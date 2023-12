Los socios del Gobierno critican el discurso del rey, mientras que PP y Vox lo aplauden

El discurso navideño del rey ha concitado esta noche las primeras críticas de algunos de los socios de investidura de Pedro Sánchez, como Sumar, ERC y el BNG, y tan solo ha recibido de momento el apoyo expreso del PP y Vox.

El rey convirtió esta Nochebuena su mensaje en un monográfico de la Constitución y ha llamado a cumplirla como garantía de unión y de progreso y ha advertido de que si no se respeta la norma fundamental, “no hay democracia ni convivencia posibles”, tampoco ley, ni paz, ni libertad, sino “imposición y arbitrariedad”.

Una de las primeras personas en reaccionar ha sido Marta Lois, portavoz y diputada de Sumar en el Congreso, que considera que ha sido un “discurso decepcionante”. “”Un discurso decepcionante. 1. No es polarización, es la extrema derecha contra la democracia. 2. Nada sobre los derechos sociales y la vida cotidiana. 3. La plurinacionalidad, ausente. Felipe VI ha elegido no hablar de derechos sociales y las preocupaciones de la ciudadanía para exponer hoy la interpretación más restrictiva de la Constitución. En definitiva, en el pasado. Un discurso alejado del país real“, ha escrito en su cuenta de X.

Lois, además, ha criticado que Felipe VI no haya hablado de derechos sociales o que se haya referido a la polarización como “una riña entre dos iguales tras meses de movilizaciones ultras contra el gobierno”.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha publicado una foto del rey saludando a Franco con el siguiente mensaje: “Lo que había cuando no había Constitución”.

PP y Vox lo apoyan

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha defendido el mensaje de Felipe VI: “En su mensaje de Navidad, el Rey Felipe VI ha defendido la vigencia de la Constitución como único garante de la convivencia y de un futuro con certidumbre para todos. Fuera del respeto a la Constitución y a las instituciones no hay ley sino arbitrariedad”.

Mientras, la secretaria general de los populares Cuca Gamarra ha aplaudido que el rey hablase de “España y Constitución”: “En el momento en el que existe un claro objetivo de desbordamiento de nuestra reglas comunes, S.M. el Rey ha sido rotundo en la defensa de la unidad de la sociedad española. Fuera de la Constitución no hay ley. Viva el Rey!”

El partido de extrema derecha Vox ha reaccionado al discurso navideño del rey reproduciendo una parte del discurso del monarca en la que ha dicho que “España seguirá adelante”.

Ione Belarra, de Podemos, ha criticado que no se haga “una sola mención al genocidio en Palestina y con intentos desesperados de lograr la simpatía de la derecha que hace unas semanas le insultaba. Cada vez más convencida de que la monarquía se ha quedado definitivamente atrás y de que Felipe VI va a ser el último.

Junts lo considera “irrelevante”

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha considerado “irrelevante” el discurso de Felipe VI. El dirigente independentista ha acusado al monarca de haber sido él quien fomentó la “semilla de la discordia” cuando el 3 de octubre de 2017 criticó duramente el proceso soberanista y el referéndum de autodeterminación. En el marco de la ofrenda floral tradicional en la tumba de Francesc Macià, el líder de Junts ha considerado que el rey no tiene “legitimidad moral” para pedir que no se fomente esta semilla y le ha reprochado que aún no haya pedido perdón por su discurso de hace seis años.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha definido el discurso de Navidad del Rey Felipe VI como una continuidad del que hizo tres días después del 1-O, “y la mejor muestra es que la derecha y la extrema derecha lo aplauden”.