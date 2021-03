Sánchez pide a Casado "urbanidad y respeto" tras los ataques de diputados del PP a Errejón y Yolanda Díaz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este miércoles al líder del Partido Popular, Pablo Casado, que ponga en marcha en su formación política "normas de urbanidad y respeto" después de los últimos ataques de diputados populares a sus contrincantes políticos en el Congreso de los Diputados.

El jefe del Ejecutivo ha citado como ejemplos el grito de "¡vete al médico!" que la semana pasada le profirió el diputado del PP por Huelva Carlos Romero al portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, mientras éste hablaba de salud mental. También lo que el diputado popular Diego Movellán le dijo a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el pasado lunes, cuando aseguró que en Unidas Podemos las mujeres "solo suben en el escalafón si se agarran bien fuerte a una coleta".

"Queremos una oposición que sea alternativa, con lealtad no a este Gobierno sino al país", ha asegurado Sánchez durante la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Baja. "Ayer le escuchaba decir que le daba risa cuando escuchaba que el PP no tiene proyecto", le recordaba el presidente del Gobierno a Casado, haciendo alusión a su intervención del martes ante la Junta Directiva del PP. "No es que de risa, nos da pena ver al PP liderando la oposición", ha concluido Sánchez.

Previamente el debate entre Sánchez y Casado se había centrado en el terremoto político originado en las últimas semanas por las mociones de censura presentadas en la Región de Murcia y Castilla y León –ambas fracasadas por falta de apoyos– y por el adelanto electoral de los comicios madrileños anunciado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para el próximo 4 de mayo.

"Esta cuaresma se le está haciendo muy larga. Tendría que salir de penitente con su candidato en Murcia y Castilla y León", ironizaba Casado. A su juicio, "ni todo el incienso" de la "propaganda" del Gobierno "es capaz de tapar sus fiascos". "Tres intentos, tres fracasos", resumía el líder del PP, que consideraba "irresponsable desestabilizar gobiernos", pero "inmoral hacerlo en pandemia". Casado acusaba a Sánchez, por todo ello, de "jugar al monopoly con las instituciones".

"Un poco de pudor", le respondía Sánchez. "¿Usted se mira al espejo después de escucharse? Habla de lo mal que funciona el Gobierno de España. Hablemos de sus gobiernos. ¿Dan lecciones de qué?", se preguntaba el jefe del Ejecutivo. Para él, el PP "sustenta sus gobiernos en base a la corrupción y el transfuguismo" y acusó a Casado de "provocar unas elecciones anticipadas e irresponsables" en Madrid. "La estabilidad se construye con acuerdos transversales", insistía Sánchez.

Rifirrafes con Arrimadas y Aitor Esteban

A continuación ha sido la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, la que ha preguntado al presidente del Gobierno por los fondos europeos y sobre el rescate del Ejecutivo a la compañía aérea Plus Ultra, una cuestión sobre la que Sánchez ha evitado contestar. "Transparencia, ejemplaridad, eficacia y transformación, renovación y modernización de nuestra economía. Recuperación, en definitiva. Y todo ello con los controles debidos a una gran democracia como es la democracia española", ha declarado Sánchez en el Pleno del Congreso durante la sesión de control.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha avisado a Sánchez de que los viajes de extranjeros por motivos de ocio a España que se suceden cada fin de semana generan "perplejidad" por cómo se está gestionando. "La forma en que se está gestionando causa perplejidad y sentimientos de discriminación en la ciudadanía que puede derivar en frustración. Las autoridades sanitarias nos están pidiendo un último esfuerzo de cara a Semana Santa. Se apela a no viajar. Hay cierre perimetral, pero mientras tanto, franceses, alemanes e italianos campan a sus anchas en Madrid, Barcelona y Donosti por ocio, para disfrutar de la libertad que no tienen en sus países de origen", ha reprochado Esteban.

"Pídale coherencia sus socios europeos. Hay preocupación por esto, pero ningún país toma decisiones", ha insistido en su crítica. El presidente del Gobierno ha asegurado que "España ha seguido las recomendaciones de la Comisión Europea". "Las recomendaciones han sido por ejemplo mantener abiertas las fronteras para viajes intracomunitarios, evitando los viajes no esenciales. De hecho, la Comisión Europea ya dijo que el cierre de fronteras no evitaba la no propagación del virus. Lo que tenemos que hacer es aplicar los controles para que no haya importaciones de casos y eso es lo que está haciendo España", ha respondido Sánchez.