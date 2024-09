L'exconseller del PP Serafín Castellano reconeix que es va corrompre a canvi de regals i evita la presó

L'exconseller valencià del PP Serafín Castellano ha reconegut aquest dimarts davant el tribunal de l'Audiència Nacional que va acceptar regals de la xarxa corrupta del cartell del foc mentre formava part de l'Executiu autonòmic presidit per Francisco Camps. Castellano accepta el relat de fets de la Fiscalia Anticorrupció i assumeix penes de presó que no superen els dos anys de presó per cada delicte, de manera que evita l'ingrés a la presó.

L'expolític del PP “ha manifestat la seua voluntat de reconeixement concloent i sense embuts” dels fets, segons ha afirmat el fiscal anticorrupció. Així, Castellano assumeix penes d'un any i nou mesos de presó per cadascun dels delictes de falsedat en document públic, suborn, prevaricació i malversació i 10 mesos de presó pel delicte d'associació il·lícita, a més d'inhabilitació i el pagament de la responsabilitat civil.

L'empresari Vicente Huerta i l'exconseller Serafín Castellano també assumeixen una indemnització conjunta i solidària de 900.000 euros, ja dipositats davant del jutjat. El lletrat que exerceix la defensa de l'expolític ha confirmat la “conformitat total i absoluta” amb els termes de l'acord.

El fiscal no s'oposaria, a condició del reconeixement dels fets, a la suspensió de l'entrada a la presó. El representant de la Fiscalia Anticorrupció, que demanava inicialment 21 anys de presó per a Castellano, ha especificat que van ser les defenses les que van contactar amb el Ministeri Públic per negociar un pacte de conformitat. Així, els acusats “reconeixen i assumeixen els fets” referits a l'escrit de l'acusació pública.

Anticorrupció reconeix per als acusats les atenuants de dilacions indegudes i de confessió, “en algun cas súper tardana”, en referència a l'exconseller popular. En concret, la defensa de Serafín Castellano va contactar amb el Ministeri Fiscal amb vista a negociar una conformitat amb “el judici a sobre”, en referència a la primera sessió prevista per a aquest dilluns, suspesa precisament per ultimar els serrells del pacte.