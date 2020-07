Tertulia de los reyes con mayores en la plaza del pueblo

Vinuesa (Soria), 15 jul (EFE).- La visita de los reyes a la localidad soriana de Vinuesa ha dejado como imagen para el recuerdo el encuentro mantenido con un grupo de seis personas mayores, con las que han charlado amistosamente sentados en los bancos de la plaza sobre los problemas que afectan al pueblo.

Cuatro hombres y dos mujeres, escogidos por sorteo por el alcalde, han sido los protagonistas de la tertulia protagonizada en La Plazuela, entre quienes se han situado don Felipe y doña Letizia para ir conversando con unos y otros para conocer sus vidas y cómo está afectando la despoblación y la pandemia.

"Los mayores son los que más han sufrido", ha afirmado el monarca para abrir la conversación y agradecer la calurosa bienvenida de los vecinos, que han engalanado las calles con banderas de España y de Castilla y León, en la gira autonómica de los reyes.

Antes de entrar en las cuestiones de fondo, uno de los tertulianos ha recordado cuando el entonces príncipe estuvo en Vinuesa en 1977 en un campamento junto al pantano de la Cuerda del Pozo.

"Usted ya ha estado aquí, ¿no?", le ha preguntado, a lo que el rey ha contestado: "Así es. Con nueve años subí a la Laguna Negra".

El más veterano ha sido Antonio Medrano, de 86 años y jubilado después de haber sido carnicero en el pueblo durante 70 años.

Aunque cuenta con tres carnicerías atendidas por sus hijos, un matadero y su propio ganado, Medrano ha trasladado a los reyes la necesidad de que haya más ayudas para que el pueblo siga teniendo vida.

"Que se puede vivir bien aquí, pero hace falta industria, porque si nos quedamos sin gente, ¿para qué queremos la carnicería?", ha reflexionado Medrano en declaraciones a los periodistas.

Alberto Garrido, de 79 años y también dedicado a la carne y a la ganadería, ha expresado su pesimismo por la nueva crisis económica.

"Antes del covid, ya las cosas estaban horrorosas. Yo aún no estoy jubilado, pero no te dejan trabajar. Todo son pegas, inspecciones... Están dando el dinero al que no trabaja", ha reprochado Garrido.

Ha agradecido a Felipe VI su presencia en Vinuesa, aunque ha apuntado que él no podrá hacer nada para remediar los problemas acuciantes: "¿Qué va a hacer este señor? No es cosa de él, no tiene culpa".

Sobre el insólito encuentro con los reyes, que han presenciado en silencio varias decenas de vecinos situados en el perímetro de la plaza, Garrido ha confesado: "Estamos asustados, porque esto no es lo nuestro, pero muy agradecidos y contentos".

Emilia Escribano, de 81 años, ha relatado a don Felipe y doña Letizia que abrió el primer hotel del pueblo hace 35 años y ahora tiene otros dos establecimientos, si bien ha lamentado que el turismo "ha bajado mucho" por la pandemia.

Escribano ha recordado que fue testigo de la visita que los reyes Juan Carlos y Sofía hicieron a Vinuesa el 2 de abril de 1984, cuando la plaza Mayor pasó a tener el nombre del anterior jefe del Estado.

Por un lateral de esa plaza y por la calle Reina Sofía han paseado don Felipe y doña Sofía para llegar al punto de encuentro con los mayores, entre los que también ha estado un antiguo pastor que ha recordado cómo era antes la trashumancia.

A la charla, en la que todos han portado mascarillas, se han sumado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de Vinuesa, Juan Ramón Soria.

La visita a Vinuesa han comenzado con una reunión en la escuela con las autoridades y varios expertos para analizar el problema de la despoblación.

Los reyes se han llevado varios regalos de la localidad pinariega, entre ellos, un lote de frambuesas ecológicas sembradas en el pueblo vecino de El Royo.

Desde Vinuesa, don Felipe y doña Letizia se han desplazado a Soria capital para visitar el Instituto Antonio Machado y la maqueta de la ciudad con la que se conmemora su 900 aniversario.

Carlos Pérez Gil.