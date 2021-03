Unidas Podemos abre la puerta a otra reforma que cese a los vocales del Poder Judicial si sigue el bloqueo a su renovación

Unidas Podemos abre la puerta a otra reforma legal para destituir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando su mandato esté caducado —como ocurre en la actualidad desde hace más de dos años— si el bloqueo a su renovación persiste tras la limitación de sus competencias en funciones que previsiblemente aprobará el Congreso este jueves con la oposición de las tres derechas del PP, Vox y Ciudadanos.

El Poder Judicial en funciones aprueba por la mínima un nuevo nombramiento en el Tribunal Supremo

Saber más

“Si esta reforma no desbloquea la situación habrá que contemplar otras que incluyan el cese de los vocales una vez concluido su mandato”, ha anunciado el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago, que ha criticado que un CGPJ “agotado” se vuelque en “hacer política” y se inmiscuya en las funciones del Ejecutivo. Tras el aval del Congreso, a la regulación de la interinidad del órgano de gobierno de los jueces sólo le quedará el paso por el Senado para ser una realidad.

Por otro lado, Santiago ha propuesto empezar de nuevo el proceso de presentación de candidaturas de jueces y magistrados para renovar el CGPJ con candidaturas paritarias de hombres y mujeres bajo la presidencia de una mujer. "Proponemos empezar un nuevo proceso de presentación de candidaturas de jueces y magistrados, con toda transparencia, para ayudar al PP a encontrar una salida medianamente decente con su actitud dictatorial de bloqueo y veto", ha expuesto Santiago, durante el Pleno del Congreso en el que, previsiblemente, se aprobará la reforma del CGPJ para limitar las funciones del órgano una vez expirado su mandato.

Cuando estaba a punto de finalizar su mandato, en septiembre de 2018, el CGPJ envió al Congreso una lista con los jueces y magistrados que habían obtenido los avales suficientes de compañeros y de asociaciones profesionales para poder formar parte del nuevo órgano de gobierno. Esa lista, que Unidas Podemos quiere hacer de nuevo, es sobre la que los partidos tendrán que elegir a los 12 vocales judiciales.

La propuesta de Unidas Podemos de “empezar de nuevo” el proceso de presentación de candidaturas de jueces y magistrados para renovar el CGPJ ya ha sido desdeñada por el PP. "Sus palabras no parecen invitar mucho a la moderación, al diálogo y al consenso. Me ha recordado a otro tipo de negociaciones que se abordan con la pistola al cinto", ha dicho durante su turno de intervención en el debate, su portavoz de Justicia, Luis Santamaría, que ha adelantado el no de su grupo a la norma que limitará las competencias del CGPJ.

El diputado conservador ha criticado la “pésima calidad legislativa” de la propuesta y ha cuestionado su tramitación por la vía de urgencia y evitando los informes de los órganos consultivos, algo que ha atribuido al deseo del Gobierno de “chantajear” al PP para renovar el CGPJ. “Lo harán porque pueden”, ha recriminado también refiriéndose a los, a su juicio, “tics autoritarios” del Gobierno.

También Vox rechazará la reforma que limitará las funciones del CGPJ caducado, una modificación legislativa que Javier Ortega Smith ha imputado al afán de los partidos del Gobierno de controlar a los jueces y de “colocar sus fichas” y ha defendido que sean los propios jueces los que elijan a los vocales de su órgano de gobierno. “Ustedes tienen bloqueado al poder judicial por sus intereses bastardos”, ha aseverado.

El diputado de extrema derecha no ha valorado la propuesta de Unidas Podemos de empezar de nuevo el proceso de presentación de candidaturas de jueces y magistrados. Y eso a pesar de que esta es una reclamación que la formación de extrema derecha ya ha formulado —sin éxito— a la Mesa del Congreso con el argumento de que la situación actual de las Cortes no tiene nada que ver con la que había en 2018, cuando su partido ni siquiera tenía representación parlamentaria. Durante su intervención, Ortega Smith ha alentado la teoría de la conspiración en torno al atentado del 11-M —del que este jueves se cumplen 17 años— y ha llamado a descubrir a sus “autores intelectuales” y sus “beneficiarios”.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Francisco Aranda, ha centrado su intervención en defender la necesidad de “regular la interinidad” del CGPJ con una reforma “necesaria y oportuna” y ha cargado contra el PP, al que ha criticado por “alimentar la bancada ultra” como consecuencia de su “corta visión visión política”.

“Su voto contra el estado de alarma, contra las leyes sociales… Solo les queda Vox y parece que les tienen que pedir permiso para hacer política”, ha dicho el parlamentario socialista, que ha reconocido que la reforma que previsiblemente quedará aprobada este jueves a falta de su paso por el Senado “viene a poner fin a una situación pero no acaba con el problema”.