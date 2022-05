Villacís descarta que se espiara a Ayuso con fondos del Ayuntamiento pero desconoce si se hizo por otras vías

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha afirmado este viernes ante la comisión de investigación sobre el supuesto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que aunque “ha quedado acreditado que no se ha pagado con fondos públicos el supuesto espionaje”, lo que falta por saber es si realmente hubo intento de realizar ese espionaje desde el propio Ayuntamiento por alguna otra vía, algo que a su juicio aún no ha quedado claro. La de hoy ha sido la décima y penúltima sesión de la comisión, cuyos trabajos finalizarán el próximo lunes con las declaraciones, entre otras, del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y del coordinador general de la alcaldía, Ángel Carromero, aunque este último aún no ha confirmado su asistencia.

Durante su declaración, la dirigente de Ciudadanos ha reiterado en diversas ocasiones que con la información que hay hasta ahora es verdad que “no se ha pagado ni formalizado un contrato con dinero público”, pero ha añadido: “Si se ha espiado a la señora Ayuso, no lo sé”. Villacís incluso ha asegurado que ella “a día de hoy” no puede afirmar “que se haya limpiado el buen nombre del Ayuntamiento de Madrid” porque quedan muchas dudas por despejar y, además, “hay muchos comparecientes que no han querido venir a declarar” y que podrían aportar cosas importantes sobre este caso. Entre ellas, la propia Ayuso, que ha lamentado que se haya negado a acudir. En cualquier caso cree que “hay que esperar a que terminen todas las comparecencias” y ver “cuáles son las conclusiones”.

Según ha dicho al inicio de su declaración, ella se entera de ese escándalo por “una alerta” que le llega a su móvil el mismo 17 de febrero, cuando se acababan de publicar las informaciones en los medios de comunicación. El alcalde le llama esa misma tarde para explicarle lo que ha pasado pero le dice que se trata todo de “un rumor”. Sin embargo, el regidor, que conocía esos intentos de espionaje desde el pasado mes de noviembre, no compartió con ella esa información, pese a ser su socio del Gobierno. En opinión de Villacís, Almeida no le informa de esos intentos de espionaje “porque no lo ha hecho el Gobierno, sino un partido que forma parte del Gobierno”.

“El alcalde no me explicó antes nada”, ha reconocido Villacís, y Almeida le insiste en que se trataba “solo de un rumor”, como ha seguido manteniendo. “Pero un rumor que da lugar a una investigación deja de ser entonces un rumor y se convierte en hechos”, ha sentenciado la vicealcaldesa. Por si había dudas, ha insistido más adelante: “Todo esto se inició como un rumor” pero luego “se convirtió en una realidad”, como cree que se ha comprobado tras saber por los medios de comunicación que hubo llamadas y reuniones concretas con el fin de realizar ese espionaje.

La vicealcaldesa ha dicho que tampoco sabe si existe ese informe interno que el alcalde dijo haber ordenado realizar en la EMVS. “Yo desde luego no lo he visto”, ha dicho. Luego ha reconocido que se sintió “muy decepcionada” con todo y por no haber sido puesta al tanto, pero que aun así sigue teniendo una “buena relación” con Almeida.

“Si nosotros detectamos algo, por supuesto que habríamos acudido a la Fiscalía”, ha afirmado, pero luego ha dejado claro que su partido no va a adelantar acontecimientos ni va a tomar ninguna iniciativa hasta saber las conclusiones de los trabajos de la comisión. “No vamos a depurar a nadie. A día de hoy no hay ni un imputado ni ningún investigado”, ha advertido. Pero si más adelante se llegara a ese escenario, Villacís ha adelantado que exigirán las “responsabilidades” que se deriven del caso. “Vamos a esperar. Todo tiene su proceso”, ha zanjado.