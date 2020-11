Vox va a las 'colas del hambre' para hacer política contra los gobiernos de Sánchez y Ayuso

La portavoz en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha vuelto a acudir este miércoles por la mañana a uno de los centros de ayuda social de Madrid en los que se reparten alimentos a familias y personas en situación de vulnerabilidad para hacerse un vídeo promocional conversando con algunos de los vecinos.

"Os habréis dado cuenta de que la cola desde septiembre va a más, esta y la otra....da la vuelta. Esta es la realidad", exclama en el clip, subido a las redes sociales. "Esto es lo que nos queda, lo que no quieren contarnos, nos cuentan lo que ellos quieren, porque están en su burbuja y no se dan cuenta de la realidad, de lo que tendría que ser la prioridad. Hacen con nosotros lo que quieren, unos días estamos confinados, otros días no. Juegan con nosotros y no se dan cuenta de que nos vamos poco a poco a la pobreza", afirma una de estas personas, en conversación con Monasterio, que le da la razón. La misma vecina le sigue contando los problemas que tiene para sacar la tarjeta sanitaria a su hija y para gestionar por Internet el paro u otras ayudas sociales, ante la atenta mirada de otro joven, ataviados todos ellos con mascarillas.

"La incertidumbre política genera al final emergencia social, porque nadie se arriesga, ni nadie tiene esperanza sobre cómo se va a resolver el tema y esa inseguridad tiene consecuencias muy graves", sentencia la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. "Ellos no lo ven. Tendrían que venir a verlo aquí, a estas colas y esta realidad", prosigue la madrileña. Monasterio le asegura que Vox está con ellos "para tirar del carro y salir adelante. Se lo debemos a nuestro niños", le dice, mientras ayuda a varios de los ciudadanos a introducir en sus carros los productos que les van entregando.

No es la primera vez que Monasterio acude a estos centro sociales a hacer campaña contra el Gobierno de Sánchez, y de paso, también contra el de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso, una coalición con Ciudadanos que depende de sus votos.

La dirigente madrileña de la formación de extrema derecha criticó el pasado miércoles en otra de esas visitas a un centro de recogida de alimentos que el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 aprobado por el Consejo de Ministros porque en su opinión va a traer "más miseria" y a fomentar mucho más esas "las colas del hambre". "Los políticos están dedicados a la ingeniería social y se olvidan de la emergencia social a la que tienen que dar prioridad", lamentó.

La dirigente madrileña de Vox consideró que el nuevo estado de alarma por seis meses es una "práctica totalitaria" porque "no permiten a la gente trabajar, provocan estas colas del hambre en las que están los camareros que trabajan por la noche, azafatas que tenían trabajo en las ferias o transportistas". A su juicio, ambos gobiernos con sus restricciones "no entienden que esto es lo que nos arruina a Madrid, a España. No se puede cerrar por la negligencia de nuestros políticos que no han sabido poner test, rastrear ni combatir al virus. Que prioricen lo que de verdad tienen que priorizar y se olviden de fiestas de políticos", zanjó en una de estas recientes visita con las que está haciendo campaña por Vox en Madrid.

Poco después, Santiago Abascal cargaba en Twitter y pedía que se "encierre entre barrotes” a los políticos autonómicos o nacionales que defienden el confinamiento ante los rebrotes de la Covid-19.

“Los políticos de todo signo (autonómicos o nacionales) que nos quieren condenar a los españoles a un nuevo arresto domiciliario deberían ser procesados como responsables subsidiarios de la ruina que provoquen en cada español. Y deberían ser confinados ellos, pero entre barrotes”. El líder de Vox no ha excluido de sus críticas al Ejecutivo de Madrid, que apoya su formación, por estar apoyando durante los puentes los confinamientos domiciliarios de la ciudadanía ante las alarmantes cifras de los rebrotes de la Covid-19 y de los fallecimientos en todas España.