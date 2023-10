Sumar busca poner el foco en la agenda social tras una semana de turbulencias por la amnistía

“A ver si por fin podemos hablar de la agenda social”. El deseo de una diputada de Sumar esta semana representaba el sentir en la coalición después de una semana complicada a cuenta de la amnistía. El equipo de Yolanda Díaz había preparado un acto que tuvo lugar el martes para presentar los trabajos de un grupo de expertos sobre cómo debería ser la ley para el olvido penal de los delitos del procés. Pero la puesta de largo de esa propuesta quedó eclipsada por las filtraciones de varias versiones de esos documentos que circularon los días previos. Y la propia formación tuvo que rebajar la relevancia de ese texto.

Yolanda Díaz se ha esforzado desde las elecciones del 23J en facilitar el aterrizaje entre la opinión pública de una ley de amnistía. Desde que comenzaron las negociaciones y supieron que ese era uno de los principales requisitos de Junts para apoyar una investidura de Pedro Sánchez, la vicepresidenta segunda y los dirigentes de su entorno empezaron a hablar abiertamente de la necesidad de una medida como esta. Mientras, tanto Sánchez como el PSOE buscaban eufemismos para evitar nombrar la palabra amnistía.

Díaz encargó en aquel momento a un equipo de veinte juristas y catedráticos, liderados por el dirigente de los comuns Jaume Asens, la redacción de un dictamen que expusiera los argumentos jurídicos a favor de una norma con todas las garantías, que estudiase su viabilidad constitucional y aventurase los límites y concreciones de un futuro texto. Esa es la propuesta que expusieron en un acto en Barcelona este martes algunos de los expertos que participaron en su redacción.

El dictamen fue elaborado por el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha Nicolás García Rivas, el profesor de Derecho Penal de la Universitat de les Illes Balears Antoni Llabrés, el profesor de Derecho Penal de la Universitat de València Javier Mira, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaen Guillermo Portilla y el catedrático de Derecho Penal de la Universitat Autònoma de Barcelona Rafael Rebollo.

El texto incluye dentro de la amnistía tanto la causa del procés del Tribunal Supremo, que mantiene imputado al expresident Carles Puigdemont e inhabilitado al exvicepresident Oriol Junqueras, como el resto de causas pendientes por la organización del 1-O de 2017 así como a los jóvenes que esperan juicio acusados de los disturbios que siguieron a la sentencia del Alto Tribunal en 2019. En cuanto a los policías, el trabajo de los juristas de la formación de Yolanda Díaz deja fuera de la medida a los 45 agentes que pueden ser acusados por delitos contra la integridad moral, pero sí la permite para los 28 que únicamente esperan juicio por lesiones.

La líder de Sumar había anunciado el pasado viernes, en una entrevista en La 2, que el martes siguiente haría público el dictamen de los expertos, aunque fuentes de su entorno se apresuraron en clarificar que ese día no se exhibiría la versión final del grupo plurinacional para una proposición de ley.

No obstante, minutos después El Periódico publicaba los detalles de una propuesta para ese articulado. Según esa información, la organización pretendería perdonar “todas las acciones u omisiones de intencionalidad política vinculadas al objetivo de lograr la autodeterminación de Catalunya tipificadas como infracciones penales o administrativas que hubieran tenido lugar entre el 1 de enero de 2013 y el momento de la entrada en vigor de esta ley”, reflejaba la versión publicada por el diario catalán.

En el entorno de la ministra de Trabajo se apresuraron entonces a desmentir por un lado que aquella fuese la propuesta que se iba a explicar en su acto y también negaron que ese documento fuese la versión final de la proposición de ley que tiene Sumar entre manos. Todo eso mientras Junts anunciaba a través de un comunicado que había recibido la propuesta de la coalición de Díaz para una amnistía y que la valorarían pronto.

Un día después, el propio Asens lo dejaba escrito en un mensaje de X (antes Twitter): “Hay que aclarar que el trabajo que presentaremos no es el dictamen cuyo contenido se ha publicado en algún periódico. Un portavoz del equipo redactor dará a conocer los detalles el martes”.

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, también aprovechó la habitual rueda de prensa de los lunes para dejar claro que una cosa era el dictamen de los expertos y otra la futura iniciativa parlamentaria. “Lo que se presenta este martes son unas claves, unas pautas, pero son dos cosas distintas”, dijo. La proposición de ley, añadió, será “fruto del diálogo y la negociación del resto de fuerzas políticas”. “A partir de aquí encontraremos una síntesis”, concretó. Este jueves, de hecho, Pedro Sánchez afirmó en uno de los habituales corrillos con motivo de la recepción del 12 de Octubre en el Palacio Real que su partido ya tiene una propuesta concreta que hará pública tras escuchar la del resto de fuerzas.

Pero el viaje de la propuesta de Sumar todavía tenía un capítulo más. El mismo martes de la presentación, la Cadena SER avanzó el documento que se iba a presentar más tarde, aunque fuentes de la formación insistían en que esa no era la versión final del documento de los juristas, que se presentó por la tarde en un acto en el que ya se esperaban pocas sorpresas del texto que expondrían los expertos.

Todo este periplo provocó la reacción de algunas formaciones ajenas a esta negociación. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, aseguró en una rueda de prensa el miércoles que no entendía a qué venía el movimiento de Sumar y lo asoció a las ganas de esa formación de ser “el perejil de todas las salsas”. “Cuantas más manos haya en el guiso, más complicado se hace”, dijo después.

Siguiendo ese mismo símil, el portavoz del PSOE, Patxi López, apuntó ese mismo día: “No es que haya muchas manos en el guiso. No hay guiso, el guiso no está en el fuego”. También Podemos se ha desvinculado estos días de la propuesta de Sumar sobre la amnistía. “Es solamente de Yolanda Díaz, no la conocíamos ni conocemos”, dijo la portavoz del partido Isa Serra el pasado fin de semana.

Negociaciones para un acuerdo “ambicioso” de gobierno

En Sumar son conscientes del desgaste que supone la amnistía, toda vez que opaca y resta importancia a la negociación que tiene con el PSOE para un acuerdo de gobierno que sea “ambicioso” en la agenda social. Es por eso que la semana pasada aseguraron que sus votos todavía no estaban garantizados hasta que hubiese un pacto sobre cuestiones como un blindaje de las subidas del salario mínimo por encima de la inflación o la reducción de la jornada laboral.

Esta semana han seguido insistiendo en esta idea. En una entrevista en RNE, Urtasun ha reiterado su petición al PSOE de una agenda social “muy ambiciosa”. “Para que esta legislatura sea un éxito necesitamos una agenda social muy ambiciosa. El acuerdo de gobierno para una legislatura estable y larga debe ser muy ambicioso en el salario mínimo, en el tema de los alquileres, en la cesta de la compra…”, dijo.

Los equipos de ambas partes intercambian documentos desde agosto. De un lado de la mesa, se sienta la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y, del otro, el secretario de Estado de Derechos Sociales y secretario de Economía de Podemos, Nacho Álvarez. Aunque las negociaciones han avanzado desde entonces, todavía no hay cuestiones de relevancia cerradas.

Además de esas cuestiones centrales también contempla acelerar, por ejemplo, el objetivo de reducción de emisiones de 2050 como estaba fijado, a 2030; mejorar la ley de vivienda para regular los alquileres turísticos y topar los precios; una reforma de la financiación autonómica; una reforma fiscal más progresiva y una ley para reducir las listas de espera en la sanidad pública.