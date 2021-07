Torres dice que los fallos judiciales contra medidas covid son "un varapalo a la lucha contra la pandemia"

SALAMANCA, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que los fallos judiciales contra medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias en este momento de la pandemia no son un varapalo a su Ejecutivo sino "un varapalo a la lucha contra la pandemia".

"El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) es un varapalo a la lucha contra la pandemia, no es un varapalo al Gobierno", aseveró Torres en declaraciones previas al plenario de la conferencia de presidentes.

El presidente canario aseveró que "las medidas son las mismas" que llevan planteando desde que se actúa contra la pandemia de coronavirus y que han sido "reconocidas como eficaces por la sociedad y por los grupos políticos" del Parlamento de Canarias.

"No entiendo y no comparto cómo se nos dice que no a Canarias con el toque de queda cuando hay en Cataluña, Cantabria, Valencia o Navarra, con cientos de municipios con incidencias más bajas que algunos de Canarias", aseveró.

Es por ello que defendió una "unificación de criterio" y consideró "que no cuestión política, sino judicial". Para Torres, Canarias "ha salido perjudicada" y se alegra por las regiones que sí han podido aplicar restricciones como el toque de queda: "me alegro por ellos, no por el fallo del TSJC".

CANARIAS SIGUE ANALIZANDO QUÉ RESPUESTA DAR A LOS ÚLTIMOS AUTOS

Torres recordó que siguen "analizando los últimos autos" y mantuvo que tomarán "las decisiones" que consideren oportunas, también en el ámbito de medidas sanitarias, que consideró "exitosas".

"Si queremos doblegar la curva debemos preservar algunas de esas medidas, nos jugamos muchísimo en la economía de Canarias. En Tenerife la ocupación de las UCI por covid es del 25 por ciento, cuando en los peores momentos del año pasado no superamos el 18 por ciento. No queremos tener un colapso y queremos tener una economía abierta al máximo posible, pero con los menores contagios posibles", aseveró.

Torres concluyó asegurando que han sido "17 meses duros", pero insistió en que las "medidas han funcionado" y arguyó que si ahora algunos partidos políticos "se apartan de la coherencia" mantenida estos meses atrás, serán ellos los que "tendrán que explicarlo".

"ACIERTO" DE CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Sobre la conferencia de presidentes, Torres dijo que se trata de "un acierto" y destacó el ritmo de vacunación de España, para a continuación avanzar que reclamará en el encuentro la llegada de más viales a las islas, así como que tengan un trato preferencial en la llegada de fondos europeos.

Además, planteará asuntos de financiación autonómica, migraciones y reclamará la "solidaridad obligatoria" del resto de regiones con la gestión de los menores acompañados que llegan de manera irregular a Canarias.