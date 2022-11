Los socios del Gobierno y el PP cercan a Marlaska por las muertes de Melilla tras las revelaciones de la BBC

El documental de la BBC que pone en entredicho la versión del Ministerio del Interior respecto a las muertes ocurridas en la frontera entre Nador y Melilla el pasado mes de junio ha reabierto un problema político de primera magnitud en el departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska. Varios socios parlamentarios del Ejecutivo preparan una nueva petición de comparecencia urgente que podría salir adelante con el respaldo del PP, que este miércoles ha exigido los vídeos de las cámaras de seguridad del paso fronterizo y no ha descartado apoyar también una comisión de investigación.

“No se puede cuestionar la imagen internacional de España. Las imágenes de la BBC se están viendo en todo el mundo y ponen en tela de juicio lo que pasó en Melilla y lo que explicó el ministro en sede parlamentaria. De manera urgente tiene que comparecer Marlaska y dar todas las explicaciones”, exigió la portavoz popular, Cuca Gamarra, en los pasillos del Congreso. El principal partido de la oposición pide además que Interior ponga a disposición de la Cámara baja las imágenes de seguridad de aquel fatídico día para decenas de personas migrantes. “Hablamos de decenas de muertos y de heridos y se tiene que saber la verdad. Exigimos al Ministerio que las imágenes las remita al Congreso y podamos ver hasta el final lo que ocurrió esos días. Si no remiten las imágenes nos reservamos todo tipo de acciones para verlas”, concluyó Gamarra.

El PP tampoco descarta ahora apoyar una comisión de investigación que socios de legislatura del Gobierno como EH Bildu llevan cuatro meses reclamando sin éxito. El portavoz de la formación independentista vasca en la Comisión de Interior, Jon Iñarritu, también reaccionó este miércoles a las revelaciones del documental de la BBC asegurando que, a su juicio, “Marlaska ha quedado en evidencia”. Iñarritu denuncia que lo dicho por Interior hasta ahora “es falso” y, por eso, considera que el ministro del Interior “tiene que volver a dar explicaciones”.

EH Bildu confirma que volverá a registrar tanto la petición de comparecencia urgente como una comisión de investigación que, según fuentes parlamentarias, contaría con el respaldo de aliados habituales del PSOE como ERC, Junts, Compromís, Más País o incluso de su propio socio de coalición, Unidas Podemos. Preguntada por su postura al respecto, la portavoz del PP respondió que “si es necesario llegar a ese punto, por supuesto” que su grupo estaría dispuesto a apoyarla.

Marlaska esquiva las preguntas e Interior desmiente a la BBC

El ministro del Interior decidió esquivar las preguntas todas las veces que fue cuestionado por el documental de la BBC este miércoles en el Congreso. Lo hizo hasta en dos ocasiones con los periodistas en los pasillos del hemiciclo y también desde su propio escaño ante la interpelación de una diputada del PP, a la que afeó hablar mal de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado “haciendo referencia a un programa de televisión”.

Desde el departamento de Grande-Marlaska aseguran que “es cuanto menos decepcionante y sorprendente que se hagan acusaciones de gran gravedad sin el sustento de ninguna prueba. Absolutamente nadie, ni la Guardia Civil, ni la Gendarmería, ni la Fiscalía General del Estado, ni el Defensor del Pueblo ni las autoridades marroquíes sostienen que las muertes tuvieron lugar en territorio nacional”, recalcan. Las mismas fuentes insisten en su “más firme respaldo a la actuación de la Guardia Civil”.

El programa Africa Eye publicó este martes el citado documental, que reconstruye lo ocurrido el pasado 23 de junio en la frontera a través del análisis y verificación de vídeos ya publicados anteriormente y testimonios de los supervivientes, pero la información más novedosa ofrecida por la cadena británica señala la responsabilidad española en la tragedia. La BBC asegura haber tenido acceso a imágenes, no publicadas por su crudeza, que mostrarían la caída “de cuerpos sin vida de un lado a otro [de la alambrada], personas que sangran y agonizan, a las que aparentemente no se les ofrece ninguna asistencia”. Los vídeos, citados pero no difundidos, conformarían una nueva prueba en contra de la versión oficial, que siempre ha defendido que todas las muertes tuvieron lugar en suelo marroquí.

Como ya recogió elDiario.es y otros medios en el mes de junio, la cadena británica documenta también las devoluciones en caliente efectuadas por parte de la Guardia Civil y la violencia extrema de los agentes marroquíes. En un informe muy duro con el departamento de Grande-Marlaska, el Defensor del Pueblo ya afeó que 470 migrantes fueran devueltos a través de la frontera sin tener en cuenta las disposiciones legales y que el Ministerio del Interior no había compartido todas las cámaras de seguridad disponibles con los investigadores. Hasta entonces, el departamento dirigido por Grande-Marlaska solo reconocía haber llevado a cabo un centenar de devoluciones en caliente.

Los testimonios de varios supervivientes de la tragedia, recogidos por elDiario.es en junio, apuntan a que la Guardia Civil retornó a Marruecos a personas heridas, sin prestarles asistencia sanitaria previa, una acusación negada entonces por Interior. En uno de los vídeos analizados puede verse a un agente –aparentemente marroquí– devolviendo a un hombre en volandas desde la zona comprendida entre las dos alambradas fronterizas. Según los migrantes que intentaron saltar la valla sin éxito el día de la tragedia, entre las personas expulsadas de forma inmediata por España había menores, algo prohibido por la legislación internacional. Además, la mayoría de quienes fueron devueltos desde suelo español procedían de Sudán, cuyos nacionales suelen ser reconocidos como refugiados en España.

Más allá de la violencia empleada por los agentes marroquíes, destacada en todos los testimonios y evidenciada en distintos vídeos, una decena de supervivientes denunciaron también el uso de gas lacrimógeno, las defensas y balas de goma por parte de la Guardia Civil. El Ministerio sí ha reconocido el empleo de material antidisturbios para responder al salto a la valla, aunque matiza que siempre se utilizó de manera “proporcional”.

Este próximo lunes, los diputados de la Comisión de Interior del Congreso se desplazarán en viaje oficial hasta Melilla. La mesa de esa Comisión aprobó por unanimidad la petición de grupos como EH Bildu o Unidas Podemos para viajar hasta el lugar donde murieron al menos 23 personas (las ONG denuncian que fueron muchas más). Lo previsto es que ese viaje incluya una visita al puesto fronterizo y otra a la comandancia de la Guardia Civil de la ciudad autónoma, donde algunos diputados tienen previsto solicitar el visionado de las imágenes.

Tras su intervención en el Congreso, Fernando Grande-Marlaska salió de viaje oficial este miércoles hacia Mauritania para reunirse con el presidente del país, valorando la colaboración con las autoridades mauritanas como trascendental para “evitar cerca del 40 por ciento de las salidas migratorias hacia las Islas Canarias”. “La cooperación con países como Mauritania es una las claves que nos está permitiendo reducir año tras año las llegadas irregulares a España y que también nos está permitiendo salvar vidas al evitar que las mafias pongan en riesgo a miles de personas”, señaló el ministro.