Congreso.

Sánchez ha aprovechado para atizar al PP, especialmente por el legado que dejó en la crisis de la anterior década. “¿Dónde podríamos estar si entre 2012 y 2018 España no hubiera contado con un Gobierno que se hubiera disparado al pie de su generación de renovables? Perdimos un tiempo precioso. En el país del sol, se gravó al sol”, ha dicho entre aplausos de la bancada socialista sobre las medidas de Mariano Rajoy. “¿Cómo habría sido nuestra respuesta frente a la pandemia con los 30.000 sanitarios que se recortaron durante la respuesta neoliberal a la crisis?”, se ha preguntado tras afear a Feijóo, sin citarle, por decir que “hablar de pobreza es un debate antiguo”. “Es un debate de rabiosa actualidad”, ha asegurado Sánchez, que también ha reclamado al PP que “rectifique” por haber calificado la excepción ibérica que permite a España y Portugal tener un precio del gas con el que se produce la electricidad más bajo que el resto de países del entorno en un momento en el que la propia Comisión Europea apunta a esa dirección como solución para el conjunto de la UE.

Feijóo pide unos nuevos Presupuestos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha realizado la réplica más agresiva de las que ha protagonizado desde que asumió su posición al frente de la oposición al Gobierno. Pese a quejarse amargamente en las últimas semanas del “tono” utilizado por Sánchez en el anterior cara a cara en el Senado, el pasado mes de abril, este martes ha atacado al presidente, del que ha puesto en duda su solvencia o su buena fe. Precisamente lo que hizo Sánchez con él hace un mes y que tanto molestó en la sede nacional del PP, en la madrileña calle de Génova.

Feijóo ha calificado las cuentas públicas de 2023, que se han comenzado a debatir en el Congreso, las “hipotecas generales del Estado”. El líder del PP ha calificado los Presupuestos como “otra mentira que condiciona el futuro de todos”. “En nombre de la gente no voy a callarme”, ha dicho, para señalar que el Ejecutivo ha “errado en todas las previsiones”.

“Por preguntarlo en términos de un gran estadista”, ha dicho irónicamente Feijóo en referencia a Sánchez: ¿Que el Gobierno haya fallado siempre que construya sus últimos Presupuestos sobre previsiones desmontadas, será insolvencia o mala fe?“.

“Ha registrado unos Presupuestos ficticios”, le ha espetado. “Permítame que le pida formalmente que lo retire. Rehágalos, hablemos y tráigalos a las Cortes”, le ha dicho.

Esta ha sido la única propuesta de la primera réplica de Feijóo, quien ha insistido a Sánchez en que “cambie el Gobierno”. “Aterrice. Nada indica que vayamos a mejorar a corto plazo. Es imprescindible madurez y dejarse de mantras infantiles”, ha replicado.