Villacís: El rey "no podría ser cómplice" de indultos al "no poder decidir"

Madrid, 14 jun (EFE).- La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, cree que las palabras de este domingo de la presidenta madrileña en funciones, Isabel Díaz Ayuso, sobre el rey y los indultos a los condenados por el procès son “un error” que debería “corregir”, porque “el rey no podría ser cómplice” de los indultos ya que “no puede decidir” al respecto, debido a que la Constitución dicta que debe firmar esas peticiones.

Así se ha referido a las palabras de Ayuso de ayer ante los medios en Génova, antes de participar en la manifestación convocada por la plataforma Unión 78 contra los indultos a los políticos catalanes presos, donde cuestionó si el Gobierno "va a hacer cómplice al rey" de su acción "ilegal", con la que pretende "trocear una parte de España como Cataluña".

Por su parte, la vicealcaldesa madrileña y coordinadora del Comité Autonómico de Cs en la región ha insistido hoy en que, si finalmente el presidente del Gobierno aprueba los indultos a los condenados del procès, el rey “tiene el deber” de firmarlos, según lo que marca la Constitución Española.

“El rey no puede ser apelado, básicamente porque no tiene otro camino”, ha apostillado Villacís, argumentando que “por mucho que Sánchez se salte la Constitución y decida abiertamente por todos los españoles, el rey sí que respeta la Constitución y no puede hacer otra cosa que lo que le marca, que es firmar”.

Y eso, ha continuado, “no le convierte en cómplice” porque para ser cómplice “hay que tener la posibilidad de decidir, y el rey no la tiene”.

Villacís ha lamentado esas palabras “desacertadas” de Ayuso y se ha mostrado confiada en que las corregirá “cuando tenga la primera oportunidad”.

Por otro lado, se ha referido al mensaje que quedó tras la manifestación en Colón, cuya plaza estaba “absolutamente llena” y donde “a nadie le importaba la foto”, en alusión a una posible imagen de los dirigentes de PP, Cs y Vox juntos.

Según la vicealcaldesa de Madrid, los ciudadanos “se hicieron escuchar” y Sánchez vio que el rechazo a esa medida es “incontestable”, de forma que le insta a “reflexionar” ante una ciudadanía que se siente “cada vez más frustrada e incapaz de conseguir un Gobierno sensible” a los españoles, que son “mucho más que los golpistas y futuros indultados”.

“El panorama es desolador, con un Gobierno que solo piensa en los intereses del presidente y del PSOE, y que nos va a hacer retroceder democrática muchos años”, ha zanjado. EFE

pcl-jvc/abs

1011365

1011825