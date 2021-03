Turquía afirma que la UE ha incumplido el pacto para contener la migración

Estambul, 16 mar (EFE).- El Gobierno turco aseguró este martes que la Unión Europea (UE) no ha respetado su parte del acuerdo cerrado hace cinco años para contener la llegada de migrantes y refugiados a suelo comunitario y pidió "pasos concretos" para cumplirlo.

Grecia desea que los contactos con Turquía lleven a negociar sus Zonas Económicas Exclusivas

Saber más

"Nos hemos quedado con el acuerdo de migración y vemos que desde 2016 Turquía ha cumplido con todas sus responsabilidades. La Unión Europea no ha cumplido, no pudo, no quiso", dijo el ministro ministro turco de Exteriores, Mevlüt Çavusoglu en una rueda de prensa en Ankara junto a su homólogo eslovaco, Ivan Korcok.

Çavusoglu reconoció que desde la última cumbre europea, el pasado diciembre, se ha llegado a "un diálogo positivo con los líderes de la UE", pero pidió "dar pasos positivos" y "recíprocos".

Entre las exigencias de Turquía subrayó la exención de visado para ciudadanos turcos, que formaba parte del acuerdo firmado en marzo de 2016 sobre la devolución de migrantes que llegaran de Turquía a las islas griegas, pero que no se ha materializado.

El ministro turco lamentó también que la Unión Europea respalde "las políticas injustas y exigencias maximalistas" de algunos de sus miembros, en referencia a Grecia y Chipre, con los que Turquía se enfrenta por la delimitación de zonas económicas exclusivas en el Mediterráneo oriental y la extracción de gas natural.

El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, dijo ayer que Bruselas debe tratar de renovar el acuerdo migratorio con Turquía.

La posibilidad de renovar el pacto lleva tiempo sobre la mesa, en medio de un debate más amplio sobre la relación entre la UE y Turquía que abordarán los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre europea de la semana próxima.