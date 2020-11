¿Votar en el estadio de los Lakers o un parque de atracciones? Es posible

Los Ángeles (EE.UU.), 02 nov (EFE).- En Los Ángeles una fila de personas con camisetas de los Lakers espera, como si se tratara de un partido, el turno para depositar su voto en el estadio Staples Center, la sede del equipo ganador de la NBA que se ha reconvertido en un centro de votación por la pandemia del coronavirus.

La necesidad de cumplir con las medidas de protección ha llevado al condado de Los Ángeles (California), la jurisdicción electoral más grande y compleja de Estados Unidos, a reconvertir sus míticas sedes deportivas e incluso algunos parques temáticos en espacios electorales.

Los estadios de los Dogers y Los Ángeles Rams, el parque Universal Studios y el auditorio Hollywood Bowl reciben desde hace días a visitantes que depositan su papeleta y se toman una fotografía con los colores de su equipo favorito.

"Algunos preguntan por las pegatinas de los Lakers nada más entrar", explica a Efe una de las voluntarias en la zona de votación del Staples Center.

En esta ubicación se entrega una versión de las clásicas pegatinas "I Voted" con el logo y los colores de los Lakers. Muchos las coleccionan.

"He conducido 40 minutos para votar aquí, toda mi familia es de los Lakers y es una experiencia", asegura Kevin, enfundado en una camiseta con el nombre de Kobe Bryant en la espalda.

Este año, los votantes registrados en Los Ángeles pueden depositar su papeleta en cualquiera de los centros electorales. La medida ha llevado a numerosos seguidores a peregrinar hasta sus espacios preferidos.

Una familia acude a votar a la sede de la NBA, menos un joven que les acompaña: "Yo voto donde los Dodgers", bromea.

A la salida, la mayoría aprovecha y se hace una fotografía con el mural de los actuales campeones del baloncesto estadounidense. Una voluntaria toma las imágenes mientras uno de los que posa grita: "¡Ya que no he podido venir en toda la temporada, al menos he podido votar!".

"¡Ahora falta ganar como los Lakers!", responden.

En California, el estado con más habitantes de Estados Unidos, la victoria del candidato demócrata Joe Biden se da por asegurada, lo que supone 55 delegados electorales que dan una ventaja de partida al contricante de Trump.

VOTAR EN PARQUES DE ATRACCIONES Y SEDES DE CONCIERTOS

Las sedes deportivas no son los únicos espacios de votación especiales durante estas elecciones en pandemia.

La pista de The Forum en la que hace un año bailaban los fans de Ariana Grande y Harry Styles es ahora un macro-centro con decenas de unidades en las que poder votar digitalmente.

Lo mismo sucede en el aparcamiento de Universal Studios, un parque temático ubicado al lado de los estudios de grabación de Hollywood que lleva cerrado desde la primavera y que ha reabierto por las elecciones.

Unos voluntarios que hacen campaña por representantes locales afirman que la gran mayoría viene con la papeleta rellena y solo quiere depositarla porque tiene dudas sobre la efectividad del voto por correo.

En otras localizaciones, como en Riverside, pueden hacerlo sin bajarse del coche.

LOCALIZACIONES ALTERNATIVAS EN EL PUNTO DE MIRA DE TRUMP

El ingenio de algunas autoridades locales para dar con centros de votación seguros no ha convencido en todos los estados.

En Texas, los republicanos denunciaron los centros de votación automovilísticos en el condado de Harris, aunque la demanda fue rechazada por un juez federal. Si hubiera prosperado podría haber supuesto la anulación de 127.000 votos.

Javier Romualdo