La unión entre Rusia y Bielorrusia cumple 20 años con más sombras que luces

La Unión Estatal entre Rusia y Bielorrusia, llamada a veces una "URSS en miniatura", cumple este domingo veinte años con más sombras que luces debido a las persistentes discrepancias entre los Gobiernos de ambos países para ahondar en el proyecto de la integración ideado hace dos décadas.

La víspera de la efeméride, los líderes de ambos países se reunieron en el balneario ruso de Sochi, en el mar Negro, para tratar de limar asperezas y firmar un eventual acuerdo sobre el futuro de la integración.

Las conversaciones entre Vladímir Putin y Alexandr Lukashenko se prolongaron por más de cinco horas -primero con sus equipos y luego a solas- y acabaron sin declaraciones para la prensa.

Mientras los mandatarios estaban reunidos, en Minsk se celebró una protesta contra una mayor integración con Rusia, que la oposición bielorrusia ve como una amenaza para la soberanía y la independencia del país.

Los descontentos con la integración volvieron a salir a las calles de la capital de bielorrusia este domingo con pancartas que rezaban "Este es nuestro país" o "Independencia", entre otras, según recogieron los medios locales.

Por su parte, Lukashenko prometió días antes de acudir a Rusia que no firmaría ningún documento capaz de perjudicar a su país.

"No soy un jovenzuelo con 3, 4 o 5 años de experiencia como presidente y no quiero echar a perder todo lo que he hecho y lo que hemos hecho junto con el pueblo para crear un Estado soberano", arremetió el mandatario bielorruso.

Al inicio de la reunión con Putin en Sochi, Lukashenko concretó que Minsk reclama a Moscú una relación entre iguales.

"No hemos venido para suplicar, como dicen algunos, gas o petróleo baratos. Estamos dispuestos a pagar 200 dólares por (mil metros cúbicos de) gas y 63 por (el barril de) petróleo, lo importante es que haya igualdad de condiciones (con los consumidores rusos)", aseguró Lukashenko ante la posibilidad de una eventual subida de precios de los hidrocarburos.

En la actualidad, Minsk recibe el gas ruso por 127 dólares por mil metros cúbicos. A la vez, aún continúan las conversaciones que fijar la tarifa del gas para 2020.

Este y otros asuntos volverán a estar sobre la mesa en la segunda reunión durante que mantendrán Putin y Lukashenko durante este diciembre.

"Los presidentes (de Rusia y Bielorrusia) tendrán una reunión el 20 de diciembre en San Petersburgo", adelantó el ministro ruso de Desarrollo Económico, Maxim Oreshkin, al término del infructuoso encuentro en Sochi.

Aseguró asimismo que pese a la falta de unos resultados palpables, la reunión de ayer contribuyó a avanzar en la solución de algunos problemas sensibles para las partes.

El Gobierno bielorruso espera, en particular, que Moscú compense económicamente a Minsk por la controvertida "maniobra fiscal" en virtud de la cual Rusia reducirá a cero los aranceles a las exportaciones de petróleo para 2024, decisión que perjudica a Bielorrusia, que tendrá que pagar mucho más por el crudo.

Además, Minsk espera indemnizaciones por las pérdidas sufridas durante el incidente con el petróleo "sucio" en el oleoducto Druzhba (Amistad) la primavera pasada.

Rusia a su vez reclama a Bielorrusia un mayor alineamiento con sus políticas ante el trato preferencial que ha brindado a Minsk en el marco de la Unión Estatal durante las últimas dos décadas.

También busca revertir el distanciamiento que comenzó entre las partes en 2014, después del apoyo bielorruso a la integridad territorial de Ucrania y el rechazo a reconocer la anexión rusa de Crimea.