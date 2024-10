Última hora sobre la actualidad política, en directo

Día cargado de actualidad política. El Consejo de Ministros se reúne hoy y prevé aprobar, aunque dividido, una nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, que volverá a estar dotada con 200 millones para que las comunidades autónomas los repartan.

También empiezan las comparecencias de la comisión que investiga la Operación Catalunya con Francisco Martínez, ex número dos de Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz, y el ex director adjunto de la Policía Eugenio Pino. Como te contábamos hace unos días, es probable que no salga nada nuevo.

La polémica por la ley que permite a los presos etarras conmutar penas de prisión cumplidas en otros países no cesa después de que el Senado haya devuelto la norma al Congreso en una decisión inédita. Aquí te explicamos el posible conflicto entre instituciones. De forma paralela, el pleno del Congreso debate una iniciativa del PP para reformar la ley electoral y prohibir que los condenados por terrorismo puedan presentarse a las elecciones si no se han arrepentido y han pedido perdón a las víctimas.